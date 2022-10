Syyslomat alkavat ja koronatartuntoja on paljon – THL:n ylilääkäri kehottaa pitämään koronan mielessä, mutta kovaa varomista ei tarvita

Voiko koronan tällä syyslomalla jo heittää mielestä kokonaan? Miten omaa koronaturvallisuutta voi lomaillessa halutessaan parantaa?

Koululaisten syyslomien alkaessa koronatartuntoja on THL:n ylilääkärin Tuija Leinon mukaan paljon.

– Koronaa ei ihan kannata vielä unohtaa. Tartuntoja on paljon. Mutta kova varominen ei tavalliselle lomalaiselle enää ole niin tarpeen kuin on ollut tässä pari vuotta, Tuija Leino sanoo.

Yleistä varomista ei Leinon mukaan enää tarvita, mutta flunssaoireisena tulisi syyslomallakin jäädä kotiin.

– Jos on omia oireita, ei kannata lähteä ihmisten ilmoille. Jos jossain täytyy käydä, maskia pitäisi pitää.

Omaa koronasuojaa voi puolestaan parantaa hyvillä maskeilla, jos siihen on tarvetta esimerkiksi omien sairauksien vuoksi.

Koululaiset voivat Tuija Leinon mukaan tavata lomalla myös iäkkäitä ja sairaitakin sukulaisia. Erityisesti hoitokotivierailuilla täytyy kuitenkin noudattaa hoitokodeissa käytössä olevia koronaturvallisuuden ohjeistuksia. Hauraita vanhuksia tavatessa on erityisen tärkeää, ettei vierailijalla ole flunssaoireita.

Tänä syksynä kotimaan syyslomamatkailussa ei enää tarvitse noudattaa varsinaisia koronarajoituksia. Matkailutoimijat ovat kuitenkin jatkaneet joitakin hyviä käytäntöjä, joilla koronaturvallisuutta voi edelleen parantaa.

Hotelliketjussa porrastettu aamiainen on yhä käytössä

Scandic-ketjun kylpylähotelleissa ja muissa hotelleissa syyslomaviikot tulevat olemaan vilkkaita. Scandicin viestintäpäällikön Johanna Uimosen mukaan varsinaisia koronaohjeistuksia ketjun hotelleissa ei enää ole.

Hotelliketju toivoo hotellivieraiden kuitenkin noudattavan normaalia varovaisuutta flunssaoireiden suhteen.

– Oireisena ei olisi hyvä tulla paikalle, viestintäpäällikkö Johanna Uimonen sanoo.

Hotelliaamiainen porrastetaan silloin, kun hotellivieraita on paljon. Aamiaistarjoilun porrastettuun aikatauluun päädyttiin Scandicissa pandemia-aikana koronaturvallisuuden vuoksi, ja se on todettu hyväksi käytännöksi mukavuudenkin kannalta.

– Se tasaa ruuhkia, silloin on paremmin tilaa eikä ole jonoja, viestintäpäällikkö Johanna Uimonen sanoo.

Aamiaisen viimeinen tunti on tavallisesti suosituin, ja varhaisempana ajankohtana väkeä on väljemmin.

Junissa on vilkasta, omaa koronaturvallisuutta voi parantaa lippuvalinnoilla

Junissa syyslomaliikenne on jo käynnissä. Lomien alku on aina vilkasta aikaa, ja VR:n mukaan viime kuukausina junamatkustajia on ollut paljon.

– Viikonloppuisin ylipäänsäkin asiakkaat ovat hyvin lähteneet liikkeelle. Silloin on varmasti eniten porukkaa raiteilla, VR:n matkustajaliikenteen palvelujohtaja Petri Martola sanoo.

Koronasääntöjä junissa ei tällä syyslomalla enää ole. Petri Martolan mukaan junamatkustaminen on turvallista, mutta halutessaan matkustusväljyyttä voi parantaa lippuvalinnoilla.

– Voi ottaa rauhallisempia lähtöjä. Voi myös mahdollisesti valita viereisen paikan tyhjäksi tai ottaa hytin omaan käyttöön.

