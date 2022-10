Rakennusalalla uusi huijauskeino: ulkomaalainen työntekijä pakotetaan kevytyrittäjäksi

Rakennusalan yrityksistä selvä enemmistä toimii laillisesti, mutta joukkoon mahtuu aina myös huijariyrityksiä.

Viime vuosina nämä mädät firmat ovat kehittäneet uuden vedätysmuodon: ne kiristävät ulkomaalaisia työntekijöitään ryhtymään kevytyrittäjiksi tai ilmoittavat heidät sellaisiksi ilman lupaa.

Seurauksena on, että kaikki yrittäjämaksut lankeavat työntekijän hoidettavaksi. Siten työntekijän todellinen ansio putoaa ja voi olla alle kymmenen euroa tunnissa. Tempun tehnyt firma sen sijaan veloittaa asiakkaitaan entiseen malliin, eli se lihottaa omaa siivuaan työntekijän kustannuksella.

Rakennusliiton Helsingin-toimiston aluetoimitsija Johanna Elonen on käynyt tänä vuonna yli sadalla työmaalla pääkaupunkiseudulla.

– Olen tavannut niillä yhteensä noin 200 kevytyrittäjää. Heistä kaksi oli aitoja kevytyrittäjiä ja loput sellaisia, joilla ei yrittäjän tunnusmerkit täyty.

Elosen mukaan pakotettu kevytyrittäjyys on lisääntynyt kolmen neljän viime vuoden aikana. Hän arvioi, että rakennusalalla on satoja ellei tuhansia sellaisia kevytyrittäjiä, jotka ovat sitä tietämättään tai painostettuina. Juuri kukaan heistä ei osaa suomea, harvat edes englantia.

Näin huijaus toteutetaan

Elosen mukaan osa työntekijöistä on painostettu kevytyrittäjiksi uhkaamalla, että muutoin työt loppuvat. Samalla tuntipalkkaa on saatettu nostaa eurolla tai kahdella, jolloin työntekijä on voinut kuvitella saavansa ihan hyvän diilin.

Osa on vain härskisti huijattu kevytyrittäjiksi. Huijauksia toteutetaan parilla eri tavalla.

Toinen versio huijauksesta on sellainen, että työntekijä on alun perin ollut työsuhteessa työnantajaan. Sitten työnantaja ilmoittaa työntekijän salaa kevytyrittäjäksi ja pyytää allekirjoitusta suomenkieliseen paperiin vetoamalla milloin mihinkin tekaistuun syyhyn.

Oli henkilö sitten painostettu tai salaa muutettu kevytyrittäjäksi, hyvin harva ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Siksi eläkemaksut ja vakuutukset voivat jäädä hoitamatta, joskus jopa verot.

– He tekevät aikansa täällä töitä. Sitten muistuttaa verottaja, sitten tulee ehkä YEL-lasku ja muut mahdolliset laskut, jotka yrittäjältä ovat jääneet maksamatta. Sen jälkeen ollaankin jo ulosotossa, Elonen kuvaa.

Pääurakoitsijaa hämätään henkilökortin avulla

Vaikka työntekijät olisivat muuttuneet kevytyrittäjksi, huijarifirma uskottelee ulospäin näiden olevan edelleen työsuhteisia. Tällainen kuva halutaan Elosen mukaan antaa erityisesti työmaiden pääurakoitsijoille.

Uskottelemisen tekee helpoksi rakennusalan kuvallinen henkilötunniste: jokaisella alan työntekijällä on rinnassaan kortti, jossa on hänen nimensä, veronumeronsa ja työnantajan tiedot.

Jos kyseessä on kevytyrittäjä, hänen kortissaan pitäisi lukea henkilön oma nimi ja se, että kyse on itsenäisestä työnsuorittajasta. Huijarifirmat laittavat korttiin yrityksensä nimen ja antavat näin ymmärtää, että kevytyrittäjäksi muutettu rakennusmies on työsuhteessa siihen.

Jos kevytyrittäjä ei ole ymmärtänyt maksaa vakuutuksia, hän on pulassa rakennusvirheen sattuessa. Hän ei myöskään saa sairauspäiviltä korvausta. Kuvituskuva. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Elonen kertoo tuoreen tapauksen helsinkiläisen taloyhtiön remonttityömaalta.

