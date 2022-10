Someräppäri Milan Jaffin ja kuuden muun oikeudenkäynti jatkuu – syytetyt hakkaavat tauolla seiniä ja karjuvat, paikalla runsaasti poliiseja

Katujengien välisen ammuskelun käsittely on edennyt loppusuoralle Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Yle seuraa oikeudenkäyntiä tänään tiistaina tässä päivittyvässä artikkelissa.

Seitsemää miestä syytetään kahdesta murhan yrityksestä 6. elokuuta 2021 Vantaan Leinelässä. Lisäksi kahta miestä syytetään lievemmistä rikoksista.

Oikeudenkäynnissä on parhaillaan tauko. Vangittuina paikalle saapuneet syytetyt odottelevat oikeudenkäynnin jatkumista oikeustalon säilytystiloissa.

Seinien läpi käytävään kuuluu kiihtynyt huuto, kun syytetyt vaihtavat mielipiteitä koppiensa seinien läpi. He hakkaavat ”sumppujen” seiniä ja karjuvat toisilleen. Tunnelma on aggressiivinen.

Poliisi on rauhoitellut syytettyjä, mutta huutelu jatkuu edelleen. Katujengikäräjillä on alusta saakka ollut tavallista enemmän poliiseja oikeudenkäynnin turvaamiseksi.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tällä hetkellä väistötiloissa, joita ei ole rakennettu oikeustalon tarpeisiin. Sen seurauksena vangittujen säiltystilojen seinät vaikuttavat olevan kuin pahvia.

Suuri osa syytetyistä saapui paikalle vapaalta jalalta. Vangittuina on tällä hetkellä neljä syytettyä.

24-vuotias esitutkinnassa: Valkopunaisella huivilla naamioitunut mies ampui

Oikeudessa on tänään käyty läpi 24-vuotiaan, murhan yrityksestä syytetyn roolia ammuskelussa. 24-vuotias syytetty ei halunnut tulla kuulluksi oikeudessa, joten hänen osuutensa käsiteltiin poliisin esitutkinnan kautta.

Syytteiden mukaan espoolaisporukkaan kuuluva 24-vuotias mies ampui helsinkiläisjengiin liittyvää miestä pistoolilla liikkuvan auton ikkunasta. Mies loukkaantui vakavasti.

Keskusrikospoliisin esitutkinnassa saamien tietojen perusteella tehty video esitettiin syyttäjän näkemyksen tueksi Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa 10. lokakuuta 2022. Nimet mustattu. Lähde: Keskusrikospoliisi.

24-vuotias syytetty kertoi poliisin esitutkinnassa 22-vuotiaan Milan Jaffin lähetelleen hänelle uhkaavia videoita ennen Leinelän ammuskelua.

Jaff on sosiaalisen median avulla julkisuuteen päätynyt räppäri. Helsingin käräjäoikeuden aiemman tuomion mukaan hän on järjestäytyneenä rikollisryhmänä pidetyn helsinkiläisjengin johtohahmo.

Esitutkintakertomuksen mukaan 24-vuotias mies oli sopinut Jaffin kanssa Snapchatissa tapaamisen Leinelän juna-asemalle. Tarkoituksena oli miehen mukaan sopia riita keskustelemalla.

Mies kävi alkuillasta Leinelässä, mutta ei nähnyt Jaffia. Hän poistui paikalta. Hetkeä myöhemmin mies sai Jaffilta videon Leinelästä, jossa Jaff ihmetteli kärkkäästi, missä mies on.

24-vuotias ajeli tuossa vaiheessa autolla kavereita mukanaan ja päätti lähteä Leinelään selvittämään asiaa. Hän jätti yhden miehen pois kyydistään, koska ei tiennyt, mikä Leinelässä odottaa.

24-vuotias väitti poliisin esitutkinnassa, että Leinelänkaarella häntä odotti neljä miestä, joista osalla oli aseet. Hänen mukaansa valkopunaisella huivilla kasvonsa peittänyt mies ampui kohti hänen autoaan kolme tai neljä kertaa pitkäpiippuisella aseella. Yksi hauli osui 24-vuotiasta miestä käteen.

Mies väitti ampujan huutaneen jotain kurdiksi hänen autonsa eteen ilmestyneelle miehelle ampumisen jälkeen. 24-vuotiaan mukaan auton edessä seisonut mies alkoi kaivaa pistoolia housuistaan.

24-vuotias väitti poliisille myös, että päiväkodin edessä kävelleellä miehellä oli kädessään sanomalehti ja sen alla pistooli. Syytteiden mukaan 24-vuotias syytetty ampui tätä helsinkiläisporukkaan kuuluvaa miestä olkavarteen liikkuvasta autosta pistoolilla.

Miehen mielestä Milan Jaff kavereineen oli asettanut hänelle ansan. Hän ei kuitenkaan nähnyt, kuka häntä ampui.

– Ajattelin, että henkeni on vaarassa. Tulkitsin, että nämä neljä miestä, joista kahdella oli ase mukana, olivat siellä minua varten, 24-vuotias mies sanoi poliisin esitutkinnassa.

Mies väitti poliisille paenneensa paikalta autolla tajuttuaan ansan. 24-vuotias kiistää itse pitäneensä hallussaan pistoolia tai ampuneensa ketään Leinelässä.

Espoolaisräppäri on 24-vuotiaan syytetyn sukulainen

24-vuotias murhan yrityksestä syytetty kytkeytyy räppärien kiistoihin sukulaissuhteiden kautta.

Milan Jaff tuomittiin keväällä muun muassa väkivaltaisen iskun suunnittelusta ravintola Kaivohuoneelle Helsingissä. Ravintolassa olisi esiintynyt tuona iltana 24-vuotiaan miehen räppimusiikilla suosiota saavuttanut pikkuserkku.

Hän on yksi murhan yrityksestä syytetyistä, koska hän oli samassa autossa 24-vuotiaan kanssa Leinelän ammuskelun aikaan.

Ylen selvityksen mukaan 24-vuotiaalla miehellä on aiempaa rikostaustaa.

24-vuotiaan syytetyn toiminnan käsittelyn lisäksi oikeudessa kuullaan tänään iltapäivällä uusia todistajia. Loppulausuntoihin päästään ensi viikolla.

Murhan yrityksestä syytetyt myöntävät olleensa paikalla elokuisena yönä Leinelänkaarella, mutta he kiistävät syytteet.

Leinelän ammuskelu liittyy syyttäjän mukaan helsinkiläisen ja espoolaisen katujengin väliseen koston kierteeseen. Siihen liittyen useille helsinkiläisjengiläisille annettiin jo viime toukokuussa pitkiä vankeustuomioita.

Helsingin käräjäoikeuden keväällä antamaan tuomion mukaan räppärien ympärille muodostuneet katujengit nokittelivat toisiaan vastaan biiseissään. Tuomio mukaan kiistely muuttui todelliseksi väkivallaksi kaduilla.

Helsinkiläisjengin johtohahmona pidetty Milan Jaff tuomittiin tuolloin 10 vuodeksi vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Yle julkaisee Milan Jaffin nimen, koska hän on alentanut yksityisyydensuojaansa julkaisemalla avoimissa somekanavissa materiaalia, on seuraajamääriensä perusteella mielipidevaikuttaja ja on tuomittu sekä syytettynä vakavista rikoksista.

