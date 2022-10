Ukrainalaisten pakolaisten asuntotilanne on huonontunut Tampereella – tarve olisi jopa sadoille pysyville kodeille

Tampereelta asuntoa etsivien ukrainalaisten asuntotilanne on vaikea. Tampereen vastaanottokeskuksessa ei ole välttämättä tilaa, eikä asunnon etsiminen vapailta markkinoilta ole helppoa.

Tarve olisi vähintään kymmenille, jopa sadoille asunnoille, arvioi Tampereen monikielisen neuvontapalvelu Mainion tiimiesimies Kristina Kemi.

Mainiossa autetaan kaikissa arjen tilanteissa myös ukrainalaisia. Asuntotarve näkyy myös neuvontapalvelussa.

Pirkanmaalla on noin tuhat ukrainalaista, joista kaksi kolmasosaa on kotimajoituksessa. Sodan pitkityttyä ja yleisen elinkustannustason noustessa kotimajoituksessa eletään nyt jonkinlaista taitekohtaa.

Kemin mukaan pirkanmaalaisten auttamishalussa ei ole tapahtunut muutosta, mutta oma koti saatetaan haluta taas takaisin omaan käyttöön ja tilapäiseksi ajateltu tilanne alkaa nyt purkautua.

Toivetta pysyvämpään järjestelyyn tulee molemmilta osapuolilta.

– Kotimajoittajat ehkä väsyvät, järjestelyä ei ole ajateltu pysyväksi. Toisaalta tulijatkin haluaisivat asettautua, koska näyttää, että nopea paluu kotiseudulle ei ole mahdollista.

Asuntoja olisi riittämiin koko Pirkanmaan alueella, mutta suurin osa Ukrainasta tulleista tahtoisi asunnon nimenomaan Tampereelta. Tampereen vastaanottokeskus toimii Kaupin vanhan sairaalan tiloissa. Arkistokuva. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Kun kotimajoitus päättyy, ukrainalaiset ohjataan vastaanottokeskukseen.

– Silloin voi olla, että heille ohjattava uusi katto pään päälle ei olekaan Tampereella tai edes Pirkanmaalla, Kemi kertoo.

Suurin osa ukrainalaisista haluaisi jäädä juuri Tampereelle, mutta ei saa asuntoa vastaanottokeskuksesta. Kaupungin vetovoimaa lisäävät palvelut ja toisten ukrainalaisten tuki.

– Puolessa vuodessa täältä löytää jo aika hyvin palvelut ja omankielisen yhteisön.

Ratkaisuja pohditaan yhdessä naapurikuntien kanssa

Tampere ja muut pirkanmaalaiset kunnat pohtivat ratkaisua yhdessä. Kemin mukaan ratkaisuja ongelmiin on odotettavissa ensi keväänä, kun niin sanottu kotikuntaoikeus ratkaistaan.

Käytännössä kotikunta on perusteena monille eri oikeuksille ja velvollisuuksille. Esimerkiksi oikeus kunnallisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin ja Kelan etuuksiin on sidoksissa vakinaiseen asumiseen tietyssä kunnassa.

Tampereen vetovoimaa ukrainalaisten silmissä lisäävät palvelut ja ukrainalaisten yhteisön antama tuki. Elokuussa otetussa kuvassa ukrainalaisten lasten askartelemia Toivelintuja roikkumassa Tampereen Ukraina-talon katosta. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Asumispalveluita mietittäessä pitää ottaa Kristina Kemin mukaan huomioon myös työllistymiseen liittyvät asiat. Mainion omien tilastojen mukaan yksi viidesosa heillä asioivista ukrainalaisista on työssäkäyviä.

– Meillä on ollut aina paljon kausityöntekijöitä. Ja ukrainalaisille on hyvä maine työmarkkinoilla. He tuovat perheitään ja sukulaisiaan tänne.

Tämä taas lisää tarvetta isommille asunnoille.

– On myös erityistarpeita, on vammaisuutta tietenkin traumataustaa, Kemi summaa.

Lapsiperheille muutto toiseen kaupunkiin on kohtuuton

Asuinkaupungin muuttuessa vaikutukset ovat ukrainalaisille suuret. Vaikka Kemin mukaan viranomaiset tekevät nyt hartiavoimin töitä, ollaan uudessa tilanteessa, eikä näin suurta volyymia ole vielä koskaan ollut.

Suurinta huolta Kemi kantaa lapsiperheistä. Iso osa tulijoista on äitejä lapsineen, joista osa on jo päiväkodeissa ja kouluissa.

– He on tehneet ison työn. Täällä on paljon organisoitu valmistavaa koulutusta ja kielikoulutusta. On aika kohtuutonta traumaattisen lähdön jälkeen repiä taas lapsia päivähoidosta pois ja siirtää uuteen ympäristöön.

