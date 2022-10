Hämeenlinnan vankilassa puutteita vankien ruokailussa – sekä laatu että määrä saa moitteita oikeusasiamiehen ratkaisussa

Apulaisoikeusasiamies moittii Hämeenlinnan vankisairaalan ja vankilan ruokahuollon tilannetta. Apulaisoikeusasiamies Petri Pölönen tuo esiin ruokailujen epäkohtia ja ongelmia tuoreessa ratkaisussaan (siirryt toiseen palveluun).

Oikeusasiamies käsitteli asiaa kantelun perusteella. Kantelija arvosteli ruoan laatua ja määrää Hämeenlinnan Vankisairaalassa. Selvityksessä kävi ilmi, että vastaavia ongelmia on ollut myös Hämeenlinnan vankilassa. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Ongelmana on se että vangit eivät saa riittävästi ruokaa. Lisäksi tarjotut annokset ovat voineet olla jopa vaarallisia allergikoille. Vankiterveydenhuollon lausuntojen mukaan ruoan laadussa on vaihtelevuutta ja määrä on välillä vähäinen. Henkilökunta on myös huolissaan siitä että ruokahuolto ei vastaa hoidollisesti Vankisairaalan tarpeita, esimerkiksi diabeetikoiden osalta.

– Olemme omin luvin palaveeranneet pari kertaa Leijona Cateringin kanssa ja nykyään saamme tilata sieltä hoitajien jääkaappiin joitain jogurtteja, mehukeittoja ja leipää pakkaseen, jotta meillä on jotain ruokaa millä nostattaa potilaiden liian matalaksi pudonneita verensokereita, eikä hoitajien tarvitse syötättää omia eväitään potilaille. Eli hoidollisesta näkökulmasta ruokahuolto ei ihan vastaa Vankisairaalan tarpeita, kommentoi vankiterveydenhuollon edustaja oikeusasiamiehen selvityksessä.

Viikonloput ja arkipyhät myös ongelma

Vankiterveydenhuolto tuo esille myös hoidollisesta näkökulmasta huonoksi sen, että viikonloppuisin tai arkipyhinä ruokailuiden määrä on liian vähäinen.

– Ruokahuollon ammattilainen en ole, mutta ainakin ajoittain silmämääräisesti annoksen kokoa katsoessani väittäisin, että ruoka-annokset ovat pieniä. Salaattien, tuoreiden kasvisten tai hedelmien osuus ruoasta on hyvin pieni, kommentoi vankiterveydenhuollon edustaja.

Diabeetikoiden ohella suurinta huolta ja vaaratilanteita on voinut syntyä siitä, että toimitetut annokset eivät ole vastanneet allergiaruokavalioita.

– Alkuun jouduimme jatkuvasti reklamoimaan, kun ruoka-aineallergioista johtuvat ruokavaliot eivät toteutuneet. Tämä on hieman parantunut ajan saatossa, toteaa vankiterveydenhuollon edustaja.

Apulaisoikeusasiamies pyytää Rikosseuraamuslaitosta ilmoittamaan tammikuun loppuun mennessä, mihin toimiin se on ryhtynyt ruokahuollon ongelmien ja epäkohtien poistamiseksi.