Viereisen tyhjän paikan tai hytin voi ostaa joissakin junissa lisämaksulla. Syyslomaviikoilla se ei esimerkiksi viikonloppujen ruuhkaisimmissa junissa onnistu, mutta väljyyttä voi löytyä arkipäiviltä.

Junamatkustajia on koululaisten syyslomaviikoilla paljon. Helsingin päärautatieasemalla oli syyslomien kynnyksellä vilkasta. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Oireisena matkustamista kannattaisi Petri Martolankin mukaan välttää.

– Tämähän on tietysti jokaisen matkustajan oma näkökulma, mutta yleisestikin ottaen kipeänä liikkuminen ei ole kovin suositeltavaa.

Lentoasemalla ennakointi lisää sujuvuutta ja koronaturvallisuutta

Myös Helsinki-Vantaan lentoasemalla syyslomien alku on erittäin vilkasta aikaa. Tänä viikonloppuna, perjantaista sunnuntaihin, lentomatkustajia on Finavian mukaan selvästi enemmän kuin tavallisena viikonloppuna. Ruuhkahuiput osuvat aamuihin ja iltapäiviin.

Koronaturvallisuudessa matkustajaa auttavat ennakointi ja riittävän väljä aikataulu, mitkä lisäävät matkalle lähtemisen sujuvuuttakin. Ennakoinnilla voi usein vähentää jonotusaikaa kentällä.

– Lähtöselvityksenhän voi useimmille lennoille tehdä netissä, riippuen lentoyhtiöstä. Jotkut lentoyhtiöt, ainakin Finnair, tarjoavat myös palvelua, jossa aamulennon matkatavarat voi tuoda edellisenä iltana. Tottakai myös kasvomaskia voi halutessaan käyttää. Mitään pakkoahan siihen ei toki ole, sanoo Helsinki-Vantaan lentoaseman kehitysjohtaja Sami Kiiskinen Finaviasta.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on edelleen käytössä monia hygieniatasoa nostavia käytäntöjä, jotka aloitettiin pandemian alkuvaiheessa.

– Meillä on tehostettu siivous, meillä on käytössä mikrobeja tuhoavia pinnoitteita, meillä on ultravioletti-C -desinfiointilaitteita, Sami Kiiskinen luettelee.

Joillakin lentoyhtiöillä saattaa vielä olla omia koronaohjeistuksiaan, vaikka suurin osa on jo purkanut suosituksiaan. Matkustajan velvollisuus on tarkistaa lentoyhtiön ja kohdemaan terveysturvallisuussäännöt.

Koronatartuntoja on paljon, mutta pahin tautitaakka on vähentynyt

THL:n ylilääkärin Tuija Leinon mukaan koronatartuntoja on paljon, mutta tällä hetkellä pahin tautitaakka on vähentynyt. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Koronaa on tällä hetkellä Suomessa liikkeellä paljon. Myös kuolemia kuukauden sisällä koronatartunnasta on edelleen runsaasti. Rokotusten ja aiemmin sairastetun koronan tuoma suoja kuitenkin vähentää tautitaakkaa merkittävästi.

– Sairaaloissa meillä on kyllä heikkokuntoisia potilaita. Mutta nythän meillä on myös hoitoa käytössä, on koronalääkkeitä. Se pahin tautitaakka on tietenkin nyt jo poissa, THL:n ylilääkäri Tuija Leino sanoo.

Torstaina tehohoidossa oli Suomessa 21 koronapotilasta. Yhteensä sairaalahoidossa oli 993 potilasta, joilla oli koronatartunta.

Moni perhe suuntaa syyslomalla myös ulkomaille. Koronatartunnat ovat Tuija Leinon mukaan Euroopassa yleisesti hieman noususuunnassa. Kotimaata suurempaa koronavarovaisuutta ei hänen mukaansa kuitenkaan ole enää tarpeen noudattaa myöskään suomalaisille tyypillisissä matkakohteissa. Paikalliset ohjeistukset on toki lomaillessa huomioitava.

– Ruotsissa ja Norjassa tilanne on oikeastaan hyvinkin rauhallinen, Tanskassa hiukan nousua. Yleisesti Euroopassa on lievää nousua, Tuija Leino sanoo.