HUS-yhtymän hallitus esitteli leikkauslistansa: Lohjan synnytyssairaala ja Malmin päivystys pelastumassa – tästä kaikesta säästetään

Lohjan sairaalan on pelätty joutuvat rajujen säästötoimien kohteeksi. Husin yhtymähallituksen esityksessä leikkauskohteena on vain päivystyksellinen ortopedia.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin yhtymähallitus on keskiviikkona julkistanut leikkauslistansa, jolla on tarkoitus tasapainottaa yhtymän budjetti vuodelle 2023. Budjetti on uhannut jäädä 95 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, mikä olisi vastoin yhtymän perussopimusta ja uhkaisi hallituksen mukaan tulevaisuuden investointeja.

Hallituksen esittämässä leikkauslistassa ei ole mukana Lohjan synnytyssairaalan lakkauttamista tai Helsingin Malmin sekä Porvoon ja Lohjan yhteispäivystysten tai traumapäivystysten lopettamista. Lakkauttamisia on puitu julkisuudessa laajasti, ja esimerkiksi Tammisaaressa ja Porvoossa on järjestetty mielenosoituksia niitä vastaan.

Lakkauttamisen sijaan listalla on yhteensä 86 miljoonan euron leikkaukset muun muassa ICT-kuluihin, henkilöstöetuuksiin ja tutkimusmäärärahoihin. Mukana on noin 20 miljoonan euron tuottavuus- ja säästöohjelma, joka muodostuu eri hankkeista, joiden toteutumista seurataan kuukausittain.

Yhtymähallituksen säästölista Tulosalue- ja tulosyksikkökohtainen tuottavuus- ja säästöohjelma. Arvioitu säästö noin 20,2 miljoonaa euroa.

ICT-kulujen vähentäminen siten, että ne eivät heikennä esimerkiksi potilasturvallisuutta, tietoturvaa tai tietosuojaa. Säästö noin 18 miljoonaa euroa.

Yksittäisiin eri kokonaisuuksiin kohdistuvat kustannussäästöt, joiden kokonaisvaikutus on noin 20,3 miljoonaa euroa. Mukana ovat muun muassa Husin oman tutkimusmäärärahan pienentäminen 7 miljoonalla eurolla, henkilöstöetuuksien kokonaismäärän pienentäminen 520 eurosta 300 euroon ja strategisiin kehittämishankkeisiin varatun määrärahan puolittaminen.

Palveluverkoston ja sairaaloiden profilointi, jonka kokonaisvaikutus on noin 6,4 miljoonaa euroa. Tähän kuuluvat: Päivystyksellisen ortopedian leikkaustoiminnan lopettaminen Porvoon ja Lohjan sairaaloissa Raaseporin sairaalan HUS-osaston ja päivystyspoliklinikan uudelleenorganisointi yhdessä Länsi Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa Psykiatrian osastomuutokset Helsingissä: nuorisopsykiatrian yhdeksänpaikkaisen tutkimusosaston lopettaminen ja toiminnan toteuttaminen avohoidossa sekä kahden geropsykiatrisen osaston yhdistäminen Erikoissairaanhoidon päivystysrinkien vähentäminen Peruspääomalle ei esitetä maksettavaksi korkoa vuonna 2023. Vaikutus noin 11,7 miljoonaa euroa.

Lisäksi hallitus esittää toiminnan tuottojen lisäämistä siten, että avohoidossa peritään asiakasmaksuasetuksen mukaiset maksimimäärät vuonna 2023. Hallitus arvioi, että tämän myötä asiakasmaksutulot kasvavat noin 4 miljoonaa euroa. Omaisuutta on tarkoitus realisoida 5,4 miljoonalla eurolla.

Loput 9 miljoonaa on tarkoitus saada valtiovarainministeriön syyskuussa päivittämien hyvinvointialueiden rahoituslaskelmien myötä. Helsingin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden osalta rahoitus kasvaa noin 27 miljoonaa euroa, josta kolmasosa kohdentuisi Husille.

Yhtymähallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kävivät lokakuussa neuvotteluja valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön virkamiesjohdon kanssa lisärahoituksesta. Ministeriöiden edustajat kuitenkin ilmoittivat, ettei valtio pysty ohjaamaan lisärahoitusta Hus-yhtymälle.

Hallituksen mukaan osan säästöistä on oltava pysyviä rakenteellisia ratkaisuja, sillä se odottaa rahoituksen kiristyvän edelleen tulevina vuosina. Hallitus toteaa esityksessään myös, että se ei tingi potilasturvallisuudesta ja pyrkii välttämään henkilöstöön kohdistuvia leikkauksia ”viimeiseen saakka”.

Lista on jo herättänyt kritiikkiä erityisesti RKP:ssä. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallituksen toinen varapuheenjohtaja ja RKP:n varapuheenjohtaja Henrik Wickström kritisoi ortopedisten leikkausten lakkauttamista päivystysaikana.

– Niiden lakkauttaminen johtaisi myös pitkiin välimatkoihin. Hätätilanteissa matka Hangosta Jorviin tai Helsinkiin on aivan liian pitkä. Samalla tämä voi johtaa henkilökunnan aivovuotoon, jolla puolestaan voi olla kauaskantoisia seurauksia. Miksi toimiva sairaalatoiminta halutaan lakkauttaa? Tämä vaikuttaa jälleen keinolta hoidon keskittämiseen Uudellamaalla, Wickström kertoo tiedotteessaan.

Wickström kertoo kuitenkin iloitsevansa Lohjan synnytyssairaalan säästymisestä.

HUSin hallituksessa olevat RKP:n jäsenet Elin-Blomqvist-Valtonen ja Karin Cederlöf puolestaan kutsuvat leikkauslistaa ”märäksi rätiksi vasten kasvoja”.

