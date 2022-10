Nato-kokouksen tulisi välittää viesti sekä Venäjälle että Ukrainalle, sanoo Antti Häkkänen: ”Aivan keskeisenä kysymyksenä on kovemman aseavun antaminen”

Sotilasliitto Naton puolustusministerit ovat kokoontuneet Brysseliin keskustelemaan Ukrainan tukemisesta Venäjän ohjusiskujen jälkeen.

Kokouksen tulisi puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Antti Häkkäsen (kok.) mukaan kyetä välittämään sekä Venäjälle että Ukrainalle viesti Ukrainan aseavun vahvistumisesta ja jatkumisesta niin kauan, kuin tarve vaatii.

– Nyt aivan keskeisenä kysymyksenä on tämän kovemman aseavun antaminen, volyymien ylösnostaminen eurooppalaisessa puolustusteollisuudessa. Pitkän näkymän antaminen erityisesti Saksan ja Ranskan puolustusteollisuudessa, ja kaikkien pienempiekin maiden.

Esimerkiksi Saksa kertoi tänään aikovansa toimittaa Ukrainaan maan kipeästi tarvitsemia ilmapuolustusjärjestelmiä ja tykistöjä.

Saksa on tähän saakka pitänyt konfliktissa ”matalaa profiilia”, Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Iro Särkkä arvioi. Maan tämänpäiväisellä ilmoituksella onkin siksi Särkän mukaan valtavan suuri merkitys.

– Minusta tämä on tärkeä signaali sille, että eurooppalaiset valtiot ovat nyt terästäytymässä ja sitoutumassa siihen, että he tukevat Ukrainaa kaikin mahdollisin keinoin.

Yhdysvallat puolestaan ilmoitti yrittävänsä nopeuttaa NASAMS-ilmatorjuntaohjusten lähettämistä Ukrainaan sekä selvittävänsä, voiko se toimittaa Ukrainalle ilmavoimien ​​Hawk-kalustoa.

Toimittaja Annika Damström kysyi A-studion lähetyksessä, miksi Eurooppa tuntuu heräävän vasta nyt, kun Yhdysvallat on tukenut Ukrainaa jo 16,8 miljardilla eurolla.

Eurooppa on ollut pitkään uskossa, ettei tällaista sotaa syttyisi, kun samaan aikaan Yhdysvallat on käynyt useita sotia, Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg sanoo. Esimerkiksi ammusten tuottamiseksi tuotantolinjoja on käynnistettävä uudestaan tai tuotantoa laajennettava.

Myös Saksan linja on muuttunut hitaasti.

– On selvää, että tällaisten ilmatorjunta-aseistuksen toimittaminen on paljon helpompi Saksassa sisäpoliittisesti kuin panssarivaunujen, joista on nyt viimeiset viikot kiistelty, Forsberg sanoo.

Koko keskiviikon A-studio on katsottavissa Yle Areenassa.