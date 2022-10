Halloween tulee päätökseen – tällainen on elokuvasarja, joka mullisti kauhun ja sinnitteli hengissä, kun muut kuolivat

Neljä vuotta sitten Michael Myers palasi Haddonfieldiin.

Halloween (2018) oli suoraa jatkoa John Carpenterin samannimiselle kauhuklassikolle vuodelta 1978. Siinä työhaalariin ja valkoiseen naamioon pukeutunut Myers (Nick Castle) jahtasi lastenvahti Laurie Strodea (Jamie Lee Curtis) ja tappoi kaikki tielleen tulleet.

Uudessa Halloweenissa traumatisoitunut Strode kohtasi Myersin (James Jude Courtney) 40 vuoden odotuksen jälkeen. Viimevuotinen Halloween Kills jatkoi tarinaa, ja ensi-iltansa nyt perjantaina saava Halloween Ends on sen päätös.

Kaikki kolme uutta Halloweenia ovat David Gordon Greenin ohjaamia.

Halloween-elokuvia on toki tehty niiden ja alkuperäisen välissäkin. Halloweenille on tehty seitsemän jatko-osaa (1981–2002), minkä lisäksi Rob Zombie on ohjannut Myersin taustatarinan kertoneet elokuvat Halloween (2007) ja Halloween II (2009).

Elokuvalehti Laajakuvan päätoimittaja Miikka Kaitila laskee, että Halloween-elokuvasarjassa on ainakin neljä toisistaan poikkeavaa aikajanaa.

Vähemmästäkin menee sekaisin. Onneksi Yle otti mukaan Halloween Endsiä katsomaan kauhua rakastavat Kaitilan ja kirjallisuudentutkija Päivi Mehtosen.

Tässä jutussa vältellään juonipaljastuksia.

Työhaalariin ja naamioon pukeutunut Michael Myers (James Jude Courtney) on piinannut Laurie Strodea (Jamie Lee Curtis) yli 40 vuoden ajan. Kuva: © Universal Studios

Vastentahtoinen mestariteos

John Carpenter ei ollut Halloweenista (1978) erityisen innoissaan. Elokuvat Pimeä tähti (1974) ja Hyökkäys poliisiasemalle (1976) ohjannut nuori lupaus olisi mieluummin tehnyt ison lännenelokuvan, mutta sellaiselle ei ollut kysyntää.

Siispä hän tarttui tuottajien tarjoukseen ja kirjoitti vaimonsa Debra Hillin kanssa kymmenessä päivässä elokuvan psykopaatista, joka tappaa kuusivuotiaana siskonsa, pakenee 15 vuotta myöhemmin psykiatrisesta vankisairaalasta ja palaa vanhaan kotitaloonsa veitsi kädessä.

Hill tuotti, Carpenter sävelsi musiikit ja ohjasi.

Michael Myersin hahmo syntyi John Carpenterin ja Debra Hillin kynistä nopeasti. Halloween (1978) kuvattiin pienellä budjetilla 20 päivässä. Kuva: ITV / Shutterstock / AOP

Halvalla ja nopeasti kuvatussa Halloweenissa Michael Myers vaanii syntisiä teinejä ja tappaa heidät yksi kerrallaan. Hengissä selviävä Laurie Strode on nörtti ja neitsyt.

Carpenter suhtautui hankkeeseen halpana eksploitaationa, mutta lopputulos oli paljon enemmän. Carpenterin ja kuvaaja Dean Cundeyn kuvakerronta oli minimalismissaan kekseliästä ja tehokasta. Usein Myersin valkoinen naamio vaani jossain taustalla keskushenkilöiden sitä tajuamatta.

Ääniraidasta ja eritoten yksinkertaisesta tunnuskappaleesta tuli yksi kauhuhistorian ikonisimmista.

Miikka Kaitilalle Halloween oli kymmenvuotiaana mullistava kokemus.

– Se teki vahvan vaikutuksen estetiikaltaan, miten pienellä saadaan aikaan tosi paljon.

