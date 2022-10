Kynttiläkulkue kunnioitti Ukrainan puolustajia – Olesia Klesmanin serkku oli juuri Venäjän pommittamassa saattueessa, mutta säilyi hengissä

Suomen ukrainalaisilla on edelleen suuri huoli Ukrainassa olevista sukulaisistaan. Viime päivinä Venäjä on taas pommittanut rajusti urkainalaisia kaupunkeja.

Tamperelainen Olesia Klesman kertoo, että hänen Ukrainassa oleva serkkunsa oli pari päivää sitten humanitaarisessa saattueessa, joka joutui pommituksen kohteeksi. Serkku säilyi hengissä, mutta haavoittui.

– Tampereen ukrainalaisilla on todella suuri huoli siitä, miten sukulaiset siellä jaksavat, Klesman sanoo.

Klesman osallistui perjantai-iltana ukrainalaisten järjestämään kynttiläkulkueeseen Tampereella. Kulkue kunnioitti kaikkia Ukrainan itsenäisyyttä puolustaneita.

Olesia Klesman pitelee kynttilää Tampereen Sorin aukiolla ennen kulkueen lähtöä. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Sorin aukiolta Kalevankankaan hautausmaalle iltahämärässä liikkuneeseen kulkueeseen osallistui runsaat 50 ihmistä.

Mukana oli niin Tampereen ukrainalaisia kuin muitakin. Osa oli kietoutunut Ukrainan lippuihin.

Hautausmaalla illan jo pimetessä osallistujat laskivat kynttilät muualla haudattujen muistopaikalle.

Ukrainalaiset ovat viettäneet puolustajien päivää 14. lokakuuta vuodesta 2015 lähtien.

Kaveri saapui Suomeen kuukausi sitten

Olesia Klesman kertoo, että on koko sodan ajan ollut paljon yhteydessä myös yhteen parhaista kavereistaan Ukrainassa. Kaveri saapui Suomeen vasta kuukausi sitten.

– Hän odotti todella pitkään, että rauhoittuisiko tilanne.

Klesman sanoo, että kaikesta huolesta huolimatta hän pystyy keskittymään omaan arkeensa Tampereella.

– Jotenkin olen oppinut sen, että tänään teen sen mitä pystyn ja huomenna on uudet huolet. Ei voi olla koko ajan todella huolissaan ja panikoida, koska sitten ei pystyisi tekemään ollenkaan omaa työtään.

Olesia Klesmanin työpaikka on Kalevan kirkon Marhaban-keskus, jossa hän muun muassa koordinoi vapaaehtoisten työtä. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Klesman on Tampereen seurakuntien Ukraina-koordinaattori. Hän työskentelee Kalevan kirkon Marhaban-keskuksessa.

Marhaban on ikään kuin maahanmuuttajien olohuone. Siellä muun muassa pidetään suomen ja englannin kielen oppitunteja.

Klesman kertoo, että keskuksessa käy myös ukrainalaisia vapaaehtoisia. He esimerkiksi valmistavat siellä ukrainalaista ruokaa keskiviikkoisin.

Vastaanottokeskuksessa arki pyörii

Klesman käy myös Tampereen Kaupin vastaanottokeskuksessa, jossa on sotaa Suomeen paenneita ukrainalaisia. Hän auttaa vastaanottokeskuksen asukkaita monenlaisissa asioissa.

Klesman kertoo, että tällä hetkellä vastaanottokeskuksessa arki pyörii ja tilanne on jonkin verran rauhoittunut. Tosin ajoittain saapuu uusia ukrainalaisia.

– Vaikeaa heille on se, että he eivät voi tietää, pystyvätkö he palaamaan Ukrainaan vai pitääkö heidän rakentaa elämä Suomessa, Klesman sanoo.