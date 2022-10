Kasvitieteellinen puutarha lämpiää ensi talvena jättikamiinalla – sähkön hinnan nousu on lisännyt kevyttakkojen kysyntää “jumalattomasti”

Kevythormit ja kevyttakat käyvät nyt kaupaksi. Kysyntää siivittävät sähkön hinta ja epävarma maailmantilanne. Joensuussa jopa kasvitieteellinen puutarha on hankkinut lämmityskamiinan.

Suuri, yllättävä – ja ennen kaikkea järkevä.

Näillä sanoilla yrittäjä Kari Kola kuvailee Joensuun tapahtumapuutarha Botanian uusinta hankintaa. Kyseessä ei ole trooppinen kasvi, vaan jättimäinen kamiina.

– Tämä on järein, minkä netistä löysin, Kola esittelee virolaisvalmisteista, mustaa mötikkää.

Kiertoilmatekniikkaan perustuvassa kamiinassa palaa tulevana talvena jopa puoli kuutiota puuta päivässä. Tarkoitus on lämmittää kasvihuoneen noin 10 000 kuutiometrin tilat silloinkin, kun sähkö on kallista tai sitä ei tule.

Keinotekoisen tropiikin lämpötilan on oltava jatkuvasti noin 24 astetta. Botanian vuotuiset lämmityskustannukset ovat 100 000 euroa, mikä on osaltaan vaikuttanut siihen, että yhtiö on taloudellisesti tiukoilla.

– Vielä kolme kuukautta sitten en tiennyt kamiinoista mitään. Mitä enemmän olen niihin tutustunut, sitä järkevämmiltä ne ovat alkaneet tässä maailmantilanteessa vaikuttaa, Kola kertoo.

Moni ajattelee nyt Kolan tavoin. Kamiinoiden eli kevyttakkojen ja niihin tarvittavien hormien myynti on ollut tänä syksynä huipussaan.

– Kysyntä ei ole kasvanut aivan räjähdysmäisesti, mutta jumalattomasti kyllä, Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY:n puheenjohtaja Harri Järveläinen kuvailee tilannetta.

Kyselyt lisääntyneet

Kevyttakkoja hankitaan pääasiassa rivi- ja rintamamiestaloihin, kertoo kokenut takkamyyjä Pekka Lukin. Joensuun Tulikivi-studiota vetävän Lukinin liikkeessä jono takka-asennuksiin on tällä hetkellä noin kuukauden mittainen.

– Se on hieman tavallista pidempi. Ihmiset, joilla ei ole aiempaa kokemusta tulisijoista, ovat nyt alkaneet kysellä kamiinoita sähkön hinnan vuoksi, Lukin kertoo.

Pekka Lukinin mukaan perinteiset, varaavat takat ovat kevyttakkoja suositumpia. Ne eivät kuitenkaan sovellu kaikkiin tiloihin ja ovat kevyttakkoja kalliimpia. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Kevyttakan voi Lukinin mukaan asentaa lähes millaiseen tilaan tahansa. Siroutensa vuoksi se ei vaadi suurta, muurattua piippua, vaan savukaasujen ulos ohjaamiseen riittää metallinen kevythormi.

Kevythormin voi asentaa itse, mutta aloittelijoille Lukin suosittelee ammattilaisten apua.

– Kymmenisen vuotta sitten uutisissa kerrottiin useista tulipaloista, joiden väitettiin johtuneen kevythormeista, mutta syytä huoleen ei ole. Kun hormi on CE-merkitty ja oikein asennettu, se on täysin paloturvallinen, Lukin sanoo.

Kevyttakkoja ja -hormeja on kattavasti tarjolla muun muassa isoissa rautakaupoissa. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Säästöä myös sähkölaskuun

Lämmitysteholtaan kevyttakka ei vedä vertoja sitä isommille tulisijoille. Se ei varaa lämpöä itseensä vaan päinvastoin viilenee nopeasti käytön jälkeen.

Joensuun Botania-puutarhassa uuden kamiinan varaan lasketaan kaikesta huolimatta paljon.

– Kyllä tässä on numeroita pyöritelty. Tästä ei tule meille tärkeintä lämmönlähdettä, mutta hyvin lähelle sitä päästään, yrittäjä Kari Kola aloittaa.

– Kamiinan lämmitysteho on jopa 76 000 wattia. Kun lisäksi ympäröimme tulipesän lämpöä varaavilla kivillä, päästään erittäin hyvään hyötysuhteeseen, hän jatkaa.

Kola on ollut runsaasti sähköä kuluttavan Botanian yrittäjänä viisi vuotta. Hän harmittelee, kuinka on vasta energiakriisin myötä alkanut pohtia puuta potentiaalisena lämmön lähteenä puutarhallaan.

– Meillä on omaa puuta sen verran, että tämä on ehdottomasti kannattavaa. Jälkiviisaana on helppo sanoa, että olisinpa tajunnut tämän vuosia sitten.



