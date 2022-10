Kuortane solmi kumppanuuden, joka tuo huipputason uimareita harjoittelemaan Etelä-Pohjanmaalle – arvokisat järjestettäisiin jatkossakin Helsingissä

Kuortaneen urheiluopiston uintivalmennuskeskus saa hartioita valtakunnallisesta yhteistyöstä. Suomen Uimaliitto, Kuortaneen urheiluopisto ja Vierumäen urheiluopisto ovat solmineet syksyllä uintivalmennuksen kumppanuussopimuksen.

Kuortaneelle suunnitellaan parhaillaan uutta uimahallia, joka pääsi jo valtakunnallisten liikuntahankkeiden suunnittelulistalle.

Uudella kumppanuussopimuksella on hankkeelle ratkaiseva merkitys, sanoo Kuortaneen urheiluopiston toimitusjohtaja Jussi Töyrylä.

– Ilman tämmöistä pitkäaikaista kumppanuutta tuskin pystyttäisiin uimahallia ryhtyä rakentamaankaan. Se takaa meille sen, että huippu-urheilukäyttöön tulevan hallin asiakaskunta on riittävä ja pystytään perustelemaan, sanoo Töyrylä.

Kuortaneen urheiluopiston nykyistä uimahallia käyttävät myös lukuisat kuntouimarit. Myös uusi halli olisi tarkoitettu sekä kilpa- että kuntouimarien käyttöön. Kuva: Elina Niemistö / Yle

Kuortaneen rooli on Uimaliitolle selvä

Uimaliiton puheenjohtaja Ville Riekkinen pitää lajin kannalta tärkeänä sitä, että puitteet paranisivat Kuortaneella.

– Olemme puoltaneet syksyllä 2020 lausunnossamme Kuortaneen uimahallin rahoitusta ja rakentamista.

Asiasta nousi kohu viime talvena, kun kauhavalainen silloinen urheiluministeri Antti Kurvinen nosti Kuortaneen hallihankkeen liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan valtakunnallisesti merkittävien hankkeiden joukkoon ilman itse lajiliiton eli Uimaliiton tukea.

Riekkinen totesi tuolloin, ettei rahoitussuunnitelmassa mainittavaa uinnin valtakunnallista valmennuskeskusta ole tulossa Kuortaneelle, sillä sellainen toimii jo Helsingin Mäkelänrinteessä.

Tällöin hän kertoi myös, että Kuortaneelle on tulossa lajin leirikeskus. Sen suhteen suunnitelmat eivät ole muuttuneet.

– Kuortaneen rooli on toimia Uimaliiton ja uimaseurojen valtakunnallisena leiri- ja harjoituskeskuksena. Mäkelänrinne toimii päivittäistä valmennusta tarjoavana huippu-uinnin olympiavalmennuskeskuksena.

Riekkinen toteaa, että Kuortaneen uusi uimahalli tulisi liiton ja uimaseurojen leiri- ja harjoituskeskuskäyttöön niin kuin kumppaniyhteistyösopimuksessa on julkistettu.

– Siihen toimintaan se on tärkeä. Sitä voivat käyttää uimaseurat ympäri Suomen.

Kuortaneen hallin merkitys on ollut epäselvä julkisessa keskustelussa.

– Siitä oli varmasti viime talvena vähän virheellistä tietoa mediassa. Se kun tuli oiottua ja onneksi tehtiin hyviä päätöksiä ja meillä on nyt pitkäaikainen sopimus neuvoteltuna, toteaa Töyrylä.

Uudelle uimahallille on suunniteltu paikka pian valmistuvan uuden monitoimihallin viereen. Kuva: Elina Niemistö / Yle

Vierumäen tehtävänä tulee Töyrylän mukaan olemaan koulutuspuoli. Kuortaneella keskitytään leiri- ja harjoitusolosuhteisiin.

– Helsingissä on Mäkelänrinteen halli, joka on rakennettu enemmän arvokisa- ja kilpailukäyttöön, eikä me semmoista haeta. Suomesta on puuttunut harjoitteluolosuhde, jossa uimarit pääsevät parhaina aikoina harjoittelemaan ja pystyvät keskittymään siihen täysipainoisesti, painottaa Töyrylä.

Töyrylä kertoo, että Kuortaneen uudesta uimahallista tulisi sellainen, jonka iso allas olisi 50 x 25 metriä. Sellaisia löytyy tällä hetkellä ainoastaan Helsingistä ja Kuopiosta.

Pelkästään kilpaurheilijoiden käyttöön se ei ole tarkoitettu, vaan myös kuortanelaisten kuntouimareiden.

Hanke etenee tänä syksynä

Uuden uimahallin halliyhtiötä ollaan perustamassa syksyn aikana urheiluopiston ja Kuortaneen kunnan yhteistyönä. Se on saanut jo valtuutettujen hyväksynnän.

Perustettavan yhtiön on määrä hakea noin 4 miljoonan euron valtiontukea hankkeelle. Päätöksiä voidaan todennäköisesti odottaa huhtikuun tienoilla ensi keväänä. Uimahalli kustantaa vähintään 12 miljoonaa euroa.

– Se on pitkälti valtion rahoituksesta kiinni ja mikäli se saadaan, sitten kilpailutetaan urakoita ja parhaassa tapauksessa keväällä 2024 hanke pääsisi käynnistymään.

– Totta kai tässä on vielä monta asiaa pohdittavana, mutta täysillä tehdään töitä sen eteen, että uimahalli Kuortaneelle tulee, muistuttaa Töyrylä.

Kuortaneen urheiluopistolle on noussut viime vuosina useita uusia urheiluhalleja. Kuva: Elina Niemistö / Yle

