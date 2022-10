Pienessä Kolarin kunnassa asuva 15-vuotias Maria Lassila saa energiaa sirkuksesta: “Niin tärkeää että en mie sitä varmaan koskaan lopeta”

Sirkuskouluja on tullut lisää ympäri Suomen ja opetusta on tarjolla kaiken ikäisille, vauvoista ikäihmisiin. Sirkuksen harrastaminen olisi kuitenkin vielä suositumpaa, jos opettajia olisi tarpeeksi.

Suomen Nuorisosirkusliiton mukaan sirkusta pääsee harrastamaan entistä useammalla paikkakunnalla. Esimerkiksi Lapista löytyy useita sirkuskouluja, joista pohjoisimmat ovat Muoniossa ja Kolarissa.

Vajaan 4000 asukkaan Kolarissa sirkuskoulu on toiminut jo kymmenen vuotta. Rohki Hyä Sirkuksen ja Kolarin kansalaisopiston yhteinen sirkuskoulu on houkutellut lajin pariin vuosittain 130–150 innokasta sirkuksen harrastajaa.

Kolarilainen 15-vuotias Maria Lassila on ollut mukana 5-vuotiaasta lähtien, sirkuskoulun perustamisesta asti.

– Se on antanut paljon itseluottamusta. Ohjauksen ja suoritusten kautta on tullut itseluottamusta. Olen myös saanut paljon kavereita täältä ja yleisestikin hyvää mieltä.

Lassilalle sirkuksesta on tullut kymmenen vuoden aikana tärkeä osa elämää.

– Se on niin tärkeää, että en mie sitä varmaan koskaan lopeta. Stressin ja kouluhommien keskellä kun pääsee sirkuksen pariin, niin kaikki unohtuu. Tämä on kuin oma maailmansa keskellä kaikkea.

Sirkus on vienyt myös 9-vuotiaan kolarilaisen Maria Issakaisen sydämen. Hän on miettinyt jo tulevaisuuden suunnitelmia, johon sirkus kuuluu vahvasti.

– Olen kyllä miettinyt, että minusta tulee joko toimittaja tai sirkusammattilainen, hymyilee Issakainen.

Alisa Koberg on oppinut sirkuskoulussa muun muassa kävelemään nuoralla. Venla Takkinen puolestaan muutti sirkusopettajaksi Helsingistä Lappiin.

Kysyntä kovaa ja opettajista pulaa

Koko maassa sirkusharrastuksen haasteena on opettajapula. Lapissakaan sirkusharrastajien mahdollisuudet eivät kaikkialla ole yhtä hyvät kuin Ylläksen tunturikeskuksesta tunnetussa Kolarissa.

Esimerkiksi naapurikunnassa Kittilässä sirkusopetusta on vailla noin 50 lasta. Sirkustaiteen perusopetusta järjestävässä Revontuli-Opistossa etsitäänkin parhaillaan uutta opettajaa.

– Kun edellinen sirkuksen tuntiopettaja ei enää jatkanut, niin emme onnistuneet saamaan uutta opettajaa kauden alkuun. Kevätkaudelle saamme ehkä opettajan. Lisäksi kartoitamme mahdollisuuksia järjestää sirkusopetusta leirimuotoisena lyhytkurssina, kertoo opiston rehtori Pasi Tanninen.

Opettajapula sirkusharrastuksen haasteena Avaa Ennen koronaepidemiaa sirkuksen harrastajien määrä oli tasaisessa kasvussa ja tilanteen helpottaessa useimpien sirkuskoulujen toiminta on palautumassa normaaliksi. Erityisesti pieniä harrastajia on tullut paljon lisää. Korona-aikana moni teini-ikäinen on kuitenkin jättänyt harrastuksen eikä ole palannut harrastuksen pariin, kertoo Suomen Nuorisosirkusliitto ry:n toiminnanjohtaja Evianna Lehtipuu. Suomessa on yli 50 sirkuskoulua, viikoittain sirkusta harrastaa arviolta yli 10 000 suomalaista. Lehtipuun mukaan opetusta toivottaisiin enemmänkin, mutta opettajista on pulaa.

Koronaepidemian helpottaessa sirkus on houkutellut harrastuksen pariin erityisesti pieniä harrastajia. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Kolari sai uuden opettajan Helsingistä

Myös Kolarissa kaikki syksyllä tarjolla olleet sirkuskurssit olivat kysyttyjä. Viikoittain sirkuskoulussa toimii 15 sirkusryhmää.

Koulun vastaava Hanna Pikkarainen uskoo, että lajin monipuolisuus houkuttelee sirkuksen pariin.

– Sirkus on monipuolista ja hauskaa harrastamista. Siinä on esimerkiksi akrobatiaa maassa ja ilmassa, tasapainoiluvälineitä, tanssia ja jongleerausta. Sirkusta voi tehdä yhdessä, mutta myös yksin, kertoo Pikkarainen.

Syksyllä Kolarin sirkuskoulu sai uuden opettajan, kun muun muassa Linnanmäen sirkuskoulussa opettanut Venla Takkinen muutti Helsingistä Kolariin.

– Se ilo, mikä siitä tekemisestä tulee, on samanlaista kaikkialla. Sirkuksessa on jotain sellaista vetovoimaa, mikä sen pariin on alunperin vetänytkin. Se on samaa täällä Kolarissa kuin Helsingissä, kertoo Takkinen.

Myös Takkinen on huomannut sirkuksen kasvavan suosion.

– Siinä on varmasti jotain sellaista, mitä on opittu perinteisen sirkuksen kautta. Jotain sellaista näyttävää showta ja kimalletta. Ja tietenkin ne temput. Ja kaiken ydin on, että sirkus yhdistää taidetta ja liikuntaa.

Venla Takkisen muutto pohjoiseen oli sirkuskoulun kannalta onnellinen asia. Risto Koskinen haastattelee.

Sirkusopetus herättänyt kiinnostusta myös Ruotsissa

Länsi-Lapin sirkuskoulujen opetus on herättänyt kiinnostusta myös Pohjois-Ruotsin puolella. Pikkaraisen mukaan opetusta ei ole pystytty tarjoamaan vielä, koska ammattilaisohjaajia on ollut vain omaan tarpeeseen.

– Kyllä se kuitenkin joka vuosi pyörii mielessä. Pajalan puolelta on ilmaistu kiinnostusta sirkuskursseja kohtaan, mutta vielä meillä ei ole ollut rahkeita siihen, kertoo Kolarin sirkuskoulun vetäjä Hanna Pikkarainen.

Sirkusopettaja Hanna Pikkarainen perusti sirkuskoulun Kolariin kymmenen vuotta sitten. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Pikkaraisen mukaan tilanteen helpottaessa sirkuskursseja pyritään tarjoamaan myös Ruotsin puolelle.

– Katsotaan mitän tulevaisuus tuo mukanaan, mutta se voisi todellakin olla mahdollista. Eihän tästä ole Pajalaan matkaakaan kuin se 20 kilometriä.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun Yle Tunnuksella 23.10. kello 23 saakka.

Enemmän aiheesta:

Ella Hagström ja Lumia Koskela keikkuvat trapetsilla ja opettavat toisiaan – sirkuskoulussa "apinoiminen" on sallittua

Rovaniemeläinen Sirkus Taika-Aika sai Lapsenpäivä-palkinnon

Pihla Koskelan, 14, ja Milja Helmisen, 17, elämä on yhtä sirkusta – ensi-iltaviikolla kokeetkin jäävät tekemättä