Moni opiskelija iloitsee kampuksille paluusta, mutta osaa vilinä ahdistaa – ”Lukuvuosi menee tottuessa uuteen”, arvelee Santeri Halonen

Useimmille korkeakouluopiskelijoille paluu lähiopintoihin on ollut positiivinen asia, mutta osalle se on aiheuttanut voimakasta jännitystä. Tämä on näkynyt myös opintopsykologien vastaanotoilla.

Korona pakotti opiskelijat etäopintoihin, ja paluuta kampuksille odotettiin kuin kuuta nousevaa. Kun lähiopetukseen taas parin vuoden kuluttua päästiin kunnolla palaamaan, ei siirtymä ollutkaan kaikille helppo.

Vaikka suurimmalle osalle opiskelijoista muutos on positiivinen, osassa se on aiheuttanut jopa stressiä ja ahdistusta.

Oulun ammattikorkeakoulun sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelija Santeri Halonen, 25, kertoo kampukselle paluun jännittäneen jonkin verran, vaikkakin hän pitää muutosta positiivisena. Lähiopiskelussa on Halosen mukaan yllättänyt se, kuinka paljon kampuksella on väkeä ja sen vuoksi oman tilan löytäminen on tuntunut erilaiselta.

– Kävin paljon kampuksella myös korona-aikana. Silloin siellä oli tällaiselle introvertille mukavan autiota. Luulen, että koko lukuvuosi menee siihen, että uuteen arkeen tottuu, Halonen pohtii.

Myös Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskeleva Lotta Leinonen, 24, kertoo paluuseen liittyneen jännitystä.

– Se oli todella pitkä aika, mikä vietettiin neljän seinän sisällä. Onhan tämä nyt ihan erilaista, kun kampuksilla näkee päivittäin paljon porukkaa.

Tänä syksynä Oulun korkeakouluissa lukuvuosi aloitettiin normaalisti. Ensimmäinen kuva on otettu elokuussa 2020, kun opiskelijat opiskelivat pääasiassa etänä. Toinen kuva on otettu syyskuun 2022 lopulla.

Muutos kuormittaa mieltä

Uusi tilanne näkyy myös opintopsykologien vastaanotoilla. Näin kerrotaan ainakin Oulusta ja Turusta.

– Opiskelijat ovat tuoneet esille sen, että kampukselle tulemiseen ja lähiopetukseen osallistumiseen liittyy ahdistusta ja tosi voimakasta jännitystä, kertoo Oulun yliopiston opintopsykologi Kiia Kilponen.

Santeri Halonen kertoo, että heille tarjotaan mahdollisuutta hybridiopiskeluun eli luennoille voi tulla paikan päälle tai osallistua etänä. Moni päätyy yhä valitsemaan etäopiskelun, koska kouluun paluu tuntuu ahdistavalta.

OAMKin opiskelija Santeri Halonen kertoo, että kouluun paluun myötä uudet aamurutiinit vaativat totuttelua. – Aiemmin aamupalan ja aamukahvin nautti opintojen aikana. Nyt ne nautitaan kotona, ja kun mennään koululle, ollaan heti valmiita opiskelemaan. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Kilposen mukaan kyseessä on luonnollinen reaktio: kun aivot ovat tottuneet yhteen tapaan opiskella, uusi tapa vaatii jälleen totuttelua. Tämä voi olla mielelle kuormittavaa ja siitä kumpuaa myös mahdollinen ahdistus ja jännitys uuteen tilanteeseen liittyen.

– Moni on odottanut paluuta, mutta kun se tuntuukin vaikealta, opiskelija saattaa soimata siitä itseään. Silti tällaiset tunteet ovat ihan yleisiä ja ymmärrettäviä. Vaikka tämä onkin niin sanottu vanha normaali, niin silti se on tavallaan taas uusi epänormaali.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön mielenterveystyön alueylilääkäri Liisa Kemppainen kertoo, että lähiopetukseen palaaminen saattaa tuntua haastavalta eritysesti sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsiville, koska altistus sosiaalisiin kontakteihin on ollut vähäisempää etäopiskelussa.

Opiskelija Lotta Leinonen pitää tätä täysin ymmärrettävänä.

