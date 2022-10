Kela valmistautuu vaikeaan talveen lisätyövoiman avulla – tähän mennessä tänä vuonna toimeentulotukea on haettu jopa aiempaa vähemmän

Nopeasti nousseet hinnat ja esimerkiksi sähkön raju kallistuminen eivät Kelan mukaan toistaiseksi juuri näy toimeentulotukihakemusten kasvuna.

Toimeentulotukipäätöksiä on annettu tänä vuonna elokuuta lukuun ottamatta jopa viimevuotista vähemmän, kertoo ma. etuuspäällikkö Kirsi Metsävainio Kelasta.

Sähkölaskutkaan eivät Metsävainion mukaan heijastu hakemuksiin ainakaan vielä aiempaa huomattavasti enempää. Lämmityssähkön kustannuksia on tosin esitetty toimeentulotuen perusteeksi toukokuusta lähtien jonkin verran enemmän kuin edellisvuonna.

Talven tulo ja sään kylmeneminen kasvattavat kuitenkin sähkölaskua, ja monen sähkösopimuskin muuttuu tänä vuonna aiempaa kalliimmaksi.

Tänä talvena hinnannousun pelätäänkin kasvattavan sähkölaskuja kestämättömän suureksi, mikä varsin todennäköisesti lisää myös toimeentulotuen tarvetta.

Kela varautuu tilanteeseen palkkaamalla uusia työntekijöitä. Rekrytointi on jo aloitettu, Metsävainio kertoo.

Vain hinnan korotus oikeuttaa tukeen

Suuri sähkölasku ei automaattisesti takaa hakijalle toimeentulotukea.

– Jos sähkölasku on suurentunut siksi, että kilowattitunnin hinta on kallistunut mutta sähkönkulutus on ollut tavanomaista, niin silloin sähkölasku voidaan pääsääntöisesti ottaa huomioon menona, Metsävainio toteaa.

Kirsi Metsävainio huomauttaa, että sähkön hinnannousu ei välttämättä kohdistu kaikilta osin perustoimeentulotuen saajiin, sillä valtaosa heistä asuu vuokralla siten, että lämmitys sisältyy vuokraan.

– Se jää nyt nähtäväksi, kuinka paljon sähkön kallistuminen vaikuttaa perustoimeentulotukeen koko isossa saajakunnassa.

Hakemusten käsittelyssä ei ruuhkia

Kelan toimeentulotukihakemusten käsittely ei ole tällä hetkellä ruuhkautunut. Hakemukset pystytään pääosin käsittelemään lain edellyttämässä seitsemässä arkipäivässä.

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, joka kattaa elämän perusmenoja. Perustoimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.

Keski-Suomessa perustoimeentulotukea sai syyskuussa 3,1 prosenttia asukkaista ja Etelä-Savossa 2,5 prosenttia asukkaista. Luvut ovat samaa luokkaa kuin vuosi sitten. Tuen saajista valtaosa on yksin asuvia.

Suomen Asiakastieto Oy kertoi lokakuun alussa, että maksamattomat sähkölaskut näkyvät jo maksuhäiriötilastossa. Asiakastiedon (siirryt toiseen palveluun) mukaan tänä vuonna maksamattomista sähkölaskuista aiheutuneiden maksuhäiriömerkintöjen määrä on noussut 18 prosentilla.

Lue myös:

Näin kansalaisille aiotaan maksaa tukia sähkölaskujen maksamiseen – hallituksen linjaukset valmistuivat

Vievätkö taloushuolet yöunet? Tässä vinkit, kuinka selvitä järjissään, kun kaikki kallistuu