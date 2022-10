Ketjuliikkeiden vallankumous hävittää perheyrityksiä Helsingistä – kaivoimme esiin kolme, joista yksi kaipaa ympärilleen kilpailijoita

”Suomalaisten kaupunkiemme ja pääkaupunkimme katukuvaa vaivaa kolkkous, jossa monikansalliset rättiliikkeet ja pahvimukikuppilat sekä hampurilaislihottamot ovat vallanneet kadut. Meiltä puuttuu eurooppalainen perheyritysten hieno kirjo katukuvastamme.”

Näin kommentoi lukija Kim Väisänen Helsingin Sanomien uutista (siirryt toiseen palveluun) Helsingin kaupungin kävelyn edistämisohjelmasta.

Lukijakommentissa nousee esiin toive perheyritysten kirjosta katukuvassa. Kaupunkilainen kaipaa sisältöä kävelyilleen, minne mennä ja miksei myös esteettisiä elämyksiä.

Onko niin, että perheyritysten kirjo on kadonnut Helsingistä?

Kävelijän tielle tosiaan osuu kantakaupungissa ketjuliike toisensa perään. Perheyrityksiäkin silti löytyy – niitä täytyy vain vähän etsiä.

Jututimme kolmea yrittäjää kävelyllä keskustasta Töölöön.

Helsinki kerää parhaillaan kaupunkilaisilta lisää toiveita Helsingin kävely-ympäristön parantamiseksi. Kaupungin kysely (siirryt toiseen palveluun) on auki 19. lokakuuta asti. Kysely on osa kaupungin kävelyn edistämisohjelmaa.

Wiipurin korsetti 1918

Hyvinkin likellä Helsingin ydinkeskustaa, Arkadiankadun kulmassa, sijaitsee alusvaateliike Wiipurin Korsetti. Suuriin näyteikkunoihin on nimen lisäksi merkitty vuosiluku 1918.

Liikkeen takaseinän peittävillä hyllyillä on suuret määrät mustia, valkoisia, ihonvärisiä ja värikkäitä rintaliivejä siisteissä pinoissa. Esillä on myös naisten yöasuja ja uimapukuja.

Tiskin takana seisoo Wiipurin Korsetin nykyinen omistaja Anu Niemi. Hän osti yrityksen äidiltään Marja-Leena Eroselta. Eronen auttaa parhaillaan sovituskopin miesasiakasta. Tässä liikkeessä on aina palveltu kaikkia sukupuolia.

Yrityksen historia vie Viipuriin, ehkä jopa Pietariin

Wiipurin Korsetti on käynyt läpi sodat, evakkoon lähdöt, 1990-luvun laman ja viimeisimpänä koronan.

Yritys päätyi perheelle, kun Anu Niemen mummo meni 16-vuotiaana 1920-luvun alussa töihin Viipurissa sijainneeseen Erikoiskorsettiliike Rouviseen. Lopulta hän osti liikkeen vuonna 1938.

– Liike on ollut nyt perheessä yli kahdeksankymmentä vuotta, Niemi laskee.

Liike on virallisesti perustettu vuonna 1918, mutta Niemi epäilee sen historian ulottuvan vielä kauemmas, sillä kauppaa oli aikoinaan mainostettu pietarilaisena erikoiskorsettiliikkeenä.

Wiipurin korsetin omistaja Anu Niemi työskenteli äitinsä, liikkeen entisen omistajan Marja-Leena Erosen apuna jo 1990-luvulla. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Perheyrityksestä voi olla ylpeä

Uudet alusvaatemallit Niemi käy katsomassa Pariisissa taas ensi vuoden alussa.

Niemi kertoo, että alusvaateliikkeen vakioasiakkaat ovat yli 40-vuotiaita. Tosin nuorempiakin käy. Äidit tuovat mukanaan tyttärensä asiakkaiksi.

Niemi ei muista mummoaan, joka Wiipurin Korsetin alun perin osti ja perusti. Mummo kuoli, kun hän oli kolmevuotias.

– Ylpeydellä pidän tätä huomioiden, mitä kaikkea on läpi käyty. Mummokin joutui pariin otteeseen lähtemään evakkoon ja äiti koki laman, hän muistuttaa.

Marja-Leena Eronen on todella tyytyväinen, että tytär lähti jatkamaan perheyritystä.

– Tytär on ihan niin kuin minun äitini, Eronen toteaa nauraen ja häipyy sisäpihalle sikarille.

Wiipurin Korsetin omistajalla Anu Niemellä yrityksen varasto on liiketilassa käden ulottuvilla. Anua auttamassa liikkeessä on äiti Marja-Leena. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Kolmen sukupolven klubi

Helsingin Sanomien lukijan kommentti Helsingin kävelyn edistämisohjelma -uutisesta jatkuu seuraavasti:

”Eurooppalaisissa ikivanhoissa kaupungeissa perheyrityksiä on vieri vieressä. Nämä sukupolvien kahvilat, leipäkaupat, konditoriat, lihaliikkeet, pukimot ja putiikit muodostavat lämminhenkisen ja elävän katuelämän kaupunkeihin Euroopassa. Me olemme sen menettäneet.”

Kampin Narinkkatorin toisella puolella on jo vuosikymmeniä toiminut kaupungin tunnetuin musiikkiklubi Tavastia. Ja toimii edelleen. Päiväsaikaan ihmisiä palvelee klubin yhteydessä toimiva Ravintola Ilves.

Tavastia-klubin uumenista salin puolelle lehahtaa kolme ihmistä, joiden kaikkien sukunimi on Merimaa.

Paikalle saapuu Tavastian pitkäaikainen toimitusjohtaja Juhani Merimaa sekä klubin kylkeen aikoinaan perustettua lipunmyyntiyritys Tikettiä pyörittävä Juhanin tytär Mirva Merimaa.

