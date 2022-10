Jatkoa suosittuihin valoteoksiin: Tampereen keskustan rakennusten seiniin heijastetaan muumikuvituksia

Tampereella on jo useana vuonna heijastettu rakennuksiin valokuvioita. Tätä on kehuttu kovin, ja keskustan valotaide on ollut suosittu käyntikohde.

Tänä vuonna Tampereella nähdään muumiaiheisia valoteoksia. Tämä sopii kaupunkiin hyvin, koska Tampereella sijaitsee myös Muumimuseo.

Tove Janssonin alkuperäiskuvituksiin perustuva Muumit ja talven taika -valogalleria näkyy keskustassa 28. lokakuuta alkaen. Taikatalvi-romaaniin perustuvat 14 kuvitusta ja yksi animaatio näkyvät valoteoksina rakennusten seinillä Tampereen Keskustorin ja Hämeenpuiston välillä.

Tarinassa Muumipeikko kohtaa ensi kertaa talven ja oppii selviytymään uudesta tilanteesta. Näyttely on Tampereen taidemuseon tuottama, ja se juhlistaa Tampere-talossa sijaitsevan Muumimuseon viisivuotista taivalta.

Bongaa Pikku Myy ja Tuu-tikki

Tampereella muumiteokset mukailevat kronologisessa järjestyksessä Taikatalven tarinaa.

Muumilaaksossa muumit nukkuvat yleensä talvisin. Muumipeikko on herännyt yksin hiljaisessa Muumitalossa. Ensimmäisessä kuvituksessa hän yrittää turhaan herättää sikeässä unessa olevaa Muumimammaa.

Hän menee ulos ja näkee ensimmäistä kertaa elämässään lunta. Vastaan tulee tarjottimella mäkeä laskeva Pikku Myy ja Tuu-tikki, joka istuu lumilyhdyn valossa filosofoiden ja revontulia katsellen.

Muumipeikko kokeilee myös esimerkiksi hiihtämistä, polttaa kokkoa ja nauttii keväästä ja muiden heräämisestä.

Muumimuseo järjestää näyttelyyn maksuttomia, opastettuja koko perheen kävelykierroksia.