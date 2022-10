Uusi tekniikka tuo näkövammaiselle paljon apua, mutta myös vaaroja – äänettömät sähkökulkuneuvot ovat kauhistus kuulon varassa kulkevalle

Näkövammaisella Pirjo Heikinjuntilla on kädessään pitempi valkoinen keppi, opaskoiran kanssa liikkuvalla sokealla Jonna Forsellilla lyhyempi koirakeppi.

Jonna Forsell on joutunut suojatietä ylittäessään yllättäviin ja uhkaaviinkin tilanteisiin. Vaaratilanteita aiheuttavat sähkökulkuneuvojen lisäksi jalkakäytävillä kovaa vauhtia ajavat pyöräilijät sekä kulkuväylille jätetyt potkulaudat.

Keminmaalainen Jonna Forsell liikkuu ulkona opaskoiransa Iirin ja valkoisen koirakepin kanssa. Hän on suojatietä ylittäessään säikähtänyt ja joutunut varomaan autoa, joka on ilmestynyt kuin tyhjästä.

– Niitä ei kertakaikkisesti kuule. On tullut vaaratilanteita, kun on antanut koiralle käskyn lähteä liikkeelle, ja sitten yhtäkkiä onkin tullut auto. Onneksi kokenut opaskoira pysähtyy kyllä.

Luvassa on, että ajan mittaan äänettömyysongelma vähenee, sillä kaikissa EU:n alueella ensirekisteröitävissä sähkö- ja hybridiautoissa tuli runsas vuosi sitten pakolliseksi varoitusääni, joka kuuluu, kun auto liikkuu alle 20 kilometriä tunnissa tai kun autolla peruutetaan. Järjestelmän jälkiasennusta ei kuitenkaan vaadita vanhempiin, jo käytössä oleviin autoihin.

Opaskoira Iiri on ollut Forsellin apuna seitsemän vuotta, joten yhteispeli sujuu ongelmitta. Forsell menetti näkönsä aikuisena, toistakymmentä vuotta sitten.

Jonna Forsellin apuna on ollut opaskoira Iiri jo seitsemän vuoden ajan, joten yhteistyö sujuu hyvin. Kuva: Pirkko Kukko-Liedes / Yle

Myös Kemin seudun näkövammaisten yhdistyksen puheenjohtaja Pirjo Heikinjuntti toivoo malttia muilta liikkujilta.

– Minulle on tullut läheltä piti -tilanteita, kun jalkakäytävillä ajetaan pyörillä kauheaa vauhtia. Aikuiset miehet vielä ovat olleet asialla, Heikinjuntti puuskahtaa.

Sähköpotkulaudoilla moni kulkee kovalla vauhdilla, mikä voi aiheuttaa vaaraa näkevillekin, mutta erityisesti sokeille tai heikkonäköisille. Näkövammaisille ongelmia tuottavat myös kulkuväylille jätetyt potkulaudat, sillä niitä ei aina havaitse valkoisella kepilläkään ennen kuin on liian myöhäistä.

Jonna Forsellilla on muutama toive näkeville kulkijoille.

Puhelinsovellus lukee kauppalaput ja paperit

Jos liikenteessä uusi tekniikka aiheuttaakin vaaroja, muutoin siitä on valtava apu sokean tai näkövammaisen arjessa.

Pirjo Heikinjuntti kertoo, että kun aiemmin joka asialle oli oma, usein suurikokoinen apuvälineensä, nyt lähes kaikki kulkee mukana puhelimessa.

Pirjo Heikinjuntti löytää puhelimesta avun moniin tilanteisiin. Tässä sovellus lukee ääneen paperilta Kemin seudun näkövammaisten yhdistyksen syyskauden tapahtumatietoja. Kuva: Pirkko Kukko-Liedes / Yle

Heikinjuntti ottaa puhelimen avuksi esimerkiksi kun pitää saada selville, mitä paperille on kirjoitettu, olipa kyse sitten maustepurkista, omasta kauppalapusta tai virallisemmista papereista. Puhelin antaa tarvittavat ohjeet laitteen kohdistamisesta, jotta se pystyy lukemaan tekstit.

Osa näkövammaisista on löytänyt avukseen myös Be My Eyes -sovelluksen, jonka avulla näkevä voi auttaa missä tahansa käytännön pulmassa, vaikkapa löytämään elintarvikkeesta viimeisen käyttöpäivän tai hukassa olevan tavaran, säätämään hotellihuoneen lämpötilaa tai tarkistamaan junan lähtöajan.

Punainen vai vihreä pusero?

Jonna Forsellin apuna esimerkiksi vaatteiden valinnassa tai pyykkien lajittelussa on värientunnistusohjelma.

– Se on kätevä. Sen avulla valitsin tänään ylleni khakinvärisen hupparin. Pyykinpesua helpottavat nykyään myös värinkeruulappuset, jotka mahdollistavat eriväristen vaatteiden pesun yhdessä.

Kaikki apuvälineet eivät vaadi mikropiirejä. Pehmeän muovisen korttipohjan avulla näkövammaisen on helpompi saada allekirjoituksensa oikeaan kohtaan. Kuva: Pirkko Kukko-Liedes / Yle

Äänikirjavalikoima on viime vuosina kasvanut hurjasti, ja se on suuri ilonaihe Pirjo Heikinjuntille.

Pirjo Heikinjuntti on kirjojen suurkuluttaja. Hänen suosikkinsa äänikirjalaitteista on kätevästi mukana kulkeva Victor.

Tekniset välineet tuovat sokealle tai näkörajoitteiselle itsenäisyyttä. Arvokasta on kuitenkin myös toisten ihmisten apu. Pirjo Heikinjuntin puoliso on tottunut lähes huomaamattomasti auttelemaan Pirjo esimerkiksi liikkumisessa.

Forsellien perheessä on neljä lasta, joista nuorimmaiset ovat kolmevuotiaat kaksoset. Arkea helpottaa avustaja. Käytössä on työnantajamalli eli Jonna Forsell on avustajan työnantaja, ja osan tunneista hän voi maksaa palveluseteleillä. Esimerkiksi lastenhoitoapua Forsellit ovat saaneet paljon myös lähisuvulta.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun Yle Tunnuksella 24.10. kello 23 saakka.

Enemmän aiheesta:

Kokeile, miltä maailma näyttää näkövammaisen, pyörätuolilla liikkuvan ja hahmotushäiriöisen silmin

Ovatko sähköautot liian hiljaisia? Kuuntele itse – äänet tulevat pakollisiksi uusiin malleihin: "Ritariässämäinen soundi"

Rakennustyömaat vaikeuttavat näkövammaisen kaupunkiliikkumista