Tampereen Nysse mukana kansainvälisessä lyhytelokuvasarjassa

Tampere on mukana The Way We Move -sarjassa, joka koostuu ympäri maailmaa kuvatuista 3–5 minuutin pituisista lyhytelokuvista.

Jaksoissa kerrotaan eri kaupunkien joukkoliikenteen ja sitä käyttävien ja suunnittelevien ihmisten tarinoita erilaisista näkökulmista. Sarjaa on kuvattu Tampereen lisäksi mm. Saksassa, Brasiliassa ja Singaporessa.

Sarjan esittää Kansainvälinen joukkoliikenneliitto UITP. Tampereen osalta UITP:n kiinnostuksen herätti Tampereen raitiotiejärjestelmä. Nyssen mukaan kyseessä on ainutkertainen tilaisuus kertoa seudun joukkoliikenteen ja kestävän liikkumisen muutoksesta miljoonayleisölle.

Tampereen seudun joukkoliikenteestä kertovan videon Nysselle on tuottanut BBC StoryWorks Commercial Productions.

Sarja näkyy BBC StoryWorks Commercial Productionsin verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun).

Tampereen jakso video-sarjassa tulee nähtävillä Nyssen verkkosivuilla nysse.fi (siirryt toiseen palveluun) 24.10.2022 alkaen.