Ensimmäinen Halloween oli Laajakuva-lehden päätoimittajalle Miikka Kaitilalle mullistava kokemus. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Halloween oli yksi ensimmäisistä slasher-elokuvista. Niiden peruskaava on yksinkertainen: on murhaaja ja joukko teinejä, jotka tapetaan yksi kerrallaan.

Päivi Mehtonen ei ole lajityypin ylin ystävä, mutta ymmärtää hyvin, miksi Halloween kuuluu kauhun kaanoniin.

– Se on varsin perinteinen elokuva monessa mielessä: vainotun neidon tematiikassaan ja Frankensteinin hirviöstä muistuttavassa monsterihahmossaan.

Yksinkertaisuus on yksi syy siihen, miksi Halloween on pysynyt hengissä kun niin moni muu slasher-elokuvasarja on hiipunut pois.

Michael Myers ei suostu kuolemaan

Texasin moottorisahamurhia (1974) ja Halloweenia pidetään slasher-genren kivijalkoina, mutta yhtälailla perinteeseen ovat vaikuttaneet italialaiset giallo-kauhut ja kanadalainen Black Christmas (1974). Perjantai 13. (1980–) ja Painajainen Elm Streetillä (1984–) ovat myös tärkeitä.

Kriitikot rakastavat varsinkin Texasin moottorisahamurhia ja Halloweenia, mutta valtaosa slashereista on teollista sarjatuotantoa. 1990-luvulle tultaessa ideapulasta kärsinyt genre alkoi olla henkitoreissaan. Slasherien lainalaisuuksia satirisoinut Scream (1996) toi kauhun uuteen, itsetietoisempaan aikaan.

Silti Michael Myers ei suostunut kuukahtamaan. 2000-luvulla on tehty jo kuusi Halloweenia, ja Greenin ohjaamat elokuvat ovat sarjan tuottoisimpia.

Miksi Michael Myers jaksaa kiinnostaa?

Kirjallisuudentutkija Päivi Mehtonen ei ole slasher-elokuvien ylin ystävä, mutta hän näkee Michael Myersin hahmossa paljon kiinnostavia piirteitä. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Päivi Mehtonen puhuu Myersista klassisena mörkönä, joka palaa tietyin väliajoin piinaamaan pikkukaupungin väkeä. Olennaista on, ettei Myers puhu mitään.

– Hän on kielen tuolla puolen. Se tekee hänestä hahmona kiinnostavan. Yleisö pystyy heijastamaan häneen monia tuntoja ja pelkoja, piirteitä monentyyppisistä muista hahmoista.

Miikka Kaitila sanoo Myersin olevan tabula rasa, tyhjä taulu, johon elokuvantekijät voivat heijastaa haluamiaan asioita.

John Carpenter kuvasi Myersin hahmon kautta 70-lukulaista pelkoa idyllisessä amerikkalaislähiössä vaanivasta sarjamurhaajasta. Jatko-osissa Myers paljastui Stroden veljeksi, ja tämä veriside toi hahmojen väliseen suhteeseen erityisen sävyn.

Rob Zombie puolestaan yritti 2000-luvun esiosillaan selittää, miten ihmisestä tulee paha, ja näytti Myersin myös ilman maskia. Tarkoitus oli, että katsoja voisi ainakin osin ymmärtää Myersin toimia.

Elokuvatrilogia traumasta ja silmittömästä väkivallasta

#MeToon jälkimaininkeihin ilmestyneessä uudessa Halloweenissa Strode esitetään uhrina, joka taisteleekin vastaan. Haastatteluissa Jamie Lee Curtis sanoi elokuvan käsittelevän traumaa. Hänen hahmonsa on elänyt ratkaisematta jääneen trauman kanssa vuosikymmeniä.

Olennainen muutos uusissa elokuvissa on se, ettei Myers enää ole Stroden veli. Jos ennen uhreiksi päätyivät ne, jotka olivat Myersin ja Stroden välissä, nyt veitsestä voi saada kuka tahansa.

