Someräppäri Milan Jaff äänessä katujengikäräjillä: ”Pelkään vankilassa, että minut tapetaan” – sellin seinäkirjoitukset uusina todisteina

Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa on jatkettu tänään maanantaina katujengioikeudenkäyntiä. Yle seuraa oikeudenkäyntiä paikan päällä tässä päivittyvässä artikkelissa.

Oikeustalon edessä on useita poliiseja, poliisiautoja sekä poliisikoira varmistamassa alueen turvallisuutta.

Myös oikeustalossa sisällä on tavallista enemmän poliiseja varmistamassa oikeudenkäynnin sujumista rauhallisesti. Viime viikolla katujengioikeudenkäyntiin kohdistui uhkaus.

Tänään oikeudessa on äänessä helsinkiläisjengin johtajana pidetty 22-vuotias someräppäri Milan Jaff.

Häntä ja kuutta muuta miestä syytetään murhan yrityksistä Vantaan Leinelässä 6. elokuuta 2022. Syytteiden mukaan Jaff ampui haulikolla kohti autolla liikkunutta espoolaisporukkaa. Yksi hauli osui kuljettajaa käteen.

24-vuotias espoolaismies ampui syytteiden mukaan helsinkiläisporukkaan kuuluvaa miestä olkavarteen pistoolilla liikkuvasta autosta. Mies loukkaantui vakavasti.

Syytetyt myöntävät olleensa paikalla aamuyöllä Leinelässä, mutta kiistävät syytteet. Esitutkinnassa Jaff kiisti viimeiseen saakka olleensa Leinelässä, mutta oikeudessa hän muutti kertomustaan.

– En silloin muistanut, mutta kerroin myöhemmin. Pelkäsin oman henkeni puolesta. Pelkään, että henkeni riistetään vankilassa. Jos olen vasikka, minut tapetetaan. Vankilassa tapahtuu paljon asioita, joita poliisi ei tiedä, Jaff sanoo.

Jaff: Kuulin laukauksia ja näin auton nousevan ilmaan

Oikeudessa parhaillaan puhuvan Jaffin mukaan 24-vuotias espoolaismies oli ehdottanut tapaamista Vantaan Leinelessä. Viime viikolla oikeudessa puhuneiden henkilöiden mukaan Jaff oli suuttunut autossa matkalla tapaamiseen.

– Hän [oikeudessa aiemmin puhunut henkilö] on ymmärtänyt väärin. Olen huutanut kovaan ääneen, ja hän on luullut, että olen ollut suuttunut. Olen yleensä äänekäs, ja me frendien kanssa haukumme toisiamme, Jaff kertoo.

Jaffin mukaan miehillä ei ollut tarkoituksena tapella kohtaamisessa. Hän kiistää, että hänellä tai helsinkiläisporukalla olisi ollut mukana haulikkoa.

Milan Jaff Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa maanantaina 10. lokakuuta Leinelän ammuskelun ensimmäisenä pääkäsittelypäivänä. Kuva: Katri Kirsi / Yle

Jaffin mukaan hän ei tiennyt, kuka ohi ajaneessa espoolaisporukan autossa oli. Hän näki auton ajavan nopeasti hänen ohitseen pitkin Leinelänkaarta.

– Kuulin laukauksia. Auto osui hidasteeseen kovaa vauhtia ja nousi jopa metrin ilmaan, Jaff kuvailee.

Sen jälkeen Jaff kertoo menneensä autonsa taakse piiloon metsään. Jaffin mukaan hän ei nähnyt haulikkoa kenellään, eikä kuullut haulikon laukauksia.

– Tuntuu, että koko juttu tapahtui kahdessa sekunnissa.

Ampumisen jälkeen Jaff nousi autoon toisen miehen kanssa. Kaksi muuta heidän kanssaan ollutta miestä nousivat toiseen autoon.

Toiseen heistä oli osunut luoti. Miehet veivät loukkaantuneen kaverinsa Peijaksen sairaalan eteen.

