Matkalla metaversumiin – itseään etsivällä teknojätillä on edessään kivinen polku

Somejätti Metalla (os. Facebook) ei mene hyvin. Vanhat käyttäjät valittavat uudistuksista, uusia ei ole. Lainsäätäjät ympäri maailman hengittävät niskaan, dollarimyllyjä pyörittävä mainoskoneisto yskii ja useampi johtohenkilö on jättänyt yhtiön, jonka markkina-arvo on romahtanut reilusti alle puoleen vuoden takaisesta.

Kaikkien näiden ongelmien keskellä yhtiön Pohjantähdeksi on muodostunut toimitusjohtaja Mark Zuckerbergin visio metaversumista. Yhä konseptitasolla oleva käsite tarkoittaa periaatteessa virtuaalitodellisuutta, jossa kuljetaan vr-lasit päässä.

Tämän konseptin toteuttamiseen Meta on käyttänyt jo kymmeniä miljardeja dollareita. Se on rakentanut virtuaalitodellisuuslaseja ja kehittänyt keinotodellisuuksia.

Tähän mennessä yhtiö on myynyt reilut 17 miljoonaa kappaletta Quest 2 -virtuaalitodellisuuslaseja. Sen Horizon World -virtuaalialustalla on noin 200 000 käyttäjää kuukausittain (siirryt toiseen palveluun).

Nämä ovat erittäin pieniä lukuja. Vertailun vuoksi esimerkiksi suosittujen pelikonsolien myyntimäärät liikkuvat sadan miljoonan kappaleen yläpuolella. Facebookilla kuukausittaisia käyttäjiä on yli kolme miljardia.

Metaversumiin on siis vielä matkaa, mutta takaisinkaan ei voi enää kääntyä.

Käyttäjä kokeilee Oculus Quest -vituaalitodellisuuslaseja F8 Facebook Developer -konfrenssissa huhtikuussa 2019. Facebook osti vr-silmikkoja valmistavan Oculuksen vuonna 2014 kahdella miljardilla dollarilla. Kuva: John G. Mabanglo / EPA

Metaversumi ei kiinnosta edes Metan työntekijöitä

Zuckerberg alkoi puhua metaversumista kesällä 2021. Idea ei ollut hänen keksimänsä. Neil Stephensonin scifi-romaanista poimittu käsite oli jo useamman vuoden kiertänyt teknologiavaikuttajien keskuudessa.

Zuckerberg tarttui kuitenkin termiin erityisellä innolla. Hän vaihtoi Facebookin nimen Metaksi ja ilmoitti yhtiön tulevaisuuden olevan virtuaalitodellisuudessa.

Työntekijöiden keskuudessa uusi strategia on ottanut aikansa juurtua. Toukokuussa tehdyn sisäisen kyselyn mukaan vain 58 prosenttia Metan työntekijöistä ymmärtää yhtiön metaversumi-strategian, kertoo New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Innostus yhtiön sisällä on niin laimeaa, että johtoporras on joutunut patistamaan työntekijöitä ottamaan Quest-lasit käyttöön ja innostumaan virtuaalitodellisuudesta.

– Tässä organisaatiossa jokaisen pitäisi ottaa tehtäväkseen rakastua Horizon Worldsiin. Se ei tapahdu ilman käyttöä. Menkää sinne, komensi yhtiön metaversumi-pomo Vishal Shah työntekijöitä The Vergelle (siirryt toiseen palveluun) vuodetussa muistiossa.

Zuckerberg on itse viestittänyt työntekijöilleen, että jos yhtiön suunta ja koventuva työtahti eivät kiinnosta, he ovat tervetulleita lähtemään.

Ovi käy myös johtoportaassa

Työntekijät eivät ole ainoita, jotka eivät ole innostuneet yhtiön uudesta suunnasta.

Elokuussa Metan operatiivinen johtaja Sheryl Sandberg jätti yhtiön yli 14 vuoden pestin jälkeen. Sandberg oli yhtiön korkein johtaja heti Zuckerbergin jälkeen. Vuonna 2008 Facebookin tulleen Sandbergin rooli oli pitkään olla aikuinen huoneessa.

