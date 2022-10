Pelejä ja leffoja, näyttelyitä ja teatteria – kokosimme vinkkilistan syyslomapuuhista nuorille

Ylen kulttuuritoimitus keräsi muutamia idoita siltä varalta, että syyslomalla ei tunnu olevan mitään tekemistä.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Lego-pelien mekaniikka ei ole vuosien aikana juuri muuttunut, mikä on hyvä juttu. Tuttuja elokuvia legoseikkailuiksi kääntävät pelit ovat hauskoja ja sopivan helppoja. Lisäksi ne tarjoavat varttuneemmille pelaajille miellyttäviä nostalgiaväristyksiä: mikäs sen ihanampaa kuin pelata uudelleen Kadonneen aarteen metsästäjien (1981) kohtaus, jossa Indiana Jones pakenee vierivää kivenmurikkaa – legoukkelina.

Tähtien sodan maailmassa on legoiltu ennenkin, mutta keväällä julkaistu The Skywalker Saga käy nimensä mukaisesti läpi koko Skywalker-suvun tarinan, joka on jo yhdeksän elokuvan mittainen. Pelattavuutta on parannettu, ja uutuutena on lentely ja taistelu avaruusaluksilla.

The Skywalker Saga on pienemmille hyvä portti klassiseen elokuvasarjaan. Vanhemmille se on metka nostalgiatrippi.

Shakkibuumi ei osoita laantumisen merkkejä

Shakki, tuo lautapelien kuningas, osoitti mahtinsa koronapandemian aikana. Vaikeinakin aikoina 1500 vuotta vanha lautapeli on ja pysyy.

Monien mielestä parhaat pelit pelataan edelleen kasvokkain laudan äärellä, mutta nykypäivän vaihtoehto on suunnata internetiin. Siellä shakkipalveluista suurimpia ovat Chess.com (siirryt toiseen palveluun) ja Lichess.org (siirryt toiseen palveluun). Molemmissa shakkia voi pelata ilmaiseksi, ja omantasoinen vastustaja löytyy 24/7.

2020-luvulla shakkibuumi tarkoittaa loputonta virtaa shakkiaiheista viihdettä. Twitchissä suosittuja shakkistriimaajia ovat muun muassa yhdysvaltalaiset Hikaru Nakamura (siirryt toiseen palveluun) sekä siskokset Alexandra ja Andrea Botez (siirryt toiseen palveluun). Youtuben suosituimpia shakkikanavia ovat Agadmator (siirryt toiseen palveluun) ja Gotham Chess (siirryt toiseen palveluun).

Eikä vieläkään ole myöhäistä katsoa ylistettyä ja osaltaan uusinta shakkibuumia aloittanutta Queen's Gambit -sarjaa Netflixistä (K16).

Queen's Gambit eli Musta kuningatar oli vuoden 2020 katsotuimpia minisarjoja ja uuden shakkibuumin synnyttäjiä. Kuva: Charlie Gray / Netflix

Supermarsu pelastaa maailman

Koko perheen elokuva Supermarsu 2 pyörii parhaillaan elokuvateattereissa. Paula Norosen kirjoihin perustuva ja Joona Tenan ohjaama leffa on jatkoa menestyselokuva Supermarsulle.

Tällä kertaa Supermarsun on pelastettava mehiläiset, jotta se voi pelastaa maailman. Leffa pureutuu ekologisiin asioihin helposti ymmärrettävällä tavalla.

Haamuhevonen Uudessa-Seelannissa

Ylen Areenassa on julkaistu kolmas kausi suositusta Mystic - Haamuhevonen -sarjasta. Jos edelliset kaudet ovat jääneet katsomatta, nekin löytyvät vielä.

Kun 14-vuotias brittityttö Issie joutuu muuttamaan Uuden-Seelannin maaseudulle, hän uskoo elämänsä olevan ohi. Mutta itseasiassa se on vasta alkamassa. Issie päätyy selvittämään koko kylään liittyvää salaisuutta. Apunaan hänellä on haamuhevonen Mystic, jolla on Issiellä tärkeä tehtävä. Mystic lähettää Issielle näkyjä sekä menneestä että karmeasta tulevaisuudesta.

Museoissa laukkaavat ponit tai aikamatkaajat

Museoissa ympäri Suomea on kiinnostavia näyttelyitä ja paljon tekemistä (siirryt toiseen palveluun) syyslomien aikaan. Esimerkiksi Olavinlinnassa Savonlinnassa pääsee tarinakierrokselle tai viettämään syksyn juhlaa kekriä ja Tampereella museokeskus Vapriikissa voi viettää vaikka Supermarsun luontopäivää.

Kansallismuseo (siirryt toiseen palveluun) puolestaan avaa pienimmille kävijöille uuden tilan, Leikin ajan. Leikin aika on jatkossa avoinna aina museon ollessa auki, mutta avajaisviikkoa juhlitaan sopivasti syyslomalla tiistaista 18. lokakuuta alkaen.

