Tampere pääsee jälleen isojen kisojen näyttämöksi – isännöi muodostelmaluistelun MM-kisoja vuonna 2025

Tampereella järjestetään muodostelmaluistelun MM-kilpailut vuonna 2025. Asiasta päätti Kansainvälinen luisteluliitto (ISU) kokouksessaan keskiviikkona. Kisat pidetään Tampereen uudella areenalla.

– Kisojen myöntäminen tuli hieman yllätyksenä. Toki olimme kisoja hakeneet, mutta päätöksen ajankohta ei ollut etukäteen tiedossa, kertoo Suomen Taitoluisteluliiton toiminnanjohtaja Outi Wuorenheimo.

Wuorenheimo kertoo saaneensa keskiviikkoiltana kello 18 jälkeen sähköpostiinsa tiedon, että kisoista tehdään päätös illan kokouksessa.

Taitoluisteluliitto oli ennakoinut kisojen järjestämistä varaamalla Tampereen areenan ennakkoon. Kisojen ajankohta 4.– 5. huhtikuuta tosin sattuu kotimaisen kiekkoliigan playoffsien aikaan.

Wuorenheimo ennakoi, että kisoja joudutaan ehkä jääkiekon kanssa jotenkin sovittelemaan.

Vapaaehtoisia tarvitaan kisojen avuksi

Suomen Taitoluisteluliitolla on kokemusta arvokilpailujen järjestämisestä. Edellisen kerran liitto järjesti muodostelmaluistelun MM-kilpailut vuonna 2019 Helsingissä.

– Muodostelmaluistelu on suosittu taitoluistelun muoto Suomessa. Vuoden 2019 kisojen liput 8 000 per päivä myytiin loppuun noin tunnissa. Tampereella katsomokapasiteetti on rakenteiden jälkeen noin 14 000. Toivotaan, että kaikki halukkaat mahtuvat tällä kertaa sisään, Wuorenheimo sanoo.

Yksi etukäteen mietityttävä asia on se, miten saadaan tarpeeksi täysi-ikäisiä vapaaehtoisia avuksi kisojen järjestämiseen. Yhden kisapäivän läpivieminen vaatii toistasataa vapaaehtoista.

– Meidän vapaaehtoiset ovat pääosin pääkaupunkiseudulta. Toivottavasti Tampereelta löytyy tarpeeksi innokkaita mukaan, Wuorenheimo totea.

Tällä hetkellä liitto on valmistelee vuoden 2023 taitoluistelun Euroopan mestaruuskilpailuja.

