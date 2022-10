Ison teollisuusrakennuksen katto osittain romahtanut tulipalossa Kurikassa – sammutustyöt meneillään

Kurikassa sijaitsevan konepajayhtiön rakennuksessa on syttynyt suuri tulipalo. Tuli on tarttunut noin 8000 neliön kokoisen rakennuksen kattorakenteisiin, ja osa katosta on romahtanut alas.

Kiinteistö tunnetaan myös Mietaan vanhana tiilitehtaana.

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen päivystävän palopäällikön Harri Setälän mukaan loukkaantuneita ei ole tiedossa.

– Kattorakenteet paloivat noin 300 neliön alalta ja palo saatiin rajattua. Kattorakenteita on sortunut sen osalta, eli sisälle ei voida mennä sammuttamaan, Setälä kertoo.

Kuva: Anne Elhaimer / Yle

Paikalle on lähetetty noin 20 pelastuslaitoksen yksikköä sammutustehtäviin turvaamaan riittävä vedensaanti sammutustyössä.

Kyseessä on konepajayhtiö Beam-Netin käyttämä rakennus. Yritys valmistaa tuotantotiloissaan teräsrakenteita ja -komponentteja.

Kuva: Anne Elhaimer / Yle

Toistaiseksi Ylen tiedossa ei ole, mikä osa hallista on tuhoutunut.

Setälän mukaan raivausta tehdään nyt koneiden avustuksella.

Pelastuslaitos sai tiedon palosta kello 16 aikoihin. Kello 17 aikaan palohälytyksen koodi muutettiin suureksi.

Kuva: Anne Elhaimer / Yle

Korjaus 12.10. kello 18.02: Pelastuslaitos sai tiedon kello 16 aikoihin ei kello 17 aikoihin. Kello 17 aikaan hälytyksen koodi muutettiin suureksi.

Edit. 12.10. kello 18.41: Täydennetty palopäällikkö Harri Setälän kommenteilla.