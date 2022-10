Syyslomaliikenne sujuu rauhallisesti – asiantuntija muistuttaa tärkeästä pimenevän vuodenajan varusteesta

Koulujen syyslomien alkaessa liikenne on sujunut pääosin rauhallisesti, eikä isompia ruuhkia ole syntynyt. Tien päällä ajokeli on varsin syksyinen, ja sateisiin on hyvä varautua ympäri Suomen.

Ajoneuvolain mukaan autossa tulisi olla mukana varoituskolmio, jolla tarvittaessa voi varoittaa muuta liikennettä. Kuva: Harri Vähäkangas / Yle