– Emme saaneet työmaan virallisista nimilistoista selkoa, kuka siellä oli työskennellyt kenenkin leivissä. Kävi ilmi, että aliurakoitsija oli huijannut pääurakoitsijan uskomaan, että sillä oli työsuhteessa monta miestä. Todellisuudessa nämä ulkomaalaiset tekivät töitä kevytyrittäjinä, mutta henkilökortissa oli aliurakoitsijan nimi.

Kaiken lisäksi firma jätti maksamatta kevytyrittäjille. Kun asiaa alettiin selvittää, aliurakoitsija katosi ja sulki puhelinliittymänsä.

– Kohta se sama yritys jatkaa huijaamistaan eri nimellä, Elonen arvelee.

Pakotetusta kevytyrittäjyydestä voi kärsiä työntekijän itsensä lisäksi myös työn tilaaja. Jos työmaalla tapahtuu virhe, vastuu siitä on kevytyrittäjällä. Tämä ei Elosen mukaan ole tavallisesti ymmärtänyt ottaa vastuuvakuutusta.

– Kun työn tilaaja valittaa virheestä, aliurakoitsija vetäytyy vastuusta sanomalla, ettei se meidän vika ole vaan niiden yrittäjien, jotka täällä ovat töitä tehneet. Sitten pitäisi yrittää saada korvaukset näiltä kevytyrittäjiltä.

Myös Rakennusteollisuus mukana suitsimassa väärinkäytöksiä

Rakennusliitto ja Rakennusteollisuus ovat kirjanneet uuteen työehtosopimukseensa (siirryt toiseen palveluun) kannanoton kevytyrittäjyydestä. Se ohjaa käyttämään ulkopuolista työvoimaa työehtosopimusten mukaisesti.

Suuret firmat ja työmaat ovat osanneet varoa kevytyrittäjyyshuijauksia jo jonkin aikaa.

Kun huijariyritysten elintila on kaventunut isoilla työmailla, ne ovat siirtyneet pienempien pariin. Otollisia kohteita ovat esimerkiksi taloyhtiöt ja omakotitalot.

Rakennusteollisuuden vastaava lakimies Ville Wartiovaara sanoo, ettei yksityisten tilaajien tietämys rakentamisesta ole välttämättä kovin suuri.

– Tilaaja havahtuu yleensä vasta sitten, kun tulee virheitä rakentamisessa ja pitäisi alkaa reklamoida. Silloin voi syntyä aikamoista katkeruutta, Wartiovaara sanoo.

Rakennusalan vastentahtoinen kevytyrittäjyys on pantu merkille myös Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikössä (siirryt toiseen palveluun), jossa eri viranomaiset tekevät yhteistyötä.

Toukokuisessa tilannekuvassaan (siirryt toiseen palveluun) yksikkö kuvailee rakennusalan pakotettua kevytyrittäjyyttä samalla tavalla kuin Elonen ja Wartiovaara.

”Kevytyrittäjyydessä ei itsessään ole mitään vikaa” Kevytyrittäjällä tarkoitetaan pääasiassa yrittäjää, jolla ei ole omaa Y-tunnusta, vaan hän käyttää laskutuspalvelua talousasioidensa hallinnointiin. Rakennusliiton Johanna Elonen korostaa, ettei kevytyrittäjyydessä sinänsä ole mitään vikaa, jos se on vapaaehtoista. Samaa sanoo Rakennusteollisuuden Ville Wartiovaara. – Jotkut ilmoittavat suoraan olevansa kevytyrittäjiä. He kuuluvat järjestäytyneeseen laskutuspalveluyritykseen, jolla on pelisäännöt ja joka tarjoaa palveluita monella kielellä. Tällaisten käyttäminen on ihan ok. Wartiovaara käyttää esimerkkinä eettisestä kumppanista Uusi työ -yhdistystä. Uusi Työ ry on kerännyt yhteen laskutuspalveluyrityksiä ja luonut eettiset pelisäännöt, joita sen jäsenyritykset noudattavat. Yhdistys päivittää parhaillaan sääntöjä siten, että jäsenyritykset edellyttävät kevytyrittäjiltä henkilökohtaista tunnistautumista. Silloin kuka tahansa ei voi ilmoittaa toista kevytyrittäjäksi.

