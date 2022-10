Virroille ja Ruovedelle palkataan 20 hoitajaa Vietnamista – maa valikoitui aikaisempien hyvien kokemusten perusteella

Virroilla ja Ruoveden alueella Pirkanmaalla on akuutti hoitajapula. Hoitajien saatavuus on heikentynyt koko ajan.

Virroilla ja Ruoveden alueella Pirkanmaalla toimiva Keiturin sote palkkaa 20 koulutettua hoitajaa Vietnamista. Hoitajat tulevat alueelle todelliseen tarpeeseen, sillä erityisesti lähihoitajista on jatkuva pula.

Kesällä tämä pula kärjistyi siten, että sijaisia ei saatu yhtään. Jotta kesästä selvittiin, piti Ruovedeltä laittaa hoivaosasto heinäkuuksi kokonaan kiinni. Hoitajia tarvitaan erityisesti kotihoitoon, palveluasumiseen sekä osastoille.

– Valmistuvat hoitajat hakeutuvat pääasiassa suurempiin keskuksiin eikä heitä valmistu riittävästi, sanoo Keiturin Sote oy:n toimitusjohtaja Kari Nuuttila.

Nuuttila kertoo, että tulevan hyvinvointialueen kanssa on asiasta käyty vuoropuhelua koko ajan.

– Sieltä on rohkaistu, että meidän kannattaa tämä omakin suunnitelma tehdä.

Nuuttila kertoo, että loppukesästä puolitusinaa eri yritystä otti yhteyttä ja tarjoutui välittämään hoitajia ulkomailta. Maaksi valikoitui kuitenkin Vietnam.

Miksi juuri Vietnam?

Kari Nuuttilalla on aikaisemmalta työuralta hyviä kokemuksia Suomeen tulleista vietnamilaisista työntekijöistä. Hän pitää heitä ahkerina ja hyvinä työntekijöinä. Vietnamilaisten kulttuuriin kuuluu myös luonnostaan ikäihmisten kunnioittaminen.

Myös halu sitoutua paikkakunnalle on merkittävä asia.

– Me teemme jo rekrytointivaiheessa alussa selväksi, että täällä on metsiä, järviä ja metri lunta talvella. Että tännekö te haluatte? Ja jos he haluvat tulla niin hyvä, sanoo Kari Nuuttila.

Nuuttilan mukaan hoitajien palkkaaminen Vietnamista ei ole merkittävästi kalliimpaa kuin vastaava rekrytointi Suomessa.

– Suomessa yksi rekrytointitapahtuma saattaa maksaa suunnilleen saman kuin yhden hoitajan rekrytointi Vietnamista.

Vietnamissa hoitoalan koulutuksen saaneet hoitajat aloittavat Suomessa hoiva-avustajan tehtävissä. He suorittavat lähihoitajan tutkinnon oppisopimuskoulutuksena.

Koulutus alkaa Vietnamissa ennen joulua ja hoitajat saapuvat Suomeen heinäkuussa. Tavoitteena on, että he aloittavat työt elokuun alussa.