Omaishoidon pelisäännöt uudistuvat, ja epätietoisuus painaa Henna Stenforsia – tuki voi nousta 200 eurolla tai pudota nollaan

Huittislainen Henna Stenfors toimii aviomiehensä omaishoitajana, ja huolehtii muun muassa siitä, että tämä ottaa lääkkeensä ja muistaa myös syödä. Reumaa ja dementiaa sairastava Heikki Stenfors ei tule yksin kotona toimeen kuin muutaman tunnin kerrallaan.

Arjen keskellä Henna Stenforsia askarruttaa, saako hän toimia miehensä omaishoitajana myös tulevaisuudessa. Sama epävarmuus painaa monen muun omaishoitajan mieltä.

Vuoden alussa aloittavat hyvinvointialueet ovat yhtenäistämässä kuntien kirjavia käytäntöjä omaishoidon tuen tukiluokissa ja kriteereissä.

Stenforsin saama omaishoidon tuki kuuluu Huittisissa alimpaan maksuluokkaan ja on noin 423 euroa kuukaudessa. Satakunnan hyvinvointialueen päätöksellä alimman maksuluokan suuruus on ensi vuoden alusta kaikissa hyvinvointialueen kunnissa, eli myös Huittisissa noin 622 euroa kuukaudessa.

Korotus on siis ihan tuntuva.

– Se tuntuu ihan hyvältä, jos se vaan toteutuu, Henna Stenfors sanoo.

Hän kuitenkin pohtii, voivatko kriteerien muutokset pudottaa hänet kokonaan omaishoidon tukijärjestelmän ulkopuolelle.

Stenforsien uhkakuvana on, että kriteerit Huittisissa olisivat olleet erilaiset kuin mihin Satakunnan hyvinvointialue on nyt työn alla olevassa toimintaohjeessa päätymässä.

Jos näin kävisi, se tietäisi suuria muutoksia perheen talouteen.

Ilman omaishoitajana toimivaa vaimoaan Heikki Stenfors joutuisi muuttamaan palveluasumisen piiriin. Käy uudistuksessa kuitenkin miten tahansa, Heikki Stenforsin ei tarvitse pohtia uutta asuinpaikkaa.

– Se ei tule kysymykseen. Kotona minä yritän Heikkiä hoitaa joka tapauksessa, Henna Stenfors sanoo.

Heikki Stenfors sairastaa dementiaa ja lukee mielellään päivän lehdet useampaan kertaan. Kuva: Tapio Termonen / Yle

Erilaisia malleja eri hyvinvointialueilla jatkossakin

Suomessa on yli 50 000 omaishoitajaa, mutta omaishoitajan tuen suuruus ja kriteerit sen piiriin pääsemiseksi vaihtelevat kunnittain.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ehdottaa, että omaishoitoon liittyvät maksuluokat ja kriteerit yhtenäistetään. Se on selvittänyt omaishoidon nykytilannetta ja tehnyt oman kansallisen ehdotuksensa, jonka se toivoo olevan pohjana hyvinvointialueiden yhtenäistämistyölle.

Ehdotuksen pohjana on kolme eri tukiluokkaa ja niiden lisäksi yksi tukiluokka ennaltaehkäisevään omaishoitoon. Ennaltaehkäisevä luokka on tarkoitettu niille, jotka eivät täytä vielä kokonaan omaishoidon tarpeen kriteerejä, mutta tarvitsevat kuitenkin toistuvasti apua. Siinä myös omaisen määritelmä voisi olla väljempi. Nykytilanteeseen verrattuna THL:n ehdotus nostaisi omaishoidon tuen menoja Suomessa noin 100–130 miljoonalla eurolla.

Nyt näyttää siltä, että omaishoitajien eriarvoisuudesta ei päästä eroon yhtenäistämisen jälkeenkään. Vaikka kuntien väliset erot poistuvat hyvinvointialueen sisällä, jäävät omaishoitajat edelleen eriarvoiseen asemaan koko maan mittakaavassa.

Kaikilla hyvinvointialueilla THL:n ehdotusta ei oteta yhtenäistämisen lähtökohdaksi. Ratkaisut ovat aluekohtaisia ja ne ovat keskenään erilaisia.

