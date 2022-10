Päiväkotien opettajapulaan keksittiin ratkaisu, mutta nyt se uhkaa loppua kuin seinään – Nora Sefranin kaltaiset olisivat kunnille lottovoitto

Lastenhoitaja Nora Sefrani kertoo, mikä lapsissa on parasta.

Nainen istuu Helsingin yliopiston kirjastossa nenä kiinni kirjassa. Se käsittelee leikkipedagogiikkaa.

– Opiskelen usein kirjastossa, koska täällä on rauhallista, lastenhoitaja Nora Sefrani sanoo.

Kotona on talo täynnä omia lapsia, ja töissä, päiväkodissa, meni koko päivä pienempien lasten kanssa touhutessa.

Sefranista tulee varhaiskasvatuksen opettaja.

Hän on tosin toiminut jo opettajana vuoden ajan helsinkiläisessä päiväkodissa, mutta häneltä puuttuu varhaiskasvatuksen opettajan pätevyys.

Sefrani on yksi niistä 121 lastenhoitajasta tai lähihoitajasta, jotka ovat juuri aloittaneet Helsingin yliopiston monimuotokoulutuksen.

Ensi vuonna opiskelemaan pääsee enää vain 80 opiskelijaa, ja näillä näkymin vuonna 2024 monimuotokoulutus loppuu kokonaan.

– Halusin lisää haastetta ja olin tehnyt lastenhoitajan työtä jo niin pitkään, Sefrani sanoo.

Hän työskenteli perhepäivähoitajana kuusi vuotta ennen kuin siirtyi päiväkotiin varhaiskasvatuksen viransijaiseksi.

Perhepäivähoitajana hän teki samanlaiset varhaiskasvatussuunnitelmat ja pedagogiset sisällöt kuin päiväkodissakin – sillä erotuksella, että kotona työskennellessään hän teki kaiken yksin.

– Nykyisessä on mukavaa, kun on työyhteisö, hän kehuu.

Opiskelijan edut, ja palkka päälle

Ennen varhaiskasvatuksen opettajan monimuoto-opintoja Sefranin piti suorittaa kasvatustieteiden perusopinnot avoimessa yliopistossa.

Nora Sefrani joutui aamulla aikaiseen työvuoroon, kun hoitaja sairastui. Opiskeluun riittää silti energiaa. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Perusopinnot maksaa Helsingin kaupunki. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus opiskella 74 päivän ajan palkallisena työaikana.

Sefrani kiittelee myös sitä, että hän saa opintojen ohessa tehdä samaan töitä: palkka juoksee, mutta niin juoksevat myös oman perheen kulut. Ilman töitä hän ei pystyisi heittäytymään opiskelijaksi.

– Tämän koulutuksen hienous on, että voi tehdä töitä samaan aikaan, hän sanoo.

Sefrani käy usein muiden opiskelijoiden kanssa yliopiston opiskelijaruokalassa syömässä kolmen euron lounaan, ja bussikortinkin saa opiskelijahintaan.

Opinnot ovat olleet mielenkiintoisia, joskin välillä hieman turhauttavia sellaiselle, joka on jo käytännössä pitkään tehnyt työtä, johon kouluttautuu.

– Ensimmäisessä jaksossa on ollut kuvataiteen pedagogiikkaa ja matematiikkaa, jotka ovat olleet minulle suhteellisen tuttuja asioita, Sefrani sanoo.

Kahden ja puolen vuoden kuluttua hänestä tulee kelpoisuusvaatimukset täyttävä varhaiskasvatuksen opettaja.

Helsingin yliopisto: ”Huutava pula, mutta ei rahoitusta”

Helsingin yliopisto alkoi vuonna 2021 kouluttaa lastenhoitajista ja lähihoitajista varhaiskasvatuksen opettajia monimuotokoulutuksella. Vuoteen 2024 mennessä koulutetaan noin 320 uutta varhaiskasvatuksen opettajaa.

Lisäksi yliopisto olisi valmis kouluttamaan 100 ylimääräistä varhaiskasvatuksen opettajaa vuosien 2024 ja 2027 välisenä aikana. Tämä tarkoittaisi yhteensä 400:aa ylimääräistä varhaiskasvatuksen opettajaa perusopetuksesta valmistuvien lisäksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole vastannut yliopiston vuosi sitten kirjoittamaan pyyntöön lisärahoituksesta.

– Varhaiskasvatuksen opettajista on huutava pula, mutta tähän mennessä meille ei ole luvattu rahoitusta monimuotokoulutuksen järjestämiseen, Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan varadekaani Anu Laine sanoo.

