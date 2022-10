”Saan avattua ikään kuin siivet mikrofonin edessä”, sanoo 28-vuotias Jonne Willadsen – rap-musiikin tekemisellä torjutaan elämän vaikeuksia

Kriminaalihuollon tukisäätiön nuorten toiminnan studiolla on ollut mahdollisuus saada ohjausta rap-musiikin tekemiseen ja yksilöllistä tukea kuntoutumiseen. Säätiön mukaan tulijoita olisi enemmän kuin on voitu ottaa.

Jonne Willadsen, taiteilijanimeltään Linkki, käy äänittämässä rap-musiikkia Kriminaalihuollon tukisäätiön nuorten toiminnan studiossa. Vaikean lapsuuden jälkeen rap-musiikki on helpottanut elämää.

– Musiikin, rapin kautta elän ja hengitän. Saan purettua kaiken sisältä, se on minulle terapiaa. Saan avattua ikään kuin siivet mikrofonin edessä. Se on voimaannuttavaa, Willadsen sanoo.

28-vuotias Willadsen on kokenut rankan lapsuuden ja nuoruuden, hän on asunut myös perhekodeissa. Päihteet tai rikollisuus eivät ole kuuluneet hänen elämäänsä, mutta sen sijaan yksinäisyys, itsensä etsiminen ja hakeminen, mitä haluaa tehdä.

– Olin tosi masentunut ja apaattinen. En jaksanut tehdä mitään. Elin sumussa, ei ollut merkitystä itsellä tai ihmissuhteilla.

Kännekohta hänen elämässään oli puolison ja rap-musiikin löytäminen. Hän on myös käynyt asioita itsensä kanssa läpi.

– Muutos tuntuu vähän kaikessa, elämän sisällössä ja motivaatiossa. Jaksan nousta sängystä ja nähdä elämässä jotain kiintopisteitä, mitä kohti pyrkiä, tavoittella unelmia.

Hänellä on nyt puoliso, 2-vuotias poika ja ensi maaliskuussa on odotettavissa perheenlisäystä. Toiveena on kehittyä myös artistina ja päästä keikoille.

Willadsen on julkaissut Youtubeen kappaleen Käärme&enkeli. Se kertoo hyvästä ja pahasta sekä jokaisen taistelusta elämän vastoinkäymisten kanssa. Se kertoo myös tosiasioiden hyväksymisestä ja eteenpäin menemisestä elämässä.

Musiikkistudiossa tuotetaan ohjatusti rap-kappaleita alusta loppuun

Tilastojen mukaan nuorten rikollisuus on ollut laskussa vuosian ajan, mutta ei kaikilla. Osan nuorista tilanne on synkempi kuin koskaan: tehdyt rikokset ovat aiempaa vakavampia ja erityisesti väkivaltarikosten osuus on kasvussa. Myös nuorten huumeiden käyttö on lisääntynyt ja huumeisiin kuollaan yhä nuorempina.

Erityisesti Uudellamaalla vakavat ongelmat kasaantuvat tietylle joukolle nuoria. Uhkana on syrjäytyminen, kun päihdeongelmat ja rikoskierre syventyvät. Tukea tarvitseva nuori jää yksin, jos hän ei saa moniammatillista apua. Ongelmien kassantuessa tukea tarvitaan muun muassa päihde-ja mielenterveysongelmiin sekä oppimisvaikeuksiin.

Vaikeutena on ollut tavoittaa rikoksilla oireilevia ja rikoksista tuomittuja nuoria sekä saada heitä sitoutumaan kuntoutustoimintaan. Elämäntapojen muutosta vaikeuttavat muun muassa heikko sosiaalinen ja taloudellinen tilanne, työttömyys sekä rikolliseen historiaan liittyvä häpeä ja leimautuminen.

Kriminaalihuollon tukisäätiössä päätettiin kokeilla, toisiko rap-musiikki esimerkiksi rikoksilla oirehtelevia tai muutoin syrjäytyneitä nuoria erilaisen tuen pariin.

Säätiö on tehnyt yhteistyötä kahden rap-artistin ja kokemusasiantuntijan Roni Truen ja Sipulijaskan kanssa. Säätiön nuorten toiminnan studiolla on ollut mahdollisuus saada ohjausta rap-musiikin tekemiseen ja samalla yksilöllistä tukea kuntoutumiseen.

Artistit ovat pitäneet nuorille työpajoja, joissa he tuottivat nuorten ja nuorten aikuisten kanssa musiikkia sanoituksineen alusta loppuun. Vaikuttaa siltä että rap-työpajoista on ollut paljon iloa. Musiikki on sitouttanut nuoria paremmin kuin moni muu toiminta.

– Kyse ei ole pelkästään räpistä ja studiosta, vaan ohjaajat ohjaavat elämässä myös eteenpäin. On kuin menisi teini-ikäisenä nuorisotaloon, jossa on hyvät ohjaajat. Täällä jaksaa ja haluaa käydä, tällä on merkitystä. Kun studiolta lähtee jää hyvä mieli koko päiväksi, sanoo 23-vuotias Vladimir Tranik, taiteilijanimeltään Tarantool.

”Tähtään sisäiseen rauhaan”

Vladimir Tranik ei ole päihteiden käyttäjä tai tehnyt rikoksia, mutta elämässä on ollut muutoin vaikeaa. Hän on unelmoinut rapin tekemisestä 16-vuotiaasta.

– Silloin kun on jotain mielen päällä, kirjoitan biisin. Elämäni kääntyi täysin ympäri, kun pääsin tekemään sitä, mistä olen unelmoinut.

Hän kertoo saaneensa paljon uusia tuttavuuksia ja suunnittelevansa yhteisiä projekteja. Tranik kokee, että molemmat ohjaajat Sipulijaska ja Joni True ovat auttaneet häntä paljon eteenpäin elämässä.

– Jaksan paremmin, oma henkinen hyvinvointi paranee ja pääsen toteuttamaan itseäni. Tähtään sisäiseen rauhaan ja siihen, että saisin sellaisen elämän kuin toivoisin.

Tranik on julkaissut Youtubeen vasta yhden biisin Rakkaus Dietti, mutta tarkoituksena on julkaista tänä vuonna vielä kaksi lisää. Julkaistu rap-kappale kertoo tunteista, jotka peittävät järjen ja satuttavat. Se on tarina epäonnistumisesta, kivusta ja epävarmuudesta ja perustuu tekijän omiin kokemuksiin.

– Kun studiolta lähtee jää hyvä mieli koko päiväksi, kertoo 23-vuotias Vladimir Tranik, taiteilijanimeltään Tarantool. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

”En pystyisi olemaan enää sama kaveri kuin vaikka kuusi vuotta sitten”

Rap-artisti, studio-ohjaaja ja kokemusasiantuntija Roni Kultalehmus, Roni True on tehnyt musiikkia 16 vuotta. Musiikki ei kuitenkaan pelastanut häntä, vaan pysähtyminen.

– Kun olin tarpeeksi paljon nähnyt, tuli sellaiseen risteykseen, että piti punnita. Haluanko elää tällaista elämää vai haluanko elää toisenlaista elämää? Näin, että elämä, jota elin, johti huonoihin vaihtoehtoihin. Piti muuttua ja rupesin muuttumaan.

Nyt hän kertoo olevansa iloinen päätöksestään muuttua ja tyytyväinen jokaisesta päivästä.

– En enää halua elää sellaista elämää kuin ennen elin. Vuosien mittaan olen tehnyt töitä itseni kanssa. Olen kokenut omantunnontuskat, mitä olen tehnyt. En pystyisi olemaan enää sama kaveri kuin vaikka kuusi vuotta sitten, Kultalehmus sanoo.

Kultalehmus toimii toisena ohjaajana. Studioajan varaajista 99 prosenttia varaa lähtiessään uuden ajan, hän toteaa.

– Räppärit käyvät ahkerasti, tekevät musiikkia tavoitteellisesti ja haluavat kiinnittyä toimintaan.

Toiminnassa on ollut mukana 15–29-vuotiaita naisia ja miehiä. Suurin osa on Kultalehmuksen mukaan 16–24-vuotiaita.

– Mielenkiintoisia kavereita, hienoja persoonia. Osa tulee vaikeista oloista, mutta olemme täällä kaikki samalla viivalla. On uskomatonta nähdä, kun henkilö pääsee tekemään sitä, mikä häntä oikeasti kiinnostaa. Näet tavallaan ihmisen sisimpään.

Viime keväänä kokeiluun osallistuneet nuoret vähensivät päihteiden käyttöä tai lopettivat niiden käytön kokonaan, Kriminaalihuollon tukisäätiöstä kerrotaan. Myös sosiaalisissa suhteissa ja elämäntavoissa on näkynyt muutosta.

Säätiön mukaan osallistujia olisi tullut paljon enemmänkin kuin mitä keväällä oli mahdollista ottaa mukaan. Toimintaa on päätetty jatkaa hyvien tulosten ja suosion vuoksi. Säätiö on hakenut studiotyöskentelylle myös lisärahoitusta.

Kriminaalihuollon tukisäätiön studiolla Jonne Willadsen (vasemmalla), Vladimir Tranik (seisoo) ja studio-ohjaaja Roni Kultalehmus (oikealla) iloitsevat mahdollisuudesta tuottaa rap-biisejä alusta loppuun. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

