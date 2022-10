Alopecian eli pälvikaljun hoitoon on ensimmäistä kertaa löydetty lupaava lääke – Suomessa hoito ei ole Kela-korvattava

Aina alopecian syytä ei tiedetä. Tavallista kuitenkin on, että ulkoinen voimakas stressi laukaisee sairauden. Sairastuneilla on myös usein muita autoimmuunisairauksia samanaikaisesti, kuten vitiligoa, reumaa tai atooppista ihottumaa. - Monet potilaskollegat on kertoneet, että kaljuuntumiseen liittyy joku kuormittava ja pitkään jatkunut tai äkillinen voimakas stressi, sanoo Anna-Kaisa Massinen.

Kuva: Berislav Jurišić / Yle