– Myers on näissä uusissa elokuvissa hahmo, joka liikkuu eteenpäin ja tappaa miettimättä sen kummemmin. Se on eritoten Yhdysvalloissa, missä kouluampumisia tapahtuu tosi paljon, ajankohtainen pelko, Kaitila sanoo.

Uudet Halloween-elokuvat muistuttavat, ettei väkivallassa ole mitään ihailtavaa. Kuva: © 2022Universal Studios

Ja jos slasher-elokuvissa murhaajille tavataan hurrata, uudet Halloweenit muistuttavat, ettei väkivallassa ole mitään ihailtavaa. Liki jokaiselle uhrille annetaan taustatarina.

– Vuoden 2018 Halloweenissa ensimmäinen ihminen, jonka Myers tappaa, on 12-vuotias lapsi. Heti alusta halutaan tehdä selväksi, että vaikka tämä hahmo on jollain tasolla kauhuikoni, meidän ei pitäisi kannustaa häntä.

Joukkoampumisten määrä jatkaa Yhdysvalloissa kasvuaan, ja uusi Halloween-trilogia peilaa niiden kylvämää tuhoa. Halloween Ends etsii sekin syitä arjen silmittömään väkivaltaan.

Enemmän kauhudraama kuin slasher

Halloween Ends sijoittuu aikaan neljä vuotta Halloween Killsin tapahtumien jälkeen. Michael Myers on kadonnut ja jättänyt Haddonfieldin sekasortoiseen tilaan. Asukkaat pelkäävät mörkömyytin asemaan noussutta Myersia ja halveksivat Laurie Strodea, joka toi pelon pikkukaupunkiin.

Strode on päättänyt pelkäämisen sijaan keskittyä hyviin asioihin. Hän leipoo kurpitsapiirakoita, kirjoittaa muistelmiaan ja viettää aikaa lapsenlapsensa Allysonin (Andi Matichak) kanssa.

Allyson kipuilee sukupolvisen trauman kanssa ja kapinoi viettämällä aikaa kyläyhteisön hyljeksimän epäilyttävän Coreyn (Rohan Campbell) kanssa.

Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) yrittää uudessa Halloween Ends -elokuvassa vapautua pelosta ja keskittyä hyviin asioihin. Kuva: © Universal Studios. All Rights Reserved.

Miikka Kaitilan mielestä Halloween Ends tekee sarjan kannalta radikaaleja ratkaisuja. Se ei pääosin muistuta niinkään slasheria kuin jonkinlaista kauhudraamaa.

– Aika iso osa elokuvasta käytetään siihen, että esitellään kaupungin hahmoja ja sitä, miten he ovat reagoineet tilanteeseen ja elävät pelon tai väkivallan trauman varjossa.

Päivi Mehtonen sanoo, että kehnon edellisosan jälkeen Halloween Ends nipin napin pelastaa uuden trilogian. Silti sekin on lopulta varsin perinteistä ison yleisön kauhua. Kaukana ollaan nykyään suositusta taidekauhusta (elevated horror), jota edustavat Raw’n (2016), Get Outin (2017) ja Midsommarin (2019) kaltaiset elokuvat.

– Suuren yleisön makuja ajatellen elokuva ei saa liian paljon irrota traditiosta, peruspalikoiden täytyy pysyä samoina.

Kuva: © 2022 Universal Studios. All Rights Reserved.

Ehkä Halloween-elokuvien taika on siinä, että ne taiteilevat hölmön ja älykkään välisellä rajalla. Halloween Ends on paikoin tietoisesti tyhmä. Osa kohtauksista on asetelmallisuudessaan saippuasarjamaisia ja murhat niin kekseliäitä, että tekee sittenkin mieli vähän hurrata – tai ainakin virnistää.

Mutta teemat ovat painavia. Mitä pahuus on ja miten se syntyy? Ovatko jotkut meistä syntymässä pahoja, vai muovaako ympäristö meistä sellaisia? Voiko pahuus tarttua tai periytyä?

Isoihin kysymyksiin ei ole ehdottomia vastauksia. Varmaa on vain se, ettei pahuus koskaan lopullisesti kuole.

Tuskin Michael Myerskaan.