Tämän lisäksi rakensi Facebookin mainoskoneiston, joka ongelmista huolimatta suoltaa yhä miljardeja dollareita voittoa joka kuukausi. Ennen Facebookia Sandberg oli mukana rakentamassa vastaavaa mainostoimintaa Googlella. Mainosmyllyn rakentaminen metaversumiin ei enää häntä kiinnostanut.

Pari viikkoa Sandbergin lähdön jälkeen Horizon-alustan johtaja Vivek Sharma ilmoitti lähtevänsä yhtiöstä. Yli viisi vuotta yhtiössä työskennellyt Sharma ei ole kommentoinut lähtönsä syitä.

Lähteneiden korvaaminen on Metalle haasteellista, sillä yhtiö ei voi hankkia innostuneita johtajia ja niiden mukana uusia visioista entiseen tapaansa. Usein uusia naamoja johtoportaaseen saadaan yritysostojen avulla. Meta ei kuitenkaan pysty enää ostaa tietään menestykseen, kuten se aikoinaan teki Instagramin tai Whatsappin kohdalla. Yhdysvalloissa kilpailuviranomaiset (siirryt toiseen palveluun) yrittävät parhaillaan kieltää yhtiötä hankkimasta virtuaalimaailmassa toimivaa treenisovellusta.

Zuckerberg on puhunut, että metaversumin rakentaminen vie vuosia, joten kahden merkittävän johtajan lähteminen ei vaikuta isoon kuvaan. Työntekijöiden epätietoisuus ja vaihtuva johto kuitenkin antavat osviittaa siitä, että yhtiön kurssi ei välttämättä ole niin selkeä kuin Zuckerberg toivoisi.

Metan entinen operatiivinen johtaja Sheryl Sandberg senaatin kuultavana syyskuussa 2018. Kuva: Jim Lo Scalzo / EPA

Uhkaako Metaa IBM:n kohtalo?

Lokakuun alussa Meta päivitti reittiään matkalla metaversumiin. Connect-kehittäjätapahtumassa Zuckerberg ilmoitti, että Meta aloittaa yhteistyön ohjelmistoyhtiö Microsoftin kanssa. Metaversumi toteutuukin ensin työpaikoilla.

Tämä saattaa olla toimivampi reitti, sillä virtuaalimaailmat eivät vielä näytä houkuttelevan ihmisiä vapaa-ajanviettoon. Analytiikkayhtiö DappRadarin (siirryt toiseen palveluun) mukaan suosituimmat hajautetut metaversumi-alustat Decentraland ja Sandbox onnistuvat keräämään parhaimpina päivinä vain joitakin tuhansia käyttäjiä.

Työpaikoilla joku voi sentään pakottaa laittamaan virtuaalilasit naamalle.

Teknologiajättiläisten yhteistyössä Meta rakentaa lasit, joihin Microsoft tuo Teamsiin pohjautuvan ekosysteemin. Meta esittelikin heti yli 1 500 euroa maksavat Meta Quest Pro -ammattilaislasit, jotka yhdistävät digitaalisen ympäristön todellisuuden kanssa. Aiemmat Quest-lasit ovat maksaneet uutena noin 500 euroa.

Pääsääntöisesti yhteistyö nähdään hyvänä diilinä Microsoftille, joka saa Metan lasien kautta jaettua ohjelmistoaan laajemmalle. Yhtiön oman ja huomattavasti kalliimman HoloLens-lasisarjan myyntiluvut lasketaan sadoissatuhansissa, ei miljoonissa. Viime viikolla Wall Street Journal (siirryt toiseen palveluun) uutisoi, että yhtiön AR eli lisätyn todellisuuden -lasitoiminta on ajautunut ongelmiin.

Metan osuus sen sijaan nähdään riskialttiimpana. Vaarana on, että Metalle käy kuten tietokonevalmistaja IBM:lle, joka aikoinaan synnytti PC-buumin, mutta ei onnistunut säilyttämään johtoasemaansa PC-tietokoneiden yleistyessä. Microsoft taas nousi IBM:n selästä maailman suurimmaksi ohjelmistoyhtiöksi.