– Etäaikana on voinut tavallaan piiloutua ja tuudittautua siihen, ettei kysytä mitään. Kameran ja mikin on voinut pitää kiinni, ja jos jotain on tapahtunut, on voinut sanoa, että netti meni. Luentosaliin meno on taas täysin erilaista, Leinonen pohtii.

Altistus voi helpottaa ahdistusta

Muutos etäopinnoista lähiopintoihin voi tuntua korona-aikana aloittaneista opiskelijoista kaikista haastavimmalta.

Helsingin yliopiston opintopsykologit kertovat, että uuteen tilanteeseen sopeutumiseen haastetta luo se, ettei korkeakoulusta välttämättä tunneta ketään ja koulujen käytännöt ja tilat ovat vieraita.

Lotta Leinonen, Santeri Halonen ja Iikka Kokkoniemi kertovat, että etäopintojen jälkeen kampuksen ihmismäärä tuntuu paljolta. – Alussa lounastauot jäivät pitämättä, kun jonot olivat niin pitkiä, Halonen sanoo. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Lotta Leinonen on itse jo viidennen vuoden opiskelija, mutta ymmärtää niiden ahdistusta, jotka aloittivat opinnot poikkeusaikana.

– He joutuivat melkoiseen myllerrykseen: uusi paikkakunta, uusi opiskeluelämä ja koko turvaverkko piti luoda uusiksi. Varmasti tuntuu etäopintojen jälkeen jännittävältä tulla luennolle, kun sieltä ei välttämättä tunne ketään ja mietityttää, kenen viereen menee istumaan.

Uuteen tilanteeseen sopeutumiseen kuluva aika riippuu yksilöstä, mutta Oulun yliopiston opintopsykologi Kiia Kilposen mukaan siihen voi varata kuukausia.

Hän neuvoo lähiopetuksesta tai kampuksille menemisestä ahdistuvia opiskelijoita altistamaan itseään sosiaalisille tilanteille sopivassa määrin.

– Jos välttelee tilanteita, ahdistus monesti vahvistuu. On kuitenkin tärkeää, että ahdistus säilyy siedettävissä mittasuhteissa. Jos vaikka luentotilanteessa ahdistus iskee, voi hetkeksi poistua tilasta.

Kilponen myös kehottaa antamaan aikaa sopeutumiselle.

– Ahdistuksen ja vaikeiden tunteiden salliminen ja hyväksyminen ovat tärkeässä roolissa, mutta myös avun hakeminen. Yksin ei tarvitse jäädä.

Oulun yliopiston opintopsykologi Kiia Kilponen kehottaa osallistumaan lähiopetukseen, vaikka se tuntuisikin jännittävältä. Kun uuteen arkeen totuttelee pikkuhiljaa, ei siitä pääse muodostumaan mörköä. Kuva: Paulus Markkula / Yle

”Pitkästä aikaa näkee muitakin ihmisiä”

Liisa Kemppainen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöstä kertoo, että hänen kokemuksensa mukaan paluu tavalliseen arkeen on ollut monille opiskelijoille enemmänkin hyvä asia.

Moni on nimittäin kerennyt kaivata jo opiskelijayhteisöä ja läsnäoloa luennoilla.

Myös sekä Leinonen että Halonen nostavat esiin sen, että vaikka kampuksille paluu jännittikin, samaan aikaan se on ollut tosi mukavaa.

Paluusta iloitsee myös matemaattisten aineiden opettajaopiskelija Iikka Kokkoniemi.

– Pari vuotta kampuksilla oli todella hiljaista. Nyt pitkästä aikaa näkee muitakin ihmisiä. Korona-aikana heitä onkin kaivannut ympärille.

Kokkoniemi kertoo, että nyt kampuksen ihmismäärä tuntuu todella paljolta, vaikka asiaan ei kiinnittänyt huomiota ennen korona-aikaa.

– Tuntuu, että yliopistoympäristöllä on nyt tarkoitus, kun nähdään ihmisiä muuallakin kuin vain netin välityksellä.

Korona-aikana koulun ruokalalinjastot ammottivat tyhjyyttään. Tänä syksynä tilanne on täysin eri.

Voit keskustella lähiopetukseen palaamisesta Yle Tunnuksella perjantaihin 14.10. kello 23 saakka.