Esimerkiksi Satakunnan hyvinvointialueella otetaan käyttöön neljä maksuluokkaa ja niiden lisäksi ennaltaehkäisevä maksuluokka.

– Uusi toimintaohje on vielä työn alla, sanoo valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Taina Juvonen Satakunnan hyvinvointialueelta.

Varsinais-Suomessa ehdotettiin ensin vain kahta maksuluokkaa, mutta Varsinais-Suomen aluehallitus ei sitä hyväksynyt. Nyt vireillä on uusi esitys, kertoo hankejohtaja Maria Vesala Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta.

Kainuun hyvinvointialueella on käytössä kolme maksuluokkaa omaishoitajille. Näiden lisäksi Kainuussa on yksi ennaltaehkäisevä maksuluokka. Kainuussa malli on ollut käytössä jo aiemmin, sillä kuntien väliset erot poistettiin jo vuonna 2005.

– Kyllä meilläkin työryhmä asiaa vielä tarkastelee, mutta suuria muutoksia ei ole odotettavissa, sanoo järjestämisjohtaja Eija Tolonen Kainuun hyvinvointialueelta.

Pohjanmaan hyvinvointialueella omaishoidon yhtenäistäminen toteutettiin syyskuun alussa Pohjanmaan kuntayhtymän nimissä. Silloin päätettiin neljästä maksuluokasta, eikä ennaltaehkäisevää maksuluokkaa huomioitu lainkaan. Uudistuksesta tuli kuitenkin valituksia, kun osalla omaishoitajia tuen määrä laski.

Nyt asia on uudelleen työn alla, ja suunnitelmissa on edelleen neljä maksuluokkaa, mutta kaikkein alimpaan luokkaan sisältyisi myös ennaltaehkäisevä maksuluokka.

– Tämän asian käsittely on kuitenkin vielä kesken, korostaa sektorinjohtaja Pia Vähäkangas Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymästä.

THL toivoo asiasta lakia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän ehdotuksen tavoitteena on, että kukaan omaishoitajista ei tipu kokonaan tuen ulkopuolelle.

Lähtökohtana on päin vastoin se, että omaishoitajien määrä kasvaisi maltillisesti. Kuntien ja kuntayhtymien kanssa tehdyn selvityksen mukaan omaishoitajien määrä nousisi THL:n ehdotuksessa 6 100 henkilöllä. Nykyisistä omaishoitajista 6 800 saama korvaus nousisi nykyistä korkeampaan tukiluokkaan.

Samalla kuitenkin noin 3 000 omaishoitajan palkkio pienenisi vähintään noin 150 euroa kuukaudessa. Heille THL ehdottaa siirtymäaikaa, jonka aikana tuen määrä säilyisi ennallaan.

Vaikka tavoitteena on, että kukaan omaishoitajista ei jäisi tuen ulkopuolelle, sellainen on riski kuitenkin olemassa.

– Kyllä se on mahdollista, nyt kun asiaa käydään läpi hyvinvointialueilla, sanoo johtava asiantuntija Sari Kehusmaa THL:stä.

Kehusmaa myöntää, että omaishoitajat eivät ole yhdenvertaisessa asemassa eri puolilla Suomea uudistuksen jälkeenkään.

Eri hyvinvointialueet tekevät nyt omia ratkaisujaan, eikä THL:n ehdotusta ole pakko sellaisenaan noudattaa. Kehusmaa näkee tilanteessa kuitenkin jotain hyvääkin.

– Tähän asti eroja on ollut jopa kuntien kesken. Hyvä että eriarvoisuus poistuu edes hyvinvointialueen kokoiselta alueelta, Kehusmaa sanoo.

Mikäli omaishoidon taksoista ja myöntöperusteista haluttaisiin koko maata kattavat, se vaatisi lakimuutoksen. THL:n ehdotus tähtää juuri siihen.

Jos asia aikanaan etenee eduskunnassa, joutuvat hyvinvointialueet käymään koko yhtenäistämisprosessin uudelleen läpi.