Sefrani haluaa kehittää itseään ja löytää ammatistaan paljon myönteistä, vaikka hänen mielestään palkka ei työn vaativuutta vastaakaan. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Vastuuministeri Petri Honkonen (kesk.) lupasi Ylen haastattelussa kutsua Helsingin päättäjiä ja yliopiston henkilökuntaa hätäkokoukseen pohtimaan varhaiskasvatuksen kriisiä, mutta rahaa monimuotokoulutukseen hän ei luvannut.

– Monimuoto-opetus on ollut tärkeä keino kouluttaa uusia varhaiskasvatuksen opettajia. Rahoitus jatkuu vuoteen 2024 asti. Siitä eteenpäin se on seuraavan hallituksen käsissä, tiede- ja kulttuuriministeri Honkonen toteaa.

Lisäkoulutus päiväkodeillekin win-win-tilanne

Lastenhoitaja Nora Sefrani on huutavasta henkilöstöpulasta kärsivälle Helsingille ihannetyöntekijä: hän on motivoitunut, innostunut työstään ja valmiiksi töissä alalla – ja on parin vuoden päästä pätevä varhaiskasvatuksen opettaja.

Monimuotokoulutuksella on varauduttu vuosikymmenen vaihteessa voimaan tulevaan lakimuutokseen, jonka mukaan päiväkodeissa täytyy olla yliopistokoulutuksen saaneita varhaiskasvatuksen opettajia nykyistä enemmän.

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan varadekaani Anu Laineen mukaan monimuotokoulutuksella saadaan juuri niistä motivoituneista ja todennäköisimmin alalla pysyvistä lastenhoitajista varhaiskasvatuksen opettajia.

– Tämän takia erityisesti lastenhoitajia on pyritty kouluttamaan opettajiksi, koska heidän määränsä vähenee uudessa henkilöstömitoituksessa, ja he ovat valmiiksi sitoutuneita työhönsä päiväkodissa, hän sanoo.

Kaikki perusopetuksessa opiskelleet varhaiskasvatuksen opettajiksi valmistuneet eivät edes hakeudu alalle.

Laineen mukaan monimuotokoulutus ei poista kokonaan varhaiskasvatuspulaa, mutta auttaa siinä osaltaan.

– Lastenhoitajia tarvitaan jatkossa todennäköisesti vähemmän, ja varhaiskasvatuksen opettajia enemmän, joten päiväkodeillekin monimuotokoulutus on win-win-tilanne.

Perhepäivähoitajana Sefrani teki sekä lastenhoitajan että varhaiskasvatuksen opettajan hommat yksin vuosikausien ajan. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Varhaiskasvatusopettajapula aina vain pahenee

Helsingin varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi on erittäin huolissaan monimuotokoulutuksen loppumisesta.

Hän pelkää, että se pahentaa entisestään varhaiskasvatuksen opettajapulaa.

– Koulutukset ovat olleet hyvin suosittuja. Siinä meidän omat, töissä olevat lastenhoitajat ovat pätevöityneet ja pätevöityvät työn ohella, Kemppi sanoo.

Jos monimuotokoulutus loppuu, hän pelkää, että lastenhoitajat eivät pysty töiden ohessa enää opiskelemaan varhaiskasvatuksen opettajiksi.

– Herää kysymys, miten työssä oleva pystyy joustavasti pätevöitymään varhaiskasvatuksen opettajaksi. Huoli siitä on suuri, hän sanoo.

Kempin mukaan monimuoto-opetuksen loppuminen tulee lisäämään opettajapulaa.

Helsingin omia työntekijöitä on pätevöitynyt muutamia kymmeniä vuosittain varhaiskasvatuksen opettajaksi.

– Se tulee olemaan kova isku, hän sanoo.

Nora Sefrani kertoo, miksi olisi hyvä varhaiskasvatusopettaja.

Lisäksi jos nyt töissä olevat varhaiskasvatuksen lastenhoitajat joutuvat lopettamaan työt ja menemään koulun penkille, sekin lisää työvoimapulaa.

Kamppi sanoo, etteivät kunnat pysty omin keinoin varautumaan vuonna 2030 voimaan tuleviin lain velvoittamiin varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksiin ilman monimuotoisia koulutuksia.

– Jos lain vaatimuksia henkilöstön kelpoisuuksista ei pystytä noudattamaan, henkilöstökelpoisuuksia ja lakia pitää miettiä uudelleen, samalla tavoin kun vanhushoidon puolella tehtiin, hän toteaa.