IBM 5150 -tietokone Kielin ammattikorkeakolun museossa. Kuva: Bernhard Pries / AOP

Metan tilannetta on verrattu 1980-luvun IBM:n lisäksi 1990-luvulla kosketusnäytöllisiä laitteita kehittäneeseen General Magic -yhtiöön. General Magic onnistui julkaisemaan muutamia kämmentietokoneita, joilla käyttäjä pystyi lähettämään sähköposteja, tehdä verkko-ostoksia, pelata ja striimata sisältöjä.

Lähes kaiken tyhjästä rakentaneen yhtiön laitteet olivat teknisesti edistyneitä, mutta ne olivat liian edellä aikaansa. Vasta kolmetoista vuotta myöhemmin teknologia oli siinä pisteessä, että kosketusnäytölliset laitteet kiinnostivat kuluttajia. Nämä markkinat valtasi Apple iPhonellaan. General Magic oli tuolloin ollut jo useamman vuoden kuopattuna.

Yleinen näkemys on, että metaversumi toteutuu jossain muodossa jossain vaiheessa. Aikajännettä on kuitenkin vaikea ennustaa. Jos Meta on liian ajoissa, kuten General Magic oli älypuhelimen kanssa, sitä odottaa kivinen polku.

Metan pitää onnistua somessa, jos se haluaa päästä metaversumiin

Kaikesta huolimatta Meta voi vielä heilua uudisraivaajana metaversumissa. Sen on kuitenkin onnistuttava pitämään sosiaalisen median mainoskoneistonsa käynnissä, jotta kallista kehitystyötä voidaan jatkaa.

Tällä hetkellä tämä urakka vaikuttaa lähes yhtä haastavalta kuin metaversumiin rämpiminen – etenkin, kun huomio ja merkittävä osa resursseista on suunnattu virtuaalimaailmojen rakentamiseen.

Viime aikoina Meta on ilmoittanut useiden hankkeiden alasajosta. Kirveestä ovat saaneet muun muassa verkkokauppakokeilu, uutiskirjepalvelu ja pelialusta.

Näiden hankkeiden avulla Meta on yrittänyt puhaltaa eloa kruununjalokiviinsä: Facebookiin ja Instagramiin. Nämä sovellukset ovat jääneet pahasti kiinalaisen Tiktokin jalkoihin etenkin nuorten keskuudessa.

Nyt Meta yrittää vimmatusti kopioida Tiktokin suosittelualgoritmia, joka käyttäjän sosiaalisten yhteyksien sijaan painottaa suosituksissa käyttäjän mieltymyksiä. Kyseessä on täysin erilainen tapa suositella sisältöjä ja tämän tyylin hiomisessa Tiktokilla on vuosien etumatka.

Ei siis ole yllätys, että suosittelumallin kopiointi Facebookiin ja Instagramiin ei ole sujunut ilman vastarintaa. Kylie Jennerin kaltaiset merkittävät influesserit ovat kapinoineet uudistusta vastaan ja saaneet joitakin myönnytyksiä. Rivien välistä Metan johtajien viesti on kuitenkin selvä: tekoäly päättää tulevaisuudessa yhä enemmän siitä, mitä käyttäjät näkevät.

Facebookin ja Instagramin kohdalla ongelmaksi voi kuitenkin muodostua se, että alustojen sisällöt ovat sanalla sanoen huonoja – tai eivät ainakaan sellaisia, joilla Tiktokin kaltainen suosittelukone pyörisi sulavasti.

Facebook tai Instagram eivät ole pitkään aikaan olleet relevantteja alustoja internetkulttuurin kannalta. Instagramin Reels-videot olivat ensimmäisten kuukausien aikana niin täynnä Tiktok-videoiden vesileimoja, että yhtiö joutui muokkaamaan algoritmia suosimaan alkuperäisiä sisältöjä (siirryt toiseen palveluun). Kun Meta kertoi, että jatkossa Horizon-virtuaalimaailmassa hahmoilla olisi jalat (siirryt toiseen palveluun), meemit ja vitsit aiheesta väännettiin Twitterissä, ei Facebookissa tai Instagramissa. Jopa Meta itse osallistui meemeilyyn (siirryt toiseen palveluun).

Kulttuurillisen merkittävyyden lisäksi digitaaliset alaraajat paljastivat, miten mielikuvitukseton maailma Zuckerbergin metaversumi vielä on.

