Eriävät mielipiteet sodasta hajottavat venäläisiä perheitä – Kirill Masyukevich, 22, kertoo, miksi monet häntä vanhemmat uskovat propagandaa

22-vuotias Kirill Masyukevich on turhautunut. Aina kun hän kertoo venäläisen nimensä, hän törmää ennakkoluuloihin.

Näin on ollut jo vuosia, mutta tänä vuonna kielteiset ennakkoluulot ovat Masyukevichin mukaan lisääntyneet.

– Ihmiset ajattelevat, että olen tullut Suomeen Ukrainan sodan takia, mutta ei. Olen ollut täällä paljon kauemmin.

Masyukevich muutti perheensä kanssa Viipurista Pohjois-Savoon ollessaan 3-vuotias. Nyt hän asuu Joensuussa ja opiskelee ammattikorkeakoulussa kansainvälistä kauppaa.

Suomen venäjänkielisten asenteissa isoja eroja

Suomalaisten ennakkoluulot venäläisiä kohtaan saivat syyskuussa uutta polttoainetta, kun Cultura-säätiö julkaisi (siirryt toiseen palveluun) Suomessa asuvien venäjänkielisten asenteita kartoittaneen kyselyn tulokset.

Kysely paljasti, että liki viidennes kyselyyn vastanneista piti Venäjän sotatoimia Ukrainassa oikeutettuna.

Prosenttiluvun taakse jäi piiloon se, että venäjänkielisten asenteissa on isoja eroja iästä riippuen. Nuorten parissa sodan kannatus on huomattavasti vähäisempää kuin vanhemmissa ikäryhmissä.

Seuraavaksi voit testata, miten mielipiteesi vertautuvat alle 30-vuotiaiden Suomen venäjänkielisten näkemyksiin.

Ikä näkyy asenteissa enemmän kuin Suomessa vietetyt vuodet

Cultura-säätiön kyselyssä suurimmat erot ikäryhmien välillä olivat Ukrainan sotaan liittyvissä kysymyksissä.

Esimerkiksi Venäjän sotatoimia Ukrainassa pitää oikeutettuina vain muutama prosentti alle 30-vuotiaista Suomen venäjänkielisistä, mutta yli 70-vuotiaista sodan hyväksyy jo 33 prosenttia.

Suurin osa Suomessa asuvista venäjänkielisistä tuomitsee Venäjän toimet Ukrainassa. Nuorissa sodan vastustus on kuitenkin selvästi voimakkaampaa kuin vanhemmissa ikäryhmissä. Kuva: Laura Merikalla / Yle

Väitöskirjatutkija Eemil Mitikka Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista on perehtynyt kyselyn tuloksiin. Hänen mukaansa Venäjän sotatoimien hyväksyttävyys alkaa lisääntyä 45 ikävuoden jälkeen.

– Ikä on tässä jopa merkittävämpi tekijä kuin se, kuinka kauan vastaaja on asunut Suomessa, Mitikka toteaa.

Suomessa asuvien venäjänkielisten nuorten näkemykset eivät poikkea paljoa vastauksista, joita on saatu koko väestölle tehdyissä kyselyissä. Esimerkiksi luottamus koulutusjärjestelmään ja terveydenhuoltoon on liki yhtä vahvaa kuin suomalaisväestössä keskimäärin.

Mitikan mukaan suurimmat erot tulevat esiin luottamuksessa mediaan sekä suhtautumisessa Ukrainan pakolaisten vastaanottamiseen ja Venäjän pakotteisiin.

– Tosin näissäkin kysymyksissä venäjänkieliset nuoret ovat lähempänä muuta väestöä kuin iäkkäämmät venäjänkieliset, Mitikka huomauttaa.

Kirill Masyukevich ymmärtää jopa vihamielisyyden

Kirill Masyukevich on esimerkki nuoresta, jonka ajatusmaailma ei juuri poikkea keskivertosuomalaisesta. Hän kannattaa Ukrainan tukemista ja Venäjän vastaisia pakotteita. Itse asiassa Masyukevich on sitä mieltä, että Venäjä on päästetty liian helpolla.

– Yksi syy Ukrainan sotaan on, että ihmiset eivät reagoineet tarpeeksi terävästi Krimin valloitukseen vuonna 2014, Masyukevich toteaa.

Hän kertoo ymmärtävänsä jopa venäläisiin kohdistuvaa vihamielisyyttä.

– Mitä muuta voisin edes olettaa? Venäjän takia ihmisiä kuolee, koteja ja perheitä tuhotaan. Se on käsittämätöntä.

Kirill Masyukevich muutti syksyllä Iisalmesta Joensuuhun ja aloitti kansainvälisen kaupan alan opinnot Karelia ammattikorkeakoulussa. Opiskelurytmi on vaatinut totuttelua kahden välivuoden jälkeen. Kuva: Pauliina Tolvanen / Yle

Nuoret suhtautuvat kriittisemmin venäläiseen mediaan

Tutkijatohtori Teemu Oivo Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitokselta näkee, että erot asenteissa selittyvät erityisesti koulutustaustalla ja median käytöllä.

Venäjänkielisissä nuorissa on enemmän Suomessa kasvaneita ja suomalaisen koulun käyneitä. Nuoret myös seuraavat monipuolisesti mediaa, kun taas vanhemmilla ikäpolvilla Venäjän television merkitys korostuu.

– Nuoret seuraavat kyllä venäläistä mediaa, mutta heillä painotus ei ole yhtä vahva kuin vanhemmilla ikäryhmillä. Nuoret myös osaavat suhtautua selvästi kriittisemmin venäläiseen mediaan, Oivo toteaa.

Vaikka suhtautuminen Ukrainan sotaan ei suoraan kerro kotoutumisesta, sodan vastustus on voimakkaampaa niiden venäjänkielisten joukossa, jotka kokevat päässeenä osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Yleisesti jaettu ajatus on, että nuorille kotoutuminen on helpompaa kuin vanhemmille.

– Ajatellaan, että nuoresta voi vielä tulla suomalainen. Jos muuttaa vanhemmalla iällä, niin odotusarvo on, että sopeutuminen on vaikeampaa, Oivo huomauttaa.

Vaikka venäjänkielisten syrjintä ei kyselyn mukaan ole Suomessa lisääntynyt, tutkijatohtori Teemu Oivo näkee asenteiden kiristymisessä riskejä: ”Jos ihminen kokee olevansa synnyintaustansa takia kakkosluokan kansalainen, se lisää epäoikeudenmukaisuuden tunnetta.” Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Kahden kulttuurin kasvatti

Kirill Masyukevichin isä on suomalainen ja äiti venäläinen. Hän tunnistaa erot maailmankuvissa.

– Minulla on suomalaisen kokemus elämästä, kun taas äidilläni saattaa olla erilaisia näkemyksiä, koska hän on syntynyt ja asunut pidempään Venäjällä.

Vaikka Masyukevich on asunut suurimman osan elämästään Suomessa, synnyinmaa ei ole jäänyt vieraaksi. Yhteydenpito Venäjällä asuviin isovanhempiin ja sukulaisiin on tiivistä.

Masyukevich on käynyt sekä suomalaisen että venäläisen alakoulun.

– Äitini halusi, että opin kunnolla venäjän kielen ja maan kulttuuria, joten suoritin venäläisen koulun Suomesta käsin. Yläkoulua en enää jaksanut käydä molemmissa maissa.

Ihmiset on pakotettu valitsemaan puolensa

Erilaiset maailmankuvat ovat aiheuