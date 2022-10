Sokerideittailu on Suomessakin jo arkipäivää ja hintojen nousu voi kannustaa siihen – asiantuntija: ”Kannattaa miettiä myös omia rajoja”

Sokerideittailussa on kyse niin sanotusta vastikkeellisesta järjestetystä sopimuksesta, jossa toiselle ihmiselle maksetaan seurasta tai jopa seksistä.

Osapuolina on usein vanhempi mies, joka toimii sugar daddyna, ja nuorempi tyttö, jota nimitetään sugar babyksi. Sokerideittailusta tehdyssä selvityshankkeessa käy ilmi, että sugar babyn roolissa voi olla myös muita sukupuolia.

Oulun Tyttöjen talon tyttö- ja naistyön ohjaaja Sohvi Koivu-Remes on huolissaan ilmiön normalisoitumisesta nuorten keskuudessa.

Vuolle-setlementin Oulun Tyttöjen Talolla käynnistettiin elokuussa 2021 oikeusministeriön rahoittama sokerideittailun selvityshanke, jossa Koivu-Remes on mukana. Hanke pyrkii selvittämään ilmiön esiintyvyyttä 13–29-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa Pohjois-Pohjanmaalla.

Selvitystä varten järjestettiin nuorille muun muassa verkkokysely, johon sai vastata anonyymisti. Kyselystä selvisi, että noin 70 prosenttia nuorista on nähnyt sokerideittailua somealustoilla. Vastausten perusteella suurin houkutin sokerisuhteeseen ryhtymiseen on raha.

Koivu-Remes kertoo, että sokerideittailuun mukaan lähteminen on tehty varsin helpoksi ja päätös siitä voi syntyä erittäin impulsiivisesti.

– Profiilin luominen on usein ilmaista näille sokerideittailu-sivustoille. Voin hyvin kuvitella, että siinä kohtaa kun taloudellinen tilanne on heikko, niin pikavippien rinnalla sokerideittailu voi olla hyvin helppo vaihtoehto, harmittelee Koivu-Remes.

Sokerisuhde alkaa usein somesta

Seksuaalikasvatuksella on Sohvi Koivu-Remeksen mukaan iso merkitys siinä, ettei ilmiö pääse normalisoitumaan. Oulun Tyttöjen Talolla uskotaan myös hinnan nousujen vaikuttavan toiminnan lisääntymiseen.

– Olemme huolissamme siitä, että eläminen kallistuu koko ajan ja sen myötä kynnys lähteä sokerisuhteeseen voi madaltua entisestään, toteaa Sohvi Koivu-Remes.

Selvityksessä kävi ilmi, että vaikka toiminnalle on omat sovelluksensa, alkaa se silti usein tavallisilta sosiaalisen median alustoilta. Sokerideittailu-sovelluksiin rekisteröityminen vaatii yleensä täysi-ikäisyyden ja tarkan tunnistautumisen, jolla sitä valvotaan – toisin kuin somessa.

Sohvi Koivu-Remes on huolissaan sokerideittailun selvityshankkeen kyselyn tuloksista. Siitä selviää, että Pohjois-Pohjanmaalla on toiminnassa mukana myös alaikäisiä. Kuva: Päivi Seeskorpi / Yle

Aina, kun on kyse alle 16-vuotiaan alaikäisen ja täysi-ikäisen välisistä seksuaalisista suhteista, kyseessä on rikos eikä sokerideittailua, muistuttaa Koivu-Remes.

– Joku voi ajatella, että on ehkä helpompaa olla sugar daddy kuin seksin ostaja.

Sugar daddyksi ryhtymisen taustallakin voi olla useita syitä. Psykologi ja psykoterapeutti Anu Rönnqvistin mukaan valta-asemalla saatetaan yrittää kompensoida omia ahdistavia kokemuksia.

– Ajattelen, että tälläisen aikuisen miehenkin taustalta voi löytyä kyvyttömyyttä tasapuoliseen suhteeseen ja jopa heidän omia kokemuksia olla alisteisessa asemassa. Näennäisesti ”määräävä asema” voi tarjota yrityksen hallita omia ahdistavia kokemuksia hyväksikäytetyksi tulemisesta, sanoo Rönnqvist.

Rönnqvistin mielestä somen voima on asiassa valtava ja ilmiön normalisoituminen on vakavan yhteiskunnallisen keskustelun paikka.

– Usein nuoret pohtivat vasta jälkikäteen psykoterapeutin vastaanotolla omia valintojaan ja potevat niiden vaikutusta. Moni katuu tämän tyyppisiä nuoruuden toimia ja toivoo, että kun itse ei osannut itseä suojata, joku muu olisi sen tehnyt.

Tärkeää muistaa omat rajat

Koivu-Remes kehottaa kaikkia, jotka pohtivat toimintaan mukaan lähtemistä, miettimään mikä on se oma perimmäinen syy sokerideittailun aloittamiseen.

– Kannattaa miettiä myös omia rajoja ja sitä, onko muita keinoja esimerkiksi parantaa omaa taloudellista tilannetta, sanoo Koivu-Remes.

Tyttötyön kehittäjä Peppiina Hakkarainen Kajaanin Tyttöjen tuvalta muistuttaa, että sokerideittailusta on tärkeää keskustella. Etenkin silloin, jos kaikki ei olekaan sujunut odotetusti. Ilmiötä kauhisteleville aikuisille hän toteaa, että ”tervetuloa elämään”.

– Olkaa nuorten tukena. Olkaa sellaisia aikuisia, joille uskaltaa puhua. Ennen kaikkea tulee puhua myös siitä, että jos asiat eivät mene hyvin, niin mitä sitten voidaan tehdä, sanoo Hakkarainen.

Peppiina Hakkarainen kokee, että sokerideittailu voi olla joillekin myös toimiva järjestely. Toimittajana Ville Kinnunen.

Kajaanilainen Aurora Jutila on kuullut kokemuksia sokerisuhteessa olevalta ystävältään. Yle on vahvistanut tiedot, mutta Jutilan ystävä ei halunnut itse antaa asiasta haastattelua. Ystävä on antanut luvan tarinansa käyttämiseen. Jutilan mielestä järjestely voi toimia hyvinkin, kunhan mukana ei ole mitään laitonta tai hämärää.

– Se on nykyaikaa, toteaa Jutila.

Hänen mielestään on hyvä, että sokerideittailulle on omat sovelluksensa.

– Jos on julkinen Instagram-tili ja kaikki näkevät, että joku 60-vuotias on kommentoinut kuvaasi että ”söpö”, niin se on vähän jotenkin ällöttävää. Se on tällaisen (sokerideittailu-) appin hyvä ominaisuus, että se on niin yksityinen, selventää Jutila.

Glorifioitua prostituutiota vai harmaata aluetta?

Vaikka sokerideittailussa ei aina ole suoraan kyse seksin ostamisesta ja myymisestä, käytetään siitä useissa yhteyksissä termiä glorifioitu prostituutio.

Sokerideittalussa voi olla erikoispsykologi Nina Pyykkösen mukaan kyse funktionaalisesta suhteesta, jossa käytetään toista ihmistä omiin tarpeisiin. Tällöin osapuolten välille ei välttämättä synny kiintymyssuhdetta.

– On ratkaisevasti eri asia olla vastavuoroisessa suhteessa toiseen kokonaisena ihmisenä kuin hyödykkeenä. Jos siis haluaa vääntää rautalangasta, niin halutessaan hyvän ihmissuhteen ei kannata lähteä liikkeelle siitä, että miten minä voin hyötyä toisesta ihmisestä, kertoo Pyykkönen.

Toisinaan kiintymyssuhde taas voi muodostua hyvinkin vahvaksi ja psykoterapian erikoispsykologin Lotta Heiskasen mielestä se voi tehdä suhteesta irtautumisesta haastavaa.

– Irti pääsemisessä voi auttaa taloudellinen itsenäisyys muuta työtä tekemällä, jolla mahdollistaa riippumattomuuden. Sokerideittailussa voi olla ihmiskaupankin piirteitä, manipulaatiota ja seksuaalisiin tekoihin pakottamista. Tällöin viranomaisetkin voivat olla avainasemassa tilanteen ratkaisemisessa, kommentoi Heiskanen.

Heiskasen mukaan sokerideittailu on prostituutioon rinnastettava ilmiö, jonka normalisointi on erittäin vahingollista. Hän kuvailee sokerisuhdetta valtasuhteeksi.

– Kyse ei ole kahden tasavertaisen ihmisen suhteesta. Nuori voi altistua riippuvuussuhteessa väkivallalle, manipulaatiolle, vainoamiselle ja kaltoinkohtelulle. Psyykkisinä seurauksina voi olla traumatisoitumista, itsearvostuksen laskua ja mielenterveyden ongelmia, summaa Heiskanen.

