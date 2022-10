Huijarit kiristävät rahaa poliisipäällikön nimissä lähetetyillä viesteillä

Poliisipäällikön nimissä lähetetään huijaussähköposteja, joissa vaaditaan rahaa, Sisä-Suomen poliisilaitokselta kerrotaan.

Huijausviesteissä väitetään, että vastaanottajaa epäillään rikoksista. Häntä uhkaillaan ja pelotellaan erilaisilla oikeustoimilla sekä mainehaitalla. Viesteissä ehdotetaan sovintoratkaisua, jossa tiedot luvataan poistaa, jos vastaanottaja maksaa sakon. Sakko voi olla poliisin mukaan esimerkiksi 5 777 euroa.

Poliisin mukaan huijausviestit on kirjoitettu kehnolla suomen kielellä. Viesteissä on useita leimoja ja logoja, jotka yrittävät jäljitellä viranomaisten, kuten poliisin tai oikeusministeriön leimoja. Sähköpostit on allekirjoitettu poliisipäällikkö Mikko Masalinin nimellä tai jonkun muun poliisin johtoa edustavan henkilön nimellä.

Poliisista muistutetaan, että epämääräisten viestien linkkejä ja liitteitä avaamalla laitteelle voi asentua haittaohjelma. Viesteillä saatetaan kalastella myös esimerkiksi salasanoja tai pankki- ja käyttäjätunnuksia.

Poliisi neuvoo poistamaan edellä kuvatun tapaisen sähköpostin. Viestin liitteitä tai linkkejä ei pidä avata. Poliisi kehottaa tekemään rikosilmoituksen, jos henkilö on vastannut vastaavanlaiseen sähköpostiin ja jakanut pankkitietoja.

Poliisin nimissä lähetettyjä huijaussähköposteja voidaan tutkia esimerkiksi nimikkeillä virkavallan anastus sekä petos tai petoksen yritys.

Ilmiöstä on tänä syksynä varoittanut myös ainakin Kaakkois-Suomen poliisi.