Leikin aika antaa noin 3–10-vuotialle lapsille mahdollisuuden kokeilla ja oppia historiaa leikin kautta. Lapset saavat kokeilla keskiajan elämää muun muassa rakentamalla linnanmuuria, kalistelemalla puumiekkoja, kapuamalla hevosen selkään ja tutkimalla merta.

Poniystävyys on ikuista -näyttelyssä on esillä klassikkoleluja. Kuva: Museo Leikki

Vieläkö muistat My Little Ponyt? Hittilelulla on ikää jo 40 vuotta. Museo Leikissä Espoossa on kaikenikäisille sopiva iloinen näyttely Poniystävyys on ikuista!

Inspiraatiota musiikkiharrastukselle Maj Lind -pianokilpailusta

Motivaatio soittimen harjoitteluun voi olla syyslomaviikolla vähissä – tai huipussaan! Inspiraatiota tarjoavat kansainvälisen Maj Lind -pianokilpailun nuoret taiturit. Kilpailussa on mukana kaksi suomalaista: Arttu Ollikainen ja Aleksei Zaitsev. Välieriin selvinneet julkistetaan tiistai-iltana 18.10.

Kilpailu tarjoaa ikimuistoisia hetkiä yleisölle ja esiintyjille. Viimeisin Maj Lind -voittaja, yhdysvaltalainen Mackenzie Melemed, hurahti Suomeen oikein kunnolla. Hän hankki oleskeluluvan ja asui ensin Maskussa, nykyään Helsingissä.

Ensi viikolla huipentuvaa kilpailua voi seurata Ylen kanavilta. Välierät näytetään suorina lähetyksinä Yle Areenassa torstaina 20. ja perjantaina 21.10. (molempina päivinä klo 10–13.30 ja 17–20.30).

Kaikki tarvittavat linkit ja aikataulut kilpailun seuraamiseen löytyvät tältä sivustolta.

Puikot heilumaan: neulo kaverihuivi tai muotineule

Tartu syyslomalla puikkoihin ja neulo hyvän asian puolesta. Ylen Strömsö-ohjelma tarjoaa tekemistä kaikille neuloosiin hurahtaneille ja haastaa neulomaan isoja kaverihuiveja yksin tai ystävien kanssa.

Valmiin huivin voit myydä ja lahjoittaa rahan Nenäpäiväkeräykseen. Villahuivin neulominen onnistuu myös aloittelijoilta. Neulontaohjeet ja tietoa keräyksestä löydät täältä (siirryt toiseen palveluun).

Nenäpäivä on tänä vuonna 11.11.2022 (siirryt toiseen palveluun). Edelleen varoja kerätään heikoimmassa asemassa olevien lasten hyväksi.

Hieman kokeneempi neuloja voi helposti luoda syysloman aikana muotiluomuksen itselleen.

Maailmalla huippusuositun neulesuunnittelijan ja somevaikuttajan, tanskalaisen Lærke Baggerin kirja Neulo on ilmestynyt vastikään myös suomeksi. Jämälangoista voi luoda melkoista taidetta! Baggerin neuleita on esitelty myös muotilehti Voguessa (siirryt toiseen palveluun).

KOMin ReeaRuu-lastenmusikaali riemastuttaa kaikenikäisiä

1990-luvun rakastettu teos tekee ihastuttavan paluun näyttämölle (siirryt toiseen palveluun)Lauri Maijalan ohjaamana. Kuusivuotias Ruu-poika jää orvoksi, mutta etenkin Reea-siskon ikävää voi liennyttää valmistamalla enkeleitä. Sitten sattuu ja tapahtuu.

Esitys on pöhkö, lohdullinen ja visuaalisesti lumoava tarina suurista kysymyksistä. Ilpo Tiihosen runot on säveltänyt Markus Fagerudd.

Jännitystä syksyn hämärään

Myös kirjastoissa on syyslomien aikaan paljon tekemistä. Tarkista oman alueesi kirjaston tarjonta! Lukuvinkiksi jännityksenkipeille kaksi syksyn nuortenkirjauutuutta, jotka löytyvät myös äänikirjapalveluista.

Leena Paasion Harmaja luode seitsemän kertoo Eetusta, seuransa kovimmasta kilpapurjehtijasta, jonka äiti katoaa joka-aamuisella uintiretkellään. Eetun pitäisi selvitä painajaismaiseksi muuttuneesta elämästään, juuri alkaneesta lukiostaan ja hämmentävistä ihmissuhdekuvioistaan. Äidin katoaminen epäilyttää, ja Eetu alkaa tutkia tapahtumia.

Finlandiallakin palkitun Marisha Rasi-Koskisen Pudonneet puolestaan sijoittuu Britanniaan. Turnaround-katu näyttää aivan tavalliselta englantilaiselta pikkukadulta. Liikkeellä on kuitenkin jotain erikoista. Teini-ikäinen Ian asuu yksin ja tekee konemusiikkia, Suomeen adoptoitu Elias perii kadulta talon ja unelmoi täydellisen roolipelin kehittämisestä ja hupparipäinen K kiehtoo salaperäisyydellään.