Mirvan poika Mikko työskentelee Tavastian ohjelmavastaavana, ja Mirvan tytär Lilja on hänkin klubin henkilökuntaa.

Tavastian omistajiin kuuluu lisäksi Juhanin veli Ilkka Merimaa, ja klubilla töitä tekee myös tämän poika Ville Merimaa.

– No, tässä on perhe aika voimakkaasti mukana, mutta meillä on myös muita osakkaita ja toimijoita, Juhani Merimaa sanoo.

Tavastian Merimaat kolmessa polvessa. Keskellä Tavastian toimistusjohtaja Juhani Merimaa. Vasemmalla Tiketti-lipputoimiston vetäjä ja pääosakas Mirva Merimaa, joka on Juhanin tytär. Oikealla on Mirvan poika Mikko Merimaa, joka vastaa nykyään Tavastian bändien buukkauksesta. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Merimaan viisi vuosikymmentä

Juhani Merimaa kertoo tulleensa Tavastian rakennuksen omistavaan Hämäläis-Osakuntaan vuonna 1966. Vuonna 1931 rakennetussa funkkistalossa toimi tuolloin suosittu tanssipaikka nimeltään Hämis.

Merimaan ensimmäiset mielikuvat paikasta ovat kuitenkin 1970-luvun alusta, kun sen nimi oli jo muutettu Tavastiaksi. Hän oli heti mukana klubin toiminnassa.

– Paikan perusolemus, että nuoret ihmiset bailaavat ja kuuntelevat musiikkia, se on säilynyt.

Juhani Merimaan piti siirtyä jo syrjään toimitusjohtajan tehtävästään, mutta korona-aika työllistikin lisää.

– Joka päivä oli vähän erilainen, vaikka bisnestä ei tullutkaan, hän kuittaa.

Juhani Merimaan tyttären poika Mikko Merimaa on työskennellyt vuodesta 2019 lähtien Tavastia-klubin ohjelmavastaavana. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Mies, jonka ympäriltä muut klubit viedään

Musiikkiklubien ja konserttitilojen katoaminen Helsingin ydinkeskustasta alkoi jo ennen koronaa, ja lopulta Tavastia jäi käytännössä yksin. Juhani Merimaa ei pidä sitä hyvänä asiana.

– Se on vähän kiusallinen asia, koska toivoisin, että Helsinki olisi kiinnostava ja elävä musiikkikaupunki.

Hän ymmärtää, että ilmiö liittyy kaupungin keskustan kehittymiseen. Sama on nähtävissä myös muissa suurkaupungeissa maailmalla.

Merimaan kokemuksen mukaan muutos näyttäisi tapahtuvan talo talolta. Yksi klubi muutetaan jättihotelliksi, toisen tilat kuntosaliksi, kolmannen paikalle rakennetaan rantaan asuntoja. Kokonaisuus ei tunnu olevan hallinnassa millään taholla.

– Tiloille löydetään ehkä tehokkaampaa käyttöä, joka sopii paremmin liikeideoihin, ja joista saadaan parempaa vuokraa, hän arvelee.

Keskustan konserttipaikat käyvät todella vähiin, jos huhut Savoyn lopettamisesta pitävät paikkaansa, Merimaa arvioi.

– On surullista Helsingin keskustan kannalta, että täältä häipyy niin paljon asioita. Jos ei ole tarjontaa, ei ole myöskään kysyntää.

Tällä hetkellä keskusta on hiljentymään päin, hän huomauttaa.

Brunssia pyykinpesun lomassa

Ei ihan keskustasta, mutta kantakaupungista, Töölöntorin laidalta, löytyy vielä se lukijakommentissa mainittu mannermainen tuulahdus.

Asta Nurmilaukaan vuonna 1994 tälle paikalle perustama, suosittu kahvila-ravintola Café Tin Tin Tango. Kanta-asiakkaiden keskuudessa ihan Tintti vain.

Kahvila-ravintolan yritysideasta erityisen tekee muun muassa se, että asiakas voi aamiaisensa lomassa pestä siellä pyykkinsä.

Nurmilaukaan poika Tio Tikka viestittää, että perheyrityksen sukupolvenvaihdosta on tehty jo jonkin aikaa.

– Sukupolvenvaihdos meillä aloitettiin jo 2011, ja sitä tehdään tässä pikkuhiljaa edelleen, hän toteaa.

Café Tin Tin Tango oli ensimmäisten joukossa laajentamassa kesäterassitoimintaansa Töölöntorille.

Lukija päättää kirjoituksensa kävelykeskusta-aiheeseen seuraavasti:

”Tylsiä ja uinuvia kävelykatujamme voisi elävöittää romanttisilla uusvanhoilla katuvalaisimilla, uusvanhoilla katukalusteilla, katukiveyksillä, suihkulähteillä, näköispatsailla, vanhanajan limonadikärryillä, jäätelökärryillä, kukkaiskärryillä, makeiskärryillä, hattarakärryillä, munkkikärryillä, katutaiteilijoilla ja tietenkin hienolla knallihattuisella posetiivarilla.

Vanhassa vara parempi!”

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 19.10.2022 kello 23:een saakka.

Enemmän aiheesta:

Kaupunkilaiset haluavat kaunista, mutta miksi uusvanha arkkitehtuuri ei mene Suomessa läpi? "Noidan kolmio", sanoo laatikkotaloja vastustavan keskustelun avannut

Miksi eivät ihmisten tiet enää vie Helsingin ytimeen? Perinteikkään kultaseppäsuvun toimitusjohtaja: tämä kehitys jatkunut jo pitkään