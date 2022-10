Itärajan vastaanottokeskukseen tulevien määrä romahti – Migrin ylijohtaja: ”Jos Ukrainassa tapahtuu jotakin, se voi näkyä nopeasti meillä”

Joutsenon vastaanottokeskuksessa oli pari viikkoa sitten ennätysvilkasta. Nyt asiakasmäärä on pudonnut, mutta tulevaa on vaikea ennustaa.

Joutsenon vastaanottokeskuksessa Lappeenrannassa on nyt hiljaista.

Lähellä Venäjän ja Suomen välistä rajaa sijaitsevan vastaanottokeskuksen kautta kulkee tällä hetkellä vain muutamia kymmeniä uusia asiakkaita päivässä. Tilanne on muuttunut parin viikon takaisesta, jolloin tulijoita oli jopa sata päivässä.

Maahanmuuttoviraston ylijohtajan Ilkka Haahtelan mukaan asiakasmäärän muutosta selittää ainakin osittain rajaliikenteen sujuvuus Venäjältä Baltian maihin.

– Tässä on aina monta tekijää, mutta yksi on se, ettei Baltiaan päässyt silloin [pari viikkoa sitten] samalla tavalla. Venäjän puolella syntyi jonoa ja ruuhkaa ukrainalaisten osalta. Se on varmasti lisäsi Suomeen tulijoiden määrää, Haahtela kertoo.

Ukrainan tilanne voi heijastua Suomeen nopeasti

Suomesta turvaa hakevissa korostuvat tällä hetkellä etenkin tilapäistä suojelua hakevat ukrainalaiset ja turvapaikkaa hakevat venäläiset.

Vaikka tulijoita on juuri nyt varsin vähän, tulevaa on Haahtelan mukaan vaikea ennakoida.

– Ukrainan tilanne voi vaihdella paljon. Jos siellä tapahtuu lähiaikoina jotakin, se voi näkyä hyvinkin nopeasti esimerkiksi meillä tulijoiden määrässä, Haahtela sanoo.

Asiakkaat viipyvät Joutsenon vastaanottokeskuksessa tyypillisesti korkeintaan kolme päivää ennen siirtymistä muihin vastaanottokeskuksiin. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Haahtela vieraili keskiviikkona Joutsenon vastaanottokeskuksessa, jossa on maanantaista lähtien kokeiltu rajavartioston ja poliisin yhteistä turvapaikanhakijoiden ja tilapäisen suojelun hakijoiden rekisteröintipistettä.

Kokeilulla varaudutaan tilanteeseen, jossa tulijoita on niin paljon, ettei heitä kannata rekisteröidä rajanylityspaikalla rajavartioston voimin.

– Jos rajalta tulee paljon asiakkaita, tässä voisi tehdä yhteistyötä, mutta jos asiakasmäärät ovat pieniä, ei tällaiselle ole tarvetta, Haahtela sanoo.

Kuvasta puuttuvat poliisin Joutsenossa tekemät rekisteröinnit. Kuva: Ilona Pesu / Yle

Majoituspaikkoja tarvitaan lisää

Runsaat 40 000 ukrainalaista on hakenut Suomesta tilapäistä suojelua sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainassa.

Määrä on Haahtelan mukaan kasvanut alun jälkeen tasaisesti, ja myös vastaanottokeskuspaikkojen riittävyyttä täytyy arvioida jatkuvasti.

– Mehän olemme toimija, joka joutuu nostamaan ja laskemaan kapasiteettia nopeasti. Tyhjä kapasiteetti tulisi kalliiksi yhteiskunnalle, Haahtela sanoo.

Joutsenon vastaanottokeskuksessa on muiden vastaanottokeskusten tapaan erilliset tilat ukrainalaisille ja venäläisille. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Paikkamäärää lisätään, kun edelliset paikat alkavat tulla täyteen. Vielä tällä hetkellä paikkatarve kasvaa.

Käänne voi Haahtelan mukaan olla edessä ensi keväänä, jos ukrainalaiset ovat edelleen suojelun tarpeessa ja alkavat siirtyä vastaanottojärjestelmästä kuntalaisiksi.

– Mutta sitä on vielä vaikea ennustaa, mitä Ukrainan ja Venäjän tilanteessa tapahtuu ennen sitä, hän sanoo.

