Aallonmuotoisen museon katto vuoti lähes alusta asti – oikeus määräsi rakennusyhtiön maksamaan korvauksia 646 000 euroa

Kymenlaakson käräjäoikeus on tuominnut rakennusyhtiö YIT:n maksamaan Kotkan kaupungille urakkasuorituksen sopimusrikkomuksen perusteella vahingonkorvausta yhteensä 646 000 euroa.

Merikeskus Vellamo valmistui Kotkan Kantasatamassa vuonna 2008, minkä jälkeen vesikattorakenne alkoi vuotaa. Kotkan kaupunki reklamoi asiasta urakoitsijaa toistuvasti. Vuoden 2017 jälkeen urakoitsija ei suostunut enää tekemään korjauksia.

Kotkan kaupunki haastoi vuonna 2019 rakennusyhtiö YIT:n oikeuteen ja vaati siltä yli neljän miljoonan euron vahingonkorvauksia.

YIT vastusti Kotkan kannetta ja vaati sen hylkäämistä kokonaisuudessaan. Yhtiön mukaan vesivuodot olivat aiheutuneet Kotkan vastuulla olleen suunnittelun epäonnistumisesta ja huoltotoimenpiteiden laiminlyönneistä. YIT katsoi, että Kotkan arvio korjausten hinnasta oli räikeästi ylimitoitettu.

Urakoitsija on esittänyt, että se maksaisi kertakaikkisena ja lopullisena sovintosuorituksena 505 000 euroa. Kotkan kaupungilla on oikeuden mukaan ollut mahdollisuus hyväksyä tarjous, mutta se on arvioinut pääsevänsä parempaan lopputulokseen oikeudenkäynnin avulla.

Oikeuden määräämä korvaussumma, 646 000 euroa on alle viidesosa kaupungin vaatimasta määrästä.

Kotkan keskustan kupeessa sijaitseva merikeskus Vellamo on yksi kaupungin maamerkeistä. Vellamossa sijaitsee muun muassa Suomen merimuseo.

Oikeus määräsi lisäksi Kotkan kaupungin korvaamaan YIT Oyj:lle sen asianosais- ja oikeudenkäyntikuluista yhteensä 104 600 euroa.

Muuten osapuolten vaatimukset hylättiin enemmälti. Käräjäoikeuden ratkaisusta voi valittaa Itä-Suomen hovioikeuteen.