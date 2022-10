Uusi ammattiryhmä on aloittamassa päiväkodeissa, mutta ala ei houkuttele – ”Ennustan katastrofia”, ministeri Honkonen sanoo

Päiväkodeissa on vuoden 2030 jälkeen töissä opettajia, sosionomeja ja hoitajia, joilla jokaisella on erilainen koulutustausta ja oma tehtävänsä lapsen hoitamisessa, opettamisessa ja tukemisessa.

Tanja Haverinen ja Katja Mäenpää tekivät sosionomiopintojensa alussa valinnan, jonka nyt yhä harvempi heidän opintokollegansa tekee.

He päättivät tähdätä varhaiskasvatukseen. Neljän viime vuoden aikana opiskelijoiden määrä on laskenut joka vuosi.

Sekä Haverinen että Mäenpää aloittivat opintonsa tammikuussa 2020 ja valmistuvat tämän vuoden joulukuussa. Kun he valmistuvat, he eivät enää saa pätevyyttä toimia päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettajana. Viimeisten ammattikorkeakoulutaustaisten päiväkotiopettajien on pitänyt aloittaa opintonsa syksyllä 2019.

Taustalla on vuonna 2018 tehty varhaiskasvatuslain uudistus, jossa määriteltiin päiväkotien henkilöstöä uusiksi: vuonna 2030 päiväkodeissa on töissä yliopiston käyneitä varhaiskasvatuksen opettajia, ammattikorkeakoulun käyneitä varhaiskasvatuksen sosionomeja ja ammattikoulun käyneitä lastenhoitajia.

Aiemmin päiväkodeissa työskenteli opettajia, joiden koulutustausta oli joko yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta, ja lastenhoitajia.

Haverinen ja Mäenpää tulevat siis tulevaisuudessa työskentelemään varhaiskasvatuksen sosionomeina. Työnimikkeen muuttuminen opettajasta sosionomiksi ei heitä haittaa.

Enemmän heitä harmittaa se, että sosionomien osaamista ja työtä ei ainakaan vielä tunnisteta päiväkodeissa kunnolla. Molemmat tekevät töitä päiväkodeissa opiskelujen ohella.

– Päiväkotien johtajatkaan eivät tiedä, mitä sosionomien tehtävänkuvaan oikein kuuluu. Työtehtävät myös vaihtelevat eri yksiköissä, Mäenpää sanoo.

– Tällä hetkellä työ näyttäytyy itselle siltä, että sosionomi on vain paremmin palkattu lastenhoitaja, hän jatkaa Haverisen nyökytellessä vieressä.

Karkeasti arvioiden viidennes uusista sosionomiopiskelijoista erikoistuu varhaiskasvatukseen. Sosionomiksi voi opiskella 20 ammattikorkeakoulussa ympäri Suomen.

Tanja Haverinen arvioi, että uudistetun työnkuvan epäselvyydet ja palkka ovat syynä sille, että varhaiskasvatus kiinnostaa yhä harvempaa.

– Olen kuullut, että Helsingissä on ruvettu palkkaamaan päiväkoteihin sosionomeja uusiin tehtäviin. Helsingissä on myös mielestäni ainakin noin 200 euron ero opettajan ja sosionomin palkassa, Haverinen sanoo.

Uusia varhaiskasvatuksen sosionomin paikkoja on perustettu Helsingin lisäksi jo joissain muissakin kunnissa ja kaupungeissa. Työtehtävät ovat silti vielä hämärän peitossa.

Haverinen luettelee heti tapoja, joilla sosionomien osaamista voitaisiin hyödyntää päiväkodeissa uudessa sosionomiroolissa – ja mitkä voisivat auttaa siihen, että varhaiskasvatukseen haluttaisiin taas erikoistua aiempien vuosien innolla.

– Varhaiskasvatuksen sosionomeilla on opintojen kautta niin paljon osaamista lasten ja perheen osallistamisesta yhteiskuntaan, lastensuojelun kanssa toimimisesta ja perhetyöstä. Vaikka päiväkodissa lapsi on keskiössä, perhe taustalla voi vaikuttaa paljon vaikka lapsen käyttäytymiseen, hän sanoo.

On katastrofi, jos varhaiskasvatuksen sosionomien määrä romahtaa, ministeri Honkonen sanoo

Samalla kun varhaiskasvatukseen suuntautuvien sosionomien määrä vähenee joka vuosi, päiväkotien työvoimapula on entistä pahempi.

Ammattikorkeakoulujen rehtorien verkosto Arene kritisoi varhaiskasvatuslain uudistusta, joka jätti sosionomien tehtävänkuvan epäselväksi.

Jos jatkossa yhä harvempi sosionomiopiskelija valitsee varhaiskasvatuksen, päiväkodeissa ei välttämättä ole riittävästi sosionomeja vuonna 2030, kun uudistetun varhaiskasvatuslain siirtymäaika päättyy.

– Se voi johtaa päiväkotien sulkemiseen tai todennäköisemmin koulutustason laskuun, kun lastenhoitajat hakevat sosionomien paikkoja, Arenen toiminnanjohtaja Ida Mielityinen arvioi.

Yhä useampi sosionomi voi toki myös lähteä erikoistumaan varhaiskasvatuksen opettajaksi jatkamalla opintoja yliopistossa.

Tai vaihtoehtoisesti lähteä jopa kokonaan toisaalle. Vaikka opintojen alussa valitsisi erikoistua varhaiskasvatukseen, se ei tarkoita sitä, että menisi päiväkotiin myöhemmin töihin, Mäenpää sanoo.

– Sosionomitutkinnolla saa kuitenkin pätevyyden toimia sosionomin tehtävissä muillakin aloilla, hän sanoo.

Päiväkotien heikentyvän työvoimatilanteen nosti esille myös tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk.), joka aikoo kutsua koolle hätäkokouksen tilanteen ratkaisemiseksi.

Jos sosionomien määrä jatkaa laskuaan, tilanne näyttää huonolta.

– Uskallan ennustaa, että siitä tulee katastrofi. Tämä pitää pystyä ennaltaehkäisemään. Siksi olen esittänyt, että voisimme sopia lain tarkentamisesta sosionomien osalta.

