Kotka valaisee “vuoden ankeimman ajan” ledeillä ja laserilla kritiikistä huolimatta – ”Olemme tehneet vahvaa harkintaa”

Kotkan valofestivaalin sähkönkulutus on herättänyt kaupunkilaisten parissa keskustelua. Kaupunki käyttää tapahtumassa hiilidioksidivapaata sähköä ja pyrkii muutenkin säästämään energiaa.

Kotkassa keskiviikkona käynnistyvä Aaltoja! Valoa ja ääntä -festivaali on tänä vuonna puhuttanut erityisesti kustannusten ja valokohteiden kuluttaman sähkön vuoksi.

Kaupungin tapahtumapäällikkö Tiina Salonen kertoo, että kohteiden sähkön kokonaiskulutusta ei olla kovin tarkasti kyetty ennakolta arvioimaan. Kaupunki käyttää tapahtumaan ja sen järjestelyihin arviolta 80 000 euroa.

Tapahtumarakentajat ovat kuitenkin Salosen mukaan pyrkineet mahdollisuuksien mukaan säästämään energiaa teoksissa.

– Meillä on käytössä ledi- ja lasertekniikkaa. Yksittäisten teosten kohdalla tehdään ratkaisuja, onko niitä järkevää sammuttaa esimerkiksi yöksi vai onko jopa kustannustehokkaampaa pitää niitä päällä, Salonen kertoo järjestäjien pohdinnoista.

Vihreä sähkösopimus

Kotkan tapahtumaan käyttämä sähkö tuotetaan kaupunkikonsernin normaalin sähkösopimuksen puitteissa. Kaupunki siirtyi vuonna 2022 ilmastostrategiansa mukaisesti hiilidioksidivapaaseen sähköntuotantoon. Kaupungin ylläpitämät teokset valaistaan näin ollen uusiutuvilla, vesivoimalla ja ydinvoimalla tuotetulla sähköllä.

Salonen kertoo järjestäjien olevan tietoisia tapahtuman ympärillä käydystä keskustelusta. Valotapahtuma päätettiin kuitenkin järjestää, perusteena sen tuottama ilo kaupunkilaisille.

– Viimeisen parin vuoden aikana ihmiset ovat olleet ahtaalla pandemian takia. Näkisin, että tämä on piristysruiske vuoden ankeimpaan aikaan. Totta kai olemme tehneet vahvaa harkintaa, mikä on järkevää ja mitä teemme tänä vuonna, tapahtumapäällikkö Tiina Salonen sanoo.

Enemmän valoteoksia

Valofestivaalin pääkohde on Kotkansaaren valoreitti ja sen lisäksi etäkohteita on järjestetty muiden muassa Karhulaan ja Sunilaan. Lisäksi eri puolilla Kotkaa on esillä yhteistyökumppaneiden tuottamia valoteoksia.

Valoteokset ovat esillä keskiviikosta lauantaihin. Kotkan kaupunki odottaa edellisvuoden tapaan yli 20 000 kävijää eri kohteisiin. Aaltoja! Valoa ja ääntä Kotkassa -tapahtuma järjestetään nyt toista kertaa.

