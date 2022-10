Venäjän hyökkäyksen kannattajat nostavat päätään Imatralla – tunnelma on niin kireä, etteivät sodan vastustajat uskalla puhua omilla nimillään

Sotaa vastustavassa valotaulussa Imatralla lukee suomennettuna: ”Sota on viattomien ihmisten kuolemaa. Venäjä on aloittanut sodan. Venäjä voi lopettaa sen. Heti.”

Itärajan tuntumassa Imatralla Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama ilmapiiri alkaa olla niin kireä, että sotaa vastustavat ihmiset joutuvat jo toimimaan nimettömästi.

Etelä-Karjalassa Imatralla on perustettu ryhmittymä, jonka tarkoituksena on tukea Ukrainaa ja sen kansalaisia eri tavoilla. Sen nimi on Maanalainen armeija.

– Tehtävämme on tukea Ukrainaa sekä vastustaa näkyvästi sotaa sekä suomeksi että venäjäksi. Venäläisten, jotka Imatralla liikkuvat, tulisi ymmärtää, että suomalaiset vastustavat sotaa, Maanalaiseen armeijaan kuuluva mies kertoo Ylelle.

Yle on tavannut miehen, ja hänen henkilöllisyytensä on toimituksen tiedossa. Mies ja ryhmittymä esiintyvät kuitenkin tässä jutussa nimettöminä, koska he kokevat, että julkisuudesta voisi aiheutua heille haittaa.

– Jollakin voi olla ammatti, jonka ei ole hyvä tulla esille. Toinen syy on se, että emme halua tutustua siihen sakkiin, joka töhrii meidän mainoksiamme. He ovat jotenkin epämiellyttävää porukkaa, mies sanoo.

Ukrainan sotaa vastustavalla tekstillä varustettu valotaulu Imatralla. Kuva: Ville Toijonen / Yle

Kymmenkunta aktiivia

Mies kertoo, että Maanalainen armeija -ryhmittymään kuuluu kymmenkunta aktiivia. Hän itse lähti mukaan toimintaan, koska vastustaa sotaa.

– Meillä on esillä Ukrainan lippuja, ja nyt aloitimme kampanjan, jossa kahdella valotaululla pyöritetään sotaa vastustavaa sisältöä, mies kertoo.

Maanalainen armeija -nimeä käyttävän ryhmittymän jäsen kertoo, miksi he haluavat toimia nimettöminä ja millaista vastustusta he ovat kohdanneet Imatralla. Miehen henkilöllisyys on Ylen toimituksen tiedossa. Myös hänen ääntään on muutettu. Toimittajana Ville Toijonen.

Töhrimistä ja huutelua

Imatralla Venäjän hyökkäyssotaa vastustava Maanalainen armeija -ryhmä ei ole voinut toimia rauhassa. Ryhmän jäsenten levittämiä sodanvastaisia julkisteita on ryhmän jäsenen mukaan töhritty ja heille on huudeltu.

– Lippuja on revitty ja mainoksia on töhritty. On myös käyty silmille, eli tultu hyvin lähelle huutamaan. Näin on käynyt sekä minulle että eräälle toiselle henkilölle, mies kertoo.

Kaakkois-Suomen poliisin mukaan yleinen turvallisuustilanne ei ole muuttunut Imatralla vaan on rauhallinen.

Keväällä Imatralla esimerkiksi iso valomainostaulu töhrittiin Venäjän sotajoukkojen ja sotapolitiikan kannattajien Z-kirjaimilla.

Imatralla iso videomainostaulu töhrittiin Venäjän sotatoimia tukevilla symboleilla huhtikuussa. Taulussa pyöri muun muassa paikallisen Slava-Ukraini-kannatusyhdistyksen mainos.

Myös Imatran naapurikaupungissa Lappeenrannassa on ollut näkyvillä Ukrainaa tukevia Slava Ukraini -kylttejä, josta ainakin yhtäon tuhrittu.

Imatran kaupunki on tukenut Ukrainaa muun muassa soittamalla koskinäytösten yhteydessä Ukrainan kansallislaulua ja erilaisilla tempauksilla, kuten maalaamalla kaupunkiin sinikeltaisen maton.

– Nämä ovat hyviä asioita, mutta näkyvä sodan vastustaminen jää kaupungin osalta hyvin vähälle, mies sanoo.

Hän toivoo, että Imatran kaupunki osoittaisi heille paikan, jossa he voisivat viestiä suomeksi ja venäjäksi sodanvastaisia iskulauseita.

Tarvetta sellaiselle miehen mielestä on, sillä hänen näkemyksensä mukaan Imatralla on Venäjän hyökkäyssodan kannattajia.

– Esimerkiksi eräs henkilö kertoi minulle, että on aivan oikein, että venäläiset menivät Ukrainaan opettamaan ukrainalaisia. Se on aika karua kuultavaa. Näin ajattelevia ihmisiä on paljon täällä, hän sanoo.

Kireä tunnelma Lappeenrannassa

Maanalainen armeija -ryhmittymä on aloittamassa julistekampanjaa, joka toteutetaan yhdessä Suomi-Venäjä-seuran kanssa. Suomi-Venäjä-seuran pääsihteeri Niina Sinkko kertoo, että seura on halunnut olla mukana sodanvastaisen sanoman levittämisessä.

– Toivon, että kampanjan myötä ihmiset lähtevät keskustelemaan ja kohtaamaan toisiaan. Ei mitään käsirysyjä tai tunteiden kuumenemista, vaan rauhallista keskustelua siitä, että Suomi on maa, joka vastustaa sotaa, Sinkko sanoo.

Suomi-Venäjä-seuran pääsihteeri Niina Sinkko vastaa kysymykseen siitä, kuinka pitää toimia, jos kohtaa esimerkiksi keskustelukumppanin kanssa suoraa venäjämielistä tai ihmisoikeuksia polkevaa ajattelua.

Niina Sinkko kertoo käyneensä kotikaupungissaan Lappeenrannassa useasti sodan alettua.

– Olen huomannut kireän tunnelman. Toivon, että asioista uskalletaan puhua avoimesti ja tukea ukrainalaisia, Sinkko sanoo.

Maanalainen armeija -ryhmittymän toiminnasta on kertonut myös lappeenrantalainen sanomalehti Etelä-Saimaa (siirryt toiseen palveluun).

