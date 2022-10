Sauli Junttilan mersu sai pelätyn tuomion – pakolliset katsastukset alkoivat tasan sata vuotta sitten ja linja on monesti ollut armoton

Sauli Junttila Akaasta hurautti perjantaina iltapäivällä Lempäälän autokatsastuksen pihalle, tarkoituksena katsastaa 1983 vuosimallia oleva Mercedes-Benz.

– Auto on ollut minulla vuoden ja tämä on toinen kerta katsastuksessa. Aina vähän jännittää, kun katsastukseen on tulossa. Yleensä löytyy pientä laitettavaa vanhassa vehkeessä. Saa nähdä miten käy, Junttila kertoili.

Etukäteen jännitystä aiheuttivat päästömittaukset, joista mersu pomppasi viime katsastuksessa.

Katsastusmies Pyry Raunio Lempäälän autokatsastuksesta totesi ennen katsastusta, että jos vanhempi auto on pidetty hyvin, se yleensä myös läpäisee katsastuksen.

– Yleensä ne on korroosiopuolen ongelmia mitä tämän ikäisissä autoissa on. Luottavaisin mielin lähden tätä katsomaan, Raunio kertoi.

Toisin oli sata vuotta sitten

Sauli Junttila valitsi katsastuspäiväkseen historiallisen päivän: autojen ja moottoripyörien katsastus tuli pakolliseksi Suomessa 14. lokakuuta 1922.

Suomi oli A-katsastuksen historiatietojen mukaan silloin ensimmäisiä maita maailmassa, joissa ajoneuvojen katsastus perustui valtakunnalliseen ja yhtenäiseen järjestelmään.

Esko Juholan Autokatsastusmiesten yhdistyksen historiateoksessa kerrotaan, että vuonna 1907 Helsingin järjestyssäännöissä annettiin määräys säännöllisistä katsastuksista. Samana vuonna aloitti ensimmäinen kunnallinen katsastusmies Fredrik Lindroos. Kelpoisuusehtona oli insinöörin koulutus.

Kaupungeissa katsastettiin järjestyssääntöjen mukaan moottoriajoneuvoja. Tämä tarkoitti myös, että jos joku halusi ajaa autollaan kaupungissa, se piti olla katsastettuna ja rekisteröitynä johonkin kaupunkiin. Samoin ajoneuvon kuljettajilla piti olla jonkinlaisen koulutuksen perusteella annettu ajolupa, jonka antajaksi myös määriteltiin useimmiten kaupungin katsastusinsinööri.

Ensimmäiset katsastusmiehet eivät olleet päätoimisia. Esimerkiksi kyseinen Fredrik Lindroos oli alun perin hissien tarkastaja. Aluksi katsastajat eivät edes osanneet ajaa autoa.

1920-luvulla oli paljon automerkkejä – ja paljon hylkäyksiä

Autokatsastusmiesten yhdistyksen historiateoksessa kerrotaan, että 1920-luvulla suomalaisilla automarkkinoilla oli peräti 200 erilaista automerkkiä. Katsastajille tuollainen määrä olisi vaatinut laajaa tietämystä, joten pykäliä ja määräyksiä todennäköisesti sovellettiin melko lailla.

Myös autojen korjaamotoiminta alkoi kehittymään 1920-luvulla, mutta siitä huolimatta suurin osa katsastukseen tuotavista autoista oli romuja, joita katsastusmiehet hylkäsivät suurin määrin.

Vastuu katsastuksesta siirtyi valtion virastolle Autorekisterikeskukselle vuoden 1960-luvun lopulla. Ajan myötä katsastukset siirtyivät sisätiloihin ja katsastuksessa käytettävät laitteistot uusiutuivat. Kuva Helsingin katsastuskonttorista vuodelta 1974. Kuva: Eeva Rista / Museovirasto

Autojen katsastaminen talvisin oli harvinaista vielä 1950-luvulla. Katsastaminen tapahtui pääosin ulkona, ja paikka saattoi olla katsastuskonttorin edessä oleva kadunpätkä.

Vastuu katsastuksesta siirtyi valtion virastolle Autorekisterikeskukselle vuoden 1960-luvun lopulla.

Katsastaminen jatkui ulkotiloissa lähes 1970-luvulle saakka. Tiettävästi Tampereella siirryttiin ensimmäisenä Suomessa katsastushalliin vuonna 1969.

Tampereella käytettiin samoihin aikoihin ensimmäisten joukossa jonkinlaista nosturia, jolla auton nokka saatiin ylös ja päästiin tarkastelemaan auton alapintaa.

Ajoneuvokatsastaja Pyry Raunio työn touhussa. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Autojen teknisistä ominaisuuksista etuturvavyöt tulivat katsastuksessa pakollisiksi 1971. Takana turvavyöt vaadittiin katsastuksessa puolestaan vasta kymmenen vuotta myöhemmin. Esimerkiksi pakokaasumittauksia alettiin tekemään 80-luvun vaihteessa.

Iso muutos oli toimialan vapautuminen kilpailulle 1994. Siihen asti valtiolla oli 77 katsastusasemaa eri puolilla maata. Nykyään Suomessa toimii yli 500 katsastusasemaa.

Nykyään joka viidennelle hylsy, niin myös Junttilan mersulle

Sauli Junttilan 80-luvun mersun kohtalona oli hylkäys. Auton asiat olivat pääosin kunnossa, mutta päästöarvoissa löytyi säätämistä.

– Näyttäisi olevan häkäarvo vähän turhan korkea. Todennäköisesti tästä kaasuttimen säädöillä päästään tästä pälkähästä. Kyse ei liene isosta remontista, katsastusmies Pyry Raunio arvioi.

Raunion tarkastuksessa tärkeimmät asiat kuten auton jarrut ja iskunvaimentimet osoittautuivat olevan kunnossa. Myös moottoritila osoittautui siistiksi eikä vuotoja löytynyt.

Sauli Junttilan auton kohtaloksi tuli katsastuksessa hylsy. Hän uumoilee, ettei edessä ole onneksi kallista remonttia. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Auton omistaja Sauli Junttila oli hieman harmissaan siitä, että auto pomppasi jälleen samasta syystä.

– Tampereen suunnalta löytyy vielä yksi Pelle Peloton joka näiden kaasariautojen kanssa touhuaa. Käydään siellä säädättämässä ja ottamassa päästömittaukset uudestaan. Edessä ei ole kallista projektia.

Traficomin katsastustilastoista selviää, että nykyisin katsastuksissa 3–15-vuotiaissa ajoneuvoissa eniten korjauskehoituksia tulee valaisimista, sähkölaitteista sekä rekisterikilven valoista. Varsinaiseen katsastuksessa hylkäämiseen liittyviä kohteita ovat etuakselistoon, pyöriin ja jousitukseen liittyvät asiat. Kymmenen vuotta vanhoista henkilöautoista katsastuksessa hylätään nykyään noin joka viides.

Auto- ja tiemuseo Mobilian historiatiedoista löytyy tieto, että ensimmäinen automobiili liikkui Tampereella 24. huhtikuuta 1902. Kyydissä oli silloin pari herrasmiestä ja kulku oli mukavaa.

Heti seuraavana päivänä sama automobiili aiheutti nykyisellä Hämeensillalla onnettomuuden hevosen säikähtäessä autoa. Auto oli tiettävästi katsastettu.

