Helsingin varhaiskasvatuspomo kertoo, kuinka tiukilla kaupungin päiväkodit oikein ovat: ”En lähde sitä peittelemään tai salaamaan”

Henkilöstöpula todennäköisesti vain jatkuu, arvioi Helsingin varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi. Kaupungissa on esimerkiksi suljettu leikkipuistoja ja siirretty työntekijöitä päiväkoteihin.

Opettajapula Suomen päiväkodeissa on niin paha, että tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk.) on kertonut kutsuvansa koolle hätäkokouksen, jossa on tarkoitus hakea asiaan ratkaisuja.

Erityisesti tilanne tuntuu ja näkyy pääkaupunkiseudulla, jossa vanhempia on saatettu kehottaa hoitamaan lapsia kotona tai jossa henkilökuntaa on haalittu kokoon leikkipuistoja sulkemalla.

Aihetta käsiteltiin maanantai-iltapäivänä myös Radio Suomen Helsingin-lähetyksessä. Osin kuulijoidenkin kysymyksiin oli vastaamassa Helsingin kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi.

Hän sanoi lähetyksessä, että varhaiskasvatus toteutuu Helsingissä pääasiassa hyvin ja perheiltä tulee jopa erittäin hyvää palautetta asiakaskyselyissä.

– Mutta totta kai henkilöstöpula vaikuttaa osassa päiväkotiemme tilannetta. En lähde sitä peittelemään tai salaamaan. Pysyvä ja koulutettu henkilöstö on kaiken varhaiskasvatuksessa tehtävän toiminnan perusta.

Koostimme artikkeliin kuusi kiinnostavinta kysymystä ja vastausta lähetyksestä. Kysymyksiin vastasi varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi Helsingin kaupungilta.

Vantaalla vanhempia on pyydetty hakemaan lapsensa keskellä päivää kotiin. On jopa harkittu päiväkotien kiinnilaittamista. Helsingissä on suljettu leikkipuistoja ja henkilökuntaa siirretty päiväkoteihin. Kauanko tilanne voi jatkua tällaisena?

– Pahasti näyttää, että tulee jatkumaan vielä pitkään. Tällä hetkellä osaavaa henkilöstöä ei ole vapailla markkinoilla, ei siinä määrin kuin esimerkiksi Helsingin kaupunki tarvitsee tai pääkaupunkiseudulla tai valtakunnassa tarvitaan. Niin kauan kuin osaavaa, koulutettua väkeä ei tule koulutuspoluilta riittävästi, tilanne jatkuu.

– Tilanteeseen on vaikuttanut myös se, että on tullut paljon lakiuudistuksia, jotka ovat osaltaan lisänneet ja vahvistuttaneet varhaiskasvatuksen asemaa tai osallistumisastetta. Kun varhaiskasvatukseen tulee yhä enemmän pieniä lapsia, tarvitsemme enemmän myös henkilökuntaa. Samaan aikaan kun lakiuudistuksia on tehty, ei ole kuitenkaan avattu koulutusväyliä enemmän. Se on harmillista.

Onko mahdollista, että Helsingissä puistot pysyvät pidempäänkin kiinni?

– Suunnitelmat ovat tällä hetkellä kesken. Meillä on päätös, että samat leikkipuistot ovat suljettuina vielä kolmisen viikkoa eli marraskuun 11. päivään saakka. Joudumme totta kai arvioimaan tilannetta. Lakisääteiset palvelut pitää turvata.

– Tiedämme, että osa perheistä on hyvin vaikeissa tilanteissa, kun koululaisille ei saa avointa iltapäivätoimintaa. Näitä ratkaisuja mietimme.

– Tosiasia on, että vuodenvaihteessa on tulossa lisää uusia lapsia. Henkilöstön tarve kasvaa, ja viimeistään silloin joudumme arvioimaan uudelleen vakavammin tätä henkilöstön tarvetta.

Kuinka äärirajoille varhaiskasvatus on Helsingissä vedetty?

– Tilanteet vaihtelevat. On paljon päiviä, jolloin lapsia puuttuu ja on henkilöstöä. Silloin voidaan auttaa naapuritalon tilannetta. Vaihtelu on suurta päivittäin ja viikoittain.

– On myös yksittäisiä taloja, joissa rekrytointitilanne ei ole siinä vaiheessa onnistunut. Siellä varmasti ollaan tiukoilla. Sen takia olemme joutuneet sulkemaan leikkipuistoja ja siirtämään pysyvämmäksi ajaksi ammattitaitoisia osaavia työntekijöitä turvaamaan lakisääteistä toimintaa.

Työvoimahaasteet ovat jo nyt suuri ongelma varhaiskasvatuksessa. Vuosikymmenen vaihteessa lain mukaan päiväkodeissa täytyy olla nykyistä enemmän yliopistokoulutuksen saaneita varhaiskasvatuksen opettajia. Kuinka Helsinki on tulevaan muutokseen varautunut?

– Helsingin kaupunki on lähtenyt toteuttamaan henkilöstörakenteen muutosta heti lain voimaanastumisen jälkeen. Suunnitelmaa tarkennetaan vuosittain.

– Seuraavien vuosien aikana henkilöstörakenteen muutosta toteutetaan arviolta sadan vakanssin volyymilla. Rekrytoimme vapautuvien varhaiskasvatuksen lastenhoitajien tilalle joko varhaiskasvatuksen opettajia tai varhaiskasvatuksen sosionomeja. Sitä kautta lisäämme korkeakoulutettuja varhaiskasvatuksen opettajia ja sosionomeja.

Pitäisikö tätä lakia muuttaa, jotta saadaan lisää työntekijöitä päiväkoteihin?

– Väliarviointia olisi varmasti järkevää pohtia. Se, miltä tilanne näyttää koko valtakunnassa. Miten kunnat pääsevät tavoitteeseen.

– Jo tällä hetkellä opettajien ja sosionomien saaminen näyttää haastavalta. Miten realistinen tavoite on? Ja mitä tehtäviä toimenpiteitä sieltä nousee. Mielestäni niitä pitäisi valmistella yhteistyössä kuntien kanssa. Katsoa, että ne ovat toteutettavissa ja aikataulu on järkevä.

Varhaiskasvatuksen tila puhuttaa myös valtakunnallisesti. Ministeri Petri Honkonen aikoo kutsua koolle hätäkokouksen, jossa tarkoitus on hakea ratkaisuja varhaiskasvatuksen opettajapulaan. Kokoukseen on määrä kutsua Helsingin kaupungin ja yliopiston edustajia. Joko kutsu on tullut?

– Vielä tähän mennessä ei ole tullut. Odottelen kutsua innolla, ja mielellämme tulemme yhteistyötapaamiseen mukaan, Helsingin varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi sanoo.