Syyttäjällä uusia todisteita vankilasta

Oikeudenkäynnin alussa syyttäjä kertoi uudesta valmistuneesta lisätutkinnasta. Sen mukaan Jaffin säilytystiloissa vankilassa ja Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa on kirjoitettu seiniin Jaffin johtamana pidetyn helsinkiläisen 47-jengin tunnuksia.

Syyttäjän mukaan tämä on lisätodiste helsinkiläisjengin järjestäytyneisyydestä.

– Olen normaali nuori. Tykkään tehdä musiikkia. Se on minun merkkini. Arvostan ja kunnioitan minun merkkiäni, Jaff perustelee kirjoituksiaan oikeudessa.

Hänen mukaansa selleissä on paljon muitakin kirjoituksia seinillä. Hän on kirjoittanut tekstit sellien seiniin, jotta muut sinne tulijat tietäisivät hänen olleen siellä.

Ennen ammuskelua julkaistussa musiikkivideossa uhiteltiin

Jaff oli julkaissut juuri ennen Leinelän tapaamista uuden musiikkivideon, jossa uhiteltiin ja ammuskeltiin.

Hänen mukaansa on kuitenkin pelkkää sattumaa, että vain hetkeä musiikkivideon julkaisun jälkeen tapahtui Leinelän ammuskelu. Jaffin mukaan Leinelän tapaaminen ei liittynyt uuteen musiikkivideoon.

– Ei ollut mitään uhkausta. Jos espoolaismies olisi uhannut minua, en olisi mennyt sinne alueelle. En tiennyt koko paikkaa tai tuntenut aluetta, Jaff sanoo.

Jaff kiistää myös sen, että hän olisi itse uhkaillut espoolaisia.

Jaff: Idea 47-tunnukseen tuli saksalaiselta artistilta

Jaffin mukaan hän ottanut musiikkivideoissaan esiteltyyn 47-tunnukseen mallia saksalaiselta kurdiartistilta. Hänen mukaansa tunnus liittyy vain musiikkiin.

Hän tilasi kavereilleen 47-tunnuksella varustetut kommandopipot musiikkivideota varten.

– Tiesin, että Turkin kurdit käyttävät paljon lukua 47, ja sillä voi saada paljon huomiota. Yritin saada tällä kurdien huomion, Jaff sanoo.

Hän on ylpeä musiikkivideonsa saamasta huomiosta.

Jaffin mukaan hänen isänsä oli armeijassa Turkissa, ja heillä oli kotona AK47-rynnäkkökivääri. Luku 47 liittyy Jaffin mukaan Turkissa Mardinin kaupunkiin.

Jaff kiistää järjestäytyneen rikollisryhmän olemassaolon. Hänen mukaansa kysymys on musiikkia tekevästä kaveriporukasta.

– Kukaan heistä ei ole täällä oikeudessa. He eivät ole rikollisia. He ovat koulussa ja opiskelevat, Jaff sanoo.

Viisi vuotta Suomessa asunut Jaff ei ole koskaan asunut Itä-Helsingissä. Hän kertoo tehneensä musiikkivideonsa siellä, koska siellä on paljon hänen kohderyhmäänsä kuuluvia ulkomaalaistaustaisia ihmisiä.

– Haluan saada vain ihmisten huomiota. Mitään jengiä ei ole olemassa, Jaff vakuuttaa.

Milan Jaff tuomittiin viime keväänä 10 vuodeksi vankeuteen useista jengeihin liittyvistä rikoksista Helsingin käräjäoikeudessa. Tuomion mukaan helsinkiläisjengi on järjestäytynyt rikollisryhmä.

– Kaikki sanovat, että olen saanut aivan liikaa vankeutta. En yrittänyt murhata ketään, enkä ole ollut ennen vankilassa. Minua halutaan mustamaalata ja leimata katujengiläiseksi.

– Olen tehnyt vain omaa juttuani ja musiikkiani. Olen artisti, en ole jengissä, teen vaan musiikkivideoita, Jaff sanoo oikeudessa.

Helsingin käräjäoikeuden toukokuussa antama tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Juttu päivittyy.