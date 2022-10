Mökki, sauna, viina ja järvi, niistä on pelastussukeltajan tehtävät tehty – pelastuslaitokset kouluttavat sukeltajia eläköityvien tilalle

Pelastussukeltajan on osattava toimia typen vaikutuksen alaisena, joka suuremmissa määrissä vaikuttaa toimintakykyyn.

Kaksi poijua kelluu Päijänne-järven pinnalla. Kohta vesisukeltajakokelaat lähtevät niiden kohdalta järven pohjaan suorittamaan tehtävärataa.

Keski-Suomen ja Etelä-Savon pelastuslaitokset toteuttavat ensimmäistä kertaa vesisukeltajakurssin, jossa pelastajista koulutetaan vesisukellustaitoisia.

Pelastajat Teemu Merivirta, 25, Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja Tommi Helen, 30, Keski-Suomen pelastuslaitokselta valmistautuvat ensimmäistä kertaa kolmenkymmenen metrin syväsukellukseen.

Sukeltajiksi eivät sovellu kaikki. Kurssilla aloitti kaksitoista pelastajaa, mutta loppusuoralla Merivirran ja Helenin lisäksi mukana on enää viisi.

– Fyysiset ja henkiset ominaisuudet ovat tärkeässä roolissa. Tällainen tietynlainen rauhallisuus pitää pysyä kaikissa tilanteissa, vaikka veden alla tulisi mitä vastaan, toteaa Helen.

Teemu Merivirta (vas.) ja Tommi Helen kiinnostuivat sukeltamisesta opiskellessaan pelastusopistossa. Kuva: Isto Matias Janhunen / Yle

Sukeltaja voi ajautua typpihumalaan

Päijänteen pohjassa sukeltajia on odottamassa helppoja päässälaskutehtäviä.

Ne onnistuisivat varmasti pinnalla, mutta eivät välttämättä pohjassa. Kouluttajien tarkoituksena on tehtävän avulla tarkkailla sukeltajan kykyä toimia typen vaikutuksen alaisena.

– Typpikuorma kasvaa, jos sukelletaan syvälle. Se vaikuttaa heikentävästi sukeltajan toimintaan. Puhutaan typpihumalasta tai typpinarkoosista, kertoo sukeltajakurssin johtaja Veli-Matti Karjalainen Jyväskylän pelastuslaitokselta.

Typpi on narkoottinen kaasu, joka liiallisina annoksina vastaa kevyttä humalatilaa. Sukeltajan motoriikka saattaa kärsiä ja typpi voi aiheuttaa myös muistikatkoksia.

Muun muassa typen takia sukeltajan on tärkeää noudattaa kurssilla opittuja taitoja, jotta sukellus olisi turvallista.

Kurssin syväsukellusharjoitus suoritettiin Kärkisten sillan kohdalla Päijänteellä. Kuva: Arvo Vuorela

Merivirta ja Helen ovat päässeet pintaan antamaan tuloilmoituksen. Molemmat suoriutuivat tehtävästä odotusten mukaan ja suorittivat laskutoimitukset oikein.

– Ihan hyvin meni, ei poikennut aikaisemmista sukelluksista juurikaan. Pohjaan mentiin, tehtiin laskusuoritus ja tultiin pintaan, Merivirta kertoo.

Savuun ja veteen sukeltavia pelastajia tarvitaan lisää

Karjalaisen mukaan koulutuksen järjestämisen taustalla on selvä tarve uusille sukeltajille.

– On hyvä, että pääsemme pilotoimaan ensimmäistä kertaa alueellamme tällaista kurssia, sillä meillä on paine kouluttaa lisää väkeä. Hyviä sukeltajia on eläköitymässä.

Opettajilla on yhteensä seitsemän viikkoa aikaa kouluttaa kurssilaisista ammattilaisia, jotka osaavat sukeltaa turvallisesti kolmeenkymmeneen metriin.

– Osallistujista leivotaan pelastustoimen vesisukeltajia ja heillä tulee olemaan pätevyys toimia koko valtakunnan alueella, Karjalainen kertoo.

Laitesukeltaminen oli kurssin alussa kaikille osallistujille uutta. Harjoittelu aloitettiin turvallisilla vesillä.

– Aluksi meillä oli kolme viikkoa harjoittelua uimahallin altaassa. Nyt viimiset viikot ovat olleet avovesisukellusta, Merivirta toteaa.

Tulevat sukeltajat Tommi Helen, Henri Pyykkönen, Ville Koljonen ja Oskari Kiri ovat opetelleet mahdollisia ongelmatilanteita kurssilla yhdessä sukeltajakurssin johtajan Veli-Matti Karjalaisen kanssa. Kuva: Isto Janhunen / Yle

Kesä on sukeltajan vilkkainta aikaa

Tommi Helen on valmistautunut vaativiin tilanteisiin, joita saattaa tulla sukeltajan työarjessa vastaan.

– Silloin pitää muistaa, että olen saanut tehtävään koulutuksen ja taitoja harjoitellaan myös jatkossa. Se antaa hyvät valmiudet toimia tiukoissakin tilanteissa. Tämä vaatii rautaisia hermoja.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen palopäällikkö Juha Saario kertoo, että palomiehillä ei ole sukellustehtäviä kovin usein.

– Tyypilliseen tehtävään liittyy kesämökki, saunominen, alkoholi ja järvi, Saario toteaa.

Onnettomuustutkintakeskus OTKESin tutkinnanjohtaja Kai Valonen on julkaissut Twitter-tililleen viime vuonna sattuneita hukkumistarinoita (siirryt toiseen palveluun) (turvallisuustutkinta.fi). Tarinat kuvaavat tilanteita, joita sukeltajat työssään kohtaavat.

Valonen on kirjoittanut kahden miehen ajanvietosta rantasaunalla, kun toinen saunojista lähti uimaan.

– Toinen alkoi ihmetellä, mihin hänen ystävänsä jäi. Apuun hälytetty sukeltaja löysi miehen noin 10-15 metrin päästä laiturista. Uhri oli juonut runsaasti alkoholia, Valonen kirjoittaa.