Tällainen on legendaarisen Hakametsän uusi elämä Ilveksen ja Tapparan jälkeen: havainnekuvat näyttävät, ettei sinne tule pelkkää urheilua

Suomen ensimmäinen jäähalli peruskorjataan ja ilme muuttuu lähemmäs alkuperäistä. Havainnekuva näyttää, miten ylimmäiseen kerrokseen on suunniteltu muun muassa juoksurata.

Hakametsän jäähallin alue mullistuu Tampereella. Ilves ja Tappara siirtyivät viime vuoden lopussa pelaamaan uudella Tampereen areenalla, joten vanhan jäähallin alueelle on visioitu Hakametsä Sport Campusta.

Tiistaina asiasta saatiin lisätietoa, sillä hankekumppanit etsivät parhaillaan toimijoita alueelle luomaan uudenlaista urheilun ja liikunnan kulttuuria. Alueelle haetaan kymmeniä yrityksiä, oppilaitoksia ja järjestöjä.

Tarkoitus on tuoda saman katon alle julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimintojen lisäksi myös alan koulutusta ja tutkimusta.

Havainnekuva suunnitelmaan kuuluvasta sporttiaukiosta. Urheilurakennukset on yhdistetty toisiinsa maan alta. Kuva: Peab ja YH Kodit

Hakametsän urheilualueen tunnetuin kohde on vuodesta 1965 toiminut Tampereen jäähalli. Jäähalli pysyy monipuolisesti jääurheilun käytössä, mutta valmiuksia tulee myös muille lajeille. Katsomossa on jatkossa tilaa 3 000 katsojalle. Ylimmäiseen kerrokseen on suunniteltu muun muassa juoksurataa.

Havainnekuva alueesta ylhäältä. Kuva: Peab ja YH Kodit

Alueelle on tulossa uusi sisäpalloiluareena. Lisäksi alueelle suunnitellaan runsaasti liike- ja toimistotiloja sekä uusia koteja noin tuhannelle asukkaalle.

Urheilutapahtumia ja innovaatioita

Hakametsän aluetta suunnittelevat yhdessä Tampereen kaupunki ja rakennusyhtiöt Peab ja YH-kodit.

Hankekehityspäällikkö Mikko Heikkinen Peabilta kertoo, että alueelta halutaan uusia innovaatioita ja tuotekehitystä.

– Emme rakenna pelkkää urheiluareenaa vaan kokonaisvaltaista uuden aikakauden toimintaympäristöä, joka mahdollistaa erilaisten toimintojen, toimijoiden ja ideoiden törmäyttämisen, Heikkinen kertoo tiedotteessa.

Havainnekuva alueelle tulevasta rakentamisesta. Kuva: Peab ja YH Kodit

Alueella järjestetään edelleen isoja, tuhansien katsojien urheilutapahtumia. Jo nyt Hakametsässä on nähty esimerkiksi huippukoripalloa ja lentopalloa.

Hakametsän jäähalli saa uuden elämän. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Hakametsä sijaitsee keskeisellä paikalla Tampereella ratikkareitin varrella. Hankkeen aikataulun mukaan alue valmistuu vuoteen 2033 mennessä.

