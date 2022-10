Mia Behm peseytyi järvessä, muttei ollut virallisesti asunnoton – lähisuhdeväkivaltaa kokenut voi olla kirjoilla kotonaan, mutta elää kadulla

Asunnottomien määrän puolittaminen on kaunis tavoite, mutta ei realistista, uskovat alan toimijat.

Noin kymmenen vuotta sitten erään baarireissun jälkeen porilainen Mia Behm ei enää mennyt kotiin.

Hän pakkasi rinkkaan muutaman vaatekerran ja lähti pois. Kotiin jäivät puoliso, lapset ja koirat.

Varsinaista asunnottomuutta kesti joitakin kuukausia, joista suurimman osan Behm majaili tuttavien sohvilla. Virallisesti hän ei kuitenkaan ollut asunnoton, sillä oli yhä kirjoilla entisessä kodissaan.

– Onneksi oli kesä edessä. Pesin pyykkejä järvivedessä, ja itsenikin, Behm kertoo.

Lähdön syynä oli väkivaltainen puoliso ja avioero.

Asunnottomuus ei ole teemapäivä

Asunnottomien yötä vietetään vuosittain 17. lokakuuta.

Päivän ympärillä järjestetään ympäri Suomea erilaisia tapahtumia, joissa jaetaan esimerkiksi lämpimiä vaatteita sellaisia kaipaaville.

Asunnottomuus on kuitenkin arkipäivää monelle ihmiselle kaikkina vuoden päivinä.

Raumalla asunnottomuuden ja sen taustalta löytyville päihde- ja mielenterveysongelmien kanssa työtä pitkään tehnyt Rauman Seudun Katulähetyksen toiminnanjohtaja Janne Rantala kertoo, että Raumalla on 30–40 ”virallista” asunnotonta. Lisäksi löytyy piiloasunnottomuutta, eli sellaista, että henkilö on virallisesti jossain kirjoilla, mutta on silti asunnoton.

Hallitus on asettanut itselleen tavoitteen asunnottomuuden puolittamisesta vuoden 2023 loppuun mennessä. Rantala ei usko tavoitteen toteutumiseen.

– Valitettavasti tälle polulle syntyy jatkuvasti uusia ihmisiä. Ruokajonojen kävijämäärät ovat kasvussa, samoin puhtaita huumeneuloja hakemassa käyvät, Rantala luettelee.

Lähtötaso vuodelta 2018 oli 4 882 yksin elävää asunnotonta. Tuoreimmat lukemat ovat vuodelta 2021, jolloin yksin eläviä asunnottomia oli vajaa tuhat vähemmän: 3 948 henkilöä.

– Arvostan sitä, että tällaisia tavoitteita asetetaan, että asioihin kiinnitetään enemmän huomiota.

Rauman parakeissa asuu lähinnä päihdeongelmaisia. Asukkaiden vaihtuvuus on suurta. Kuva: Katja Halinen / Yle

Raumalla on jo vuosia haluttu eroon pahamaineisista parakkiasunnoista, joihin sijoitetaan lähinnä päihdeongelmaisia. Ne ovat kuitenkin käytössä edelleen.

– Eteenpäin on menty, kaupunki on panostanut esimerkiksi asumisneuvontaan ja järjestöt ovat omalta osaltaan tehneet työtä. Yksittäisen ihmisen tai asukkaan näkökulmasta tilanne on kuitenkin edelleen karu, Rantala sanoo.

Miten Raumalla hoidetaan asunnottomuuteen liittyviä palveluita? Kuuntele Janne Rantalan haastattelu. Toimittajana Jere Sanaksenaho.

Asunnoton vai koditon?

Mia Behmillä on taustalla päihde- ja mielenterveysongelmia, kuten suurella osalla asunnottomista.

– Traumaattiset kokemukset lapsuudessa ja oman päihde-elämän alku, kun olin juuri täyttänyt 14 vuotta, Behm kertoo taustastaan.

Hän hoiti ahdistusta päihteillä, vaikka tiesi, että se auttaa vain hetken.

– Seuraavana päivänä se ahdistus oli vielä pahempi.

Behm osallistui Asunnottomien Yön tapahtumaan Porin torilla. Hän valmistui kokemustoimijaksi päihde- ja mielenterveyspuolelta vuonna 2019 ja on sen jälkeen kiertänyt puhumassa taustastaan eri toimijoiden tilaisuuksissa.

Behm haluaa tehdä eron asunnottomuuden ja kodittomuuden välillä.

– Kodittomuus on sitä, kun et tunne oloasi turvalliseksi siellä, missä asut. Tällaisia ihmisiä on paljon, jotka eivät esimerkiksi lähisuhdeväkivallan takia pääse lähtemään, tai heillä ei ole pääsyä nettiin tai ehkä edes omaa puhelinta.

Häätöjen määrä lisääntynyt Porissa

Porin kaupungin asumisneuvonnan työntekijöille asunnottomuus on tuttu juttu.

Useilla palvelun piiriin tulevilla on haasteita asumisen kanssa: voi olla esimerkiksi vuokrarästejä, ongelmia elämänhallinnassa tai tarve etsiä halvempi asunto. Yhä useammin kuitenkin vastaan tulee myös ihmisiä, joilta oma asunto puuttuu.

– Suurella osalla asunnottomista on taustalla päihde- tai mielenterveysongelmia. Kuitenkin enenevissä määrin on myös ihmisiä, joilla on talousongelmia ja niistä johtuvia vuokrarästejä tai pahimmillaan häätö tai kaksi, kertoo asumisneuvoja Petri Ahonen.

Ahosen mukaan ulosottoviranomaisen tekemät huoli-ilmoitukset ovat yli tuplaantuneet tämän vuoden aikana.

Osaltaan tätä selittää se, että aiemmin ulosottoviranomainen teki huoli-ilmoituksen ainoastaan lapsiperheistä, joille käräjäoikeus on tuominnut häädön. Nyt sellainen tehdään kaikista häädön saaneista.

– Siitä huolimatta häätöjen määrä on lisääntynyt runsaasti.

Porissa asunnottomien määrä oli vuoden 2021 alussa reilut 50 henkilöä. Porin tavoite on ollut puolittaa asunnottomuus vuoteen 2023 mennessä. Petri Ahonen pyörittelee päätään tavoitteelle.

– Vaikea uskoa, että tämä olisi mitenkään mahdollista.

Nyt Mia on kotona

Mia Behm ei edes muista, kuinka monta kertaa hän on elämänsä aikana muuttanut.

Jo lapsuudessa perhe muutti paljon. Hän ei tiedä, mistä se johtuu.

– Jo sieltä on tullut sellainen hyyryläisenä eläminen.

Nyt tilanne on kuitenkin ollut jo pitkään toinen. Behm on asunut nykyisessä asunnossaan – kodissaan – kymmenen vuotta.

– Kyllä, se on minun kotini. Siellä minulla on turvallinen olo.

Mia Behm on kokenut asunnottomuutta. Toimittajana Jenni Joensuu.

