Ensihoidon hälytysajo on stressaava tilanne, jota opetellaan pian hämmentävän todentuntuisesti – tässä on auto, jota ajaessa saa mokata

Ambulanssin ratin taakse, turvavyö kiinni ja useamman tuhannen euron lasit päähän. Näin alkaa ensihoitajan hälytysajon ajoharjoittelu simulaattorilla ensi vuonna.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ensihoidon opetuksessa otettiin viisi vuotta sitten käyttöön ambulanssisimulaattori, jossa opiskelijat saavat turvallisessa ympäristössä harjoitella kuvitteellisia hälytysajotilanteita.

Auto itsessään vastaa edelleen hyvin nykypäivää. Oikeaan ambulanssiin liikealustan päälle tehdyssä simulaattorissa saa ajoneuvon käyttäytymisestä ja hallintalaitteista hyvin realistisen kuvan.

Ajoneuvon eteen valkokankaalle heijastettu visuaalinen näkymä on puolestaan ehtinyt tässä ajassa vanhentua.

– Tämä on ehkä Playstation 2 -tasolla. Jos on pelannut rallipelejä, jotka ovat erittäin realistisia yksi yhteen mallinnettuja erikoiskokeita, niin eihän tämä sitä ole. Graafisesti maailma on kieltämättä hieman karu, kuvailee ensihoidon lehtori Jarno Hämäläinen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

Opiskelija pääsee aidon tuntuiseen tilanteeseen

Ensi vuodesta lähtien käyttöön tulevat virtuaalilasit, jotka tekevät ajokokemuksesta entistä todenmukaisemman. Vastaavaa ei ole käytössä missään muualla. XR-lasien tarkoitus on mahdollisimman saumattomasti yhdistää virtuaalista ja oikeaa maailmaa. Tätä kutsutaan laajennetuksi todellisuudeksi.

– Auton ulkopuolinen ympäristö voidaan virtuaalisesti määrittää kokonaan uudelleen. Lasit päässä oikeastaan kaikki, mitä normaalisti näet ikkunoista ulos, onkin virtuaalista. Tuntuman pitäisi olla ihan sama kuin istuisi oikeassa autossa, kertoo projektipäällikkö Kristo Juurinen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

Kristo Juurinen kehittää XR-lasien käyttöä simulaattoreissa. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Juurinen on itse opiskellut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa peliohjelmointia. Jo opiskeluvaiheessa kirkastui ajatus, että hänen käsistään ei synnykään pelejä. Pelillisyyttä ja peliteknologiaa voi hyödyntää muualla. Ennen ambulanssisimulaattoria Kristo Juurinen on ollut mukana kehittämässä virtuaalista satamalogistiikan turvapuistoa.

Ambulanssissa virtuaalitodellisuutta ja oikeaa maailmaa yhdistelevät XR-lasit on tarkoitus ottaa käyttöön tammikuussa. Sitä ennen ratkaistavana on vielä muutamia pulmia.

– Esimerkiksi se, miten nähdä lasien läpi omat kädet tietyn etäisyyden päästä, vaikka taustalla on virtuaalista maailmaa, kertoo Kristo Juurinen.

Vielä tässä vaiheessa käsi katoaa näkyvistä, jos sen nostaa virtuaaliseksi määritellyn alueen eteen.

Virtuaalilasit päässä ajotuntuman pitäisi olla sama kuin oikeassa autossa. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Hälytysajo on stressaava tilanne

Virtuaaliympäristön todentuntuisuutta lisää myös se, että nykyisen kuvitteellisen kaupungin sijaan voitaisiin ajaa oikeassa kaupungissa. Nykyisessä versiossa on erilaisia harjoitusolosuhteita kuten sade ja talvi, mutta myös niitä jatkokehitetään esimerkiksi erilaisten valaistusten osalta.

– Voidaan jäljentää mahdollisimman vaikeita olosuhteita, että harjoittelusta tulee tehokkaampaa ja järkevämpää, sanoo projektipäällikkö Kristo Juurinen.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle ambulanssisimulaattori on vetonaula ja esimerkki teknisestä osaamisesta. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Hälytysajon ajaminen on stressaava tilanne, jonka harjoitteleminen etukäteen lisää osaltaan valmiuksia työelämää varten. Jokainen ensihoidon opiskelija pääsee ajamaan simulaattorilla kerran.

– Tämä on yksi pala kokonaisuutta. En minä koko meidän koulutustaan tämän ambulanssisimulaattorin varaan laskisi, mutta se on yksi elementti muiden joukossa, sanoo ensihoidon lehtori Jarno Hämäläinen.