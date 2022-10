Kauneudenhoitoalan yrittäjiä huijannut nainen vangittiin epäiltynä petoksista

Poliisilla on tällä hetkellä tiedossa 11 huijaustapausta. Epäilty on kuulusteluissa myöntänyt tekonsa.

Poliisi on vanginnut kauneudenhoitoalan yrittäjiä huijanneen naisen Tampereella. Nainen vangittiin keskiviikkona todennäköisin syin epäiltynä useista petoksista. Epäilty on myöntänyt tekonsa kuulusteluissa.

Sisä-Suomen poliisilla on tällä hetkellä tiedossa 11 tapausta, joissa nainen on jättänyt maksamatta saamansa kauneudenhoitopalvelut.

Kolme rikossarjan tapauksista on edennyt jo keväällä syyttäjälle. Kunkin yrittäjän saamatta jäänyt maksu on ollut kymmenistä aina satoihin euroihin. Kaikki rikosilmoitukset on tehty tänä vuonna.

Sisä-Suomen poliisin mukaan tapausten tutkinta on nyt loppusuoralla ja etenee syyttäjälle vuoden loppuun mennessä.

Tekotapa sama joka kerta

Vangittu nainen kiersi Tampereella eri kauneudenhoitoyrityksissä ja varasi hoitoja väärillä henkilöllisyyksillä. Hoitojen lopuksi nainen onnistui aina poistumaan paikalta maksamatta.

Huijarin toiminta alkoi paljastumaan, kun tamperelainen ripsiteknikko Maria Nordling kertoi kokemuksestaan somepäivityksissään. Julkaisut keräsivät laajaa huomiota ja monet huijarin uhrit ottivat häneen yhteyttä. Yhä useampi yrittäjä päätyi myös tekemään rikosilmoituksen.

Vaikka sarjakaunistautujan toiminta on mediassa kiinnostanut laajasti, ei poliisin mukaan kyseessä ole mitenkään poikkeava rikosvyyhti.

