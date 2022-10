Ensimmäinen hyvinvointialue teki listan säästökohteista – muut eivät ole vielä edes näin pitkällä, vaikka työ alkaa 2,5 kuukauden päästä

Vasta Pohjois-Pohjanmaalla on tehty suunnitelma hyvinvointialueen toiminnasta ensi vuodesta lähtien. Kuntaliiton mukaan kaikilla hyvinvointialueilla tulee kiire ja riskinä on muutosten vesittyminen.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuusto hyväksyi maanantaina sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelman vuosille 2023–2025.

Siinä päätetään isoista linjoista ja siitä, kuinka paljon esimerkiksi vuodepaikkoja vähenee eri puolilta maakuntaa. Lisää rahaa sen sijaan luvataan ennaltaehkäiseviin palveluihin.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja Kai Pajala sanoo, että nyt suunnitelmaa aletaan käydä henkilöstön kanssa läpi, ja asiakkaan kannalta konkreettisten muutosten tuleminen menee pitkälle ensi vuoteen.

Hän ihmettelee, missä ovat kaikkien muiden hyvinvointialueiden järjestämissuunnitelmat. Sosiaali- ja terveyspalvelut kun siirtyvät hyvinvointialueille jo ensi vuoden alusta.

Pohjois-Pohjanmaalla valtuustoon tuli yksi esitys ottaa suunnitelma takaisin valmisteluun. Pajala sanoo ihmettelevänsä tällaista esitystä, koska se olisi romuttanut aikataulun.

Joka alueella on kiire

Kuntaliiton sote-yksikön johtaja Sari Raassina sanoo, että sinänsä hän ei olisi huolissaan juuri järjestämissuunnitelmien puutteesta. Hän sanoo, että monella alueella tulee kiire saada työ valmiiksi vuodenvaihteeseen mennessä.

Hänen mukaansa Pohjois-Pohjanmaalla on tehty kunnianhimoista työtä sote-uudistuksen suunnittelussa. Yleisesti riskinä kuitenkin on, että sote-uudistuksessa muutoksista tulee kaikkea muuta kuin kunnianhimoisia. Kiireessä voi olla pakko tehdä toimintaan niin pieniä muutoksia kuin mahdollista, vaikka sote-uudistuksen tarkoitus nimenomaan on muuttaa toimintaa nykyisestä.

Mitä kansalaisen sosiaali- ja terveyspalveluista Pohjois-Pohjanmaalla on päätetty? Näistä asioista tiedämme jotain: Tarkoituksena on vähentää reilusti paikkoja erilaisesta palveluasumisesta ja esimerkiksi sairaalapaikkoja. Esimerkiksi Oulun yliopistollisesta sairaalasta vähennettäisiin 70 paikkaa nykyisestä noin 500:sta ja psykiatrisesta osastohoidosta 16 paikkaa maakunnan nykyisistä 201 paikasta. Yhteensä noin 600 laitos- ja osastopaikkaa vähenisi eri puolilta maakuntaa, toisaalta esimerkiksi yhteisölliseen asumiseen ja arviointi- ja kuntoutustoimintaan tulisi yhteensä parisataa lisäpaikkaa. Paikkavähennyksillä tavoitellaan yli 70 miljoonan euron säästöjä vuosina 2023–2025.

Sen sijaan jonkin verran lisää rahaa laitettaisiin ennaltaehkäisevien palvelujen vahvistamiseen, noin 30 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana. Esimerkiksi lapsille, nuorille ja perheille tulisi lisää rahaa 4–5 miljoonaa euroa.

Lisää rahaa tarvitaan myös, koska väestö vanhenee ja vanhusten palveluita tarvitaan entistä enemmän. Vanhusten kotihoitoa ja perhehoitoa pyritään lisäämään. Ikäihmisille on varattu 23 miljoonaa euroa nykyistä enemmän vuosille 2023–2025.

Uutta on myös esimerkiksi digitaalinen sote-keskus, joka tarjoaisi jatkossa sekä perusterveydenhuollon että sosiaalipalveluiden palveluita. Oysiin perustetaan selviämisasema. Maakunta osallistuu muiden pohjoisen maakuntien kanssa matkapalvelukeskuksen perustamiseen.

Kokonaisuutena tarkoitus on saada vuosina 2023–2025 säästettyä 40 miljoonaa euroa verrattuna nykyisiin kuluihin.

Näistä asioista emme tiedä:

Konkretian tasolla hoidosta ei vielä tiedetä kovinkaan paljoa. Esimerkiksi siitä ei ole tarkkaa suunnitelmaa, mihin pohjoispohjalaisen kuuluu hakeutua, kun hän tarvitsee hoitoa, ja millaista palvelua missäkin kunnassa on saatavilla.

Koko järjestämissuunnitelma vuosille 2023–2025 löytyy verkosta. (siirryt toiseen palveluun) Kyseessä on versio, jonka pohjalta aluevaltuusto teki päätöksen, ja joitain sen yksityiskohtia on vielä muutettu ennen hyväksymistä.

Raassina uskoo myös, että hyvinvointialueiden aloittaessa tulee vastaan valtava määrä pieniä yksityiskohtia, joita kukaan ei ole huomioinut. Siirtyvätkö sopimukset uudelle palvelujen järjestäjälle, toimivatko tietojärjestelmät?

Hänen mukaansa kiireelle on looginen syy, ja se on se, että sote-uudistus on lopulta edennyt todella vauhdilla. Siitä päätettiin toissa kesänä, jolloin valmistelutyö alkoi. Kuitenkin vasta keväällä valittiin hyvinvointialueiden valtuutetut ja hallitukset, joiden tehtävä on täysin uusi. Osassa hyvinvointialueita johtajien valinnat ovat venyneet tähän syksyyn asti.

Hyvinvointialueet vastaavat todella isoista kokonaisuuksista. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue vastaa 400 000 ihmisen palveluista.

Hyvinvointialueen suuri haaste on Raassinan mukaan ylläpitää laadukas toiminta samalla, kun rakennetaan kokonaan uusi organisaatio, jossa pitäisi sovittaa yhteen hyvin erilaisia palveluita: esimerkiksi vammaispalveluita, pelastustoimi sekä sosiaali- ja terveyshuolto.

