Yksi suomen kielen vanha sana leviää – haastaa jopa sen yleisimmän: ”Ei koko Suomi ainakaan ihan hetkessä tule mä-pronominilla vallattua”

Radiota tai vaikka suomeksi puhuttuja lastenohjelmia kuunnellessa tulee helposti ajatelleeksi, että suurin osa suomalaisista käyttäisi itsestään sanaa mä.

Havainto ainakin jollain tavalla pitää paikkansa.

– Kyllä persoonapronomini mä on kaikkein yleisin muoto. Se on kaikkein laajimmalle levinnyt, kertoo Itä-Suomen yliopiston suomen kielen professori Hanna Lappalainen.

Lappeenrannassa sijaitsevan LUT-yliopiston ruokalan aulassa Lappalaisen käsitys saa vahvistusta.

– Kyllä mä käytän sanaa mä, kertoo Jyväskylän seudulta kotoisin oleva Martta Naukkarinen.

Minä-pronomini talteen

Vielä 50 vuotta sitten pystyi melko hyvin päättelemään minä-pronominin perusteella, mistä päin puhuja voisi olla kotoisin.

Nykyisin se ei enää niin hyvin onnistu, koska ihmiset ovat muuttaneet niin paljon eri puolille Suomea. Myös esimerkiksi tiedotusvälineistä tai Youtube-tähdiltä kuuluu tietynlaisia minä-pronominin muotoja, joita ihmiset helposti voivat omaksua.

Yle kerää parhaillaan yhdessä Itä-Suomen yliopiston suomen kielen oppiaineen kanssa tietoa siitä, miten minä-pronomini sanotaan eri puolilla Suomea.

Vastaa lyhyeen kyselyyn. Saamme tietää, vieläkö vanhat murresanat ovat voimissaan vai joko kaikkialla sanotaan mä.

Kyselyyn pääset tästä.

Vivahteinen murre

Lounaissuomalaiset ovat vanhastaan sanoneet minä-pronominin muodossa mnää tai mää, monet kaakkoissuomalaiset ja Pohjois-Karjalan eteläosissa asuneet mie, keskisuomalaiset, kainuulaiset, pohjoissuomalaiset ja Pohjois-Karjalan pohjoisosissa asuneet puolestaan minä.

Lisäksi monin paikoin on edelleen omia erikoisuuksiaan, kuten esimerkiksi Kymenlaaksossa ja osin Etelä-Savossa miä ja esimerkiksi Lappeenrannan lähellä Savitaipaleella ja Lemillä meä.

Tutkijoilla ei tällä hetkellä ole tarkkaa käsitystä siitä, miten minä-pronominin eri muotoja eri puolilla Suomea sanotaan. Asiasta tehdyt tutkimukset alkavat jo olla vuosikymmeniä vanhoja.

Näin yliopistolla opiskleijat sanovat ”minä”.

Jenni Lommi on tullut Lappeenrantaan Nurmijärveltä. Hänen mielestään Nurmijärvellä suurin osa sanoo mä. Lappeenrantalainen mie ei häneen ole tarttunut.

Nokialta kotoisin oleva Kaisa Talvitie kuitenkin jo tunnustaa, että vaikka mie ei ole omaan puheeseen tarttunut, niin lähellä se jo on.

– Omaan puheeseen mie ei ole tarttunut, mutta omassa päässä saattaa joskus ajatella sitä. Mie saa tulla puheeseen, jos on tullakseen, naurahtaa Talvitie.

Hän kertoo sanovansa minä-pronominen muodossa mää.

Miten teillä sanotaan ”minä”?

Itä-Suomen yliopiston suomen kielen professori Hanna Lappalainen kertoo, että minä-pronomini on ikivanha sana. Aivan kaukaisissakin suomen sukukielissä on samankaltainen minä-pronomini.

Minä-pronomini on ollut minä-muodossa käytössä useissa Suomen murteissa, niin hämäläismurteissa, savolaismurteissa kuin pohjalaismurteissa.

Suomen kielen professori Hanna Lappalainen oli viime keväänä opiskelijoidensa kanssa Savitaipaleella nauhoittamassa paikallista murretta ja kuuli siellä myös harvinaisen meä-pronominin. Kuva: Sirkka Haverinen / Yle

Murteellinen muoto mä on myös vanhaa perua, vaikka ei ilmeisesti läheskään niin vanha kuin minä. Mä on lyhentynyt minä-pronominista.

– Mä-pronomini on vanhastaankin ollut suomen kielessä varsin laajalevikkinen. On suottakin luultu, että se olisi Helsingin puhekielen uutuus – mä-pronomini on ollut pidemmän minä-muodon rinnalla jo vuosisatoja, kertoo Lappalainen.

Mie valtaa tilaa

Lappeenrannassa yliopiston ruokalassa Etelä-Pohjanmaalta Kauhajoelta kotoisin oleva Iso-Mustajärvi ei murteellisuuksiaan yliopistolla paljasta, mutta suostuu antamaan näytteen.

LUT-yliopistossa opiskeleva Ila Iso-Mustajärvi antaa näytteen.

Pohjois-Karjalasta Lieksasta Lappeenrantaan opiskelemaan saapunut Lotta Martikainen kertoo, miten hän sanoo lauseen ”Minä otan sen”.

– ”Mä otan sen” tai ”mie otan sen”.

Vielä sata vuotta sitten Lieksan seudulla lause olisi sanottu ”Minä otan sen”.

Itä-Suomen yliopiston suomen kielen professori Hanna Lappalainen itse asuu Lappeenrannassa, jossa vanhastaan on sanottu mie. Kaupungilla kävellessään hän mie-pronominia kuulee, mutta monet nuoret sanovat nykyään mä.

Lappalainen kertoo, että usein ihminen käyttää puheessaan useita eri minä-persoonapronominin muotoja. Välillä voi sanoa esimerkiksi mie tai mä ja välillä minä.

Kun lappeenrantalaiseksi esittäytyvä LUT-yliopiston professori Jero Ahola pääsee kertomaan, miten hän sanoo virkkeen ”Minä otan sen”, tulee vastaus heti.

”Mie” tarttuu helposti muihinkin, paljastaa LUT-yliopiston lappeenrantalainen professori Jero Ahola.

Mie-pronominin puolesta ei Lappalaisen mukaan kannata ainakaan vielä olla huolissaan. Mie nimittäin valtaa alaa. Lappalainen kertoo, että erityisesti Kaakkois-Suomessa ja Lapin länsiosissa käytetty mie on varsin leviävää sorttia.

– Mie-pronomini on nostanut suosiotaan tässä viime vuosikymmeninä, ja se on levinnyt uusille alueille, Pohjois-Karjalassa kohti pohjoista. Mie on hyvissä voimissa myös Tornionjokilaaksossa, joten ei koko Suomi ainakaan ihan hetkessä tule mä-pronominilla vallattua, sanoo Lappalainen.

