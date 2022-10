Kiinassa leviävää uutta koronavirusvarianttia löytyy Suomestakin – omikronin alavariantti voi olla seuraava valtatyyppi

Koronavirus on koko ajan monen mielessä. Näin koronatilannetta ja uutta varianttia kommentoitiin Rovaniemellä keskiviikkona.

Vielä on epäselvää, kuinka paljon sairastettu tauti ja rokotukset antavat suojaa BF.7-alavariantilta. Oireet ja taudinkuva ovat samankaltaisia kuin aiemmissa muunnoksissa.

Uusi koronavirusvariantti BF.7 on ottamassa nopeasti valta-asemaa eri puolilla Kiinaa. Osassa Euroopan maista lähes joka viides tartunta on uuden variantin aiheuttama.

Uutta alavarianttia löytyy Suomestakin.

– Viime viikolla BF.7:n osuus kaikista sekvensoiduista otoseurannan näytteistä oli neljä prosenttia, kertoo THL:n johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra.

Löydöksiä on eri puolilta maata tällä hetkellä 21, mutta viimeiset tiedot puuttuvat.

BF.7 on Suomessa voimakkaasti levinneen omikronin BA.5:n alavariantti. Suomessa uusi alavariantti havaittiin ensimmäisen kerran heinäkuussa. Maailman terveysjärjestö WHO on ottanut sen seurattavien varianttien listalle, ja tiedottanut sen leviämisestä jäsenmailleen.

Kiinalaisten mukaan uusi variantti on helposti tarttuva

Kiinassa on todettu, että uusi alavariantti tarttuisi ihmisiin nopeammin kuin BA.5, mutta Euroopassa asiasta ei ole vielä tarkkaa tietoa.

Carita Savolainen-Kopra muistuttaa, että on kristallipalloon katsomista, mikä variantti valtaa alaa.

– Siihen vaikuttaa se, mitä variantteja on kiertänyt aikaisemmin, eli mille kannalle väestö on aikaisemmin altistunut ja mille on suojaa.

Uudesta alavariantista ei ole vielä saatu tarkkaa laboratoriotietoa. Vielä on liian aikaista sanoa, miten hyvin sairastettu korona tai rokotukset suojaavat uutta viruskantaa vastaan. Sekvenssiin liittyvän profiilin kautta voidaan kuitenkin päätellä, että BF.7 pystyy kiertämään sairastettua koronaa tai rokotuksia.

– Tällä hetkellä oireet ja taudinkuva vaikuttavat hyvin samanlaiselta kuin BA.5-variantissa. Ainakaan tällä hetkellä sen osalta ei ole raportoitu mitään poikkeavuutta, Carita Savolainen-Kopra sanoo.

Suomessa löydetty yli 20 varianttia

Suomessa sekvensoidaan viikoittain noin 350 näytettä. Tanskassa näytteitä analysoidaan enemmän, ja siellä näytteistä 13 prosenttia on BF.7-varianttia.

– Euroopassa tämä ei vielä ole valtaviruksen asemassa, sillä sen valtaosuus on alle 20 prosentin luokassa, Savolainen-Kopra toteaa.

BA.4 ja BA.5 -variantit nousivat Euroopassa nopeasti omikronin valtatyypeiksi. Suomessa BA.5 on ollut valtavirus viime kesästä lähtien. Monessa muussa Euroopan maassa valta-asemassa on BA.4.

Suomessa kiertää parhaillaan yli 20 erilaista koronavirusvarianttia, joita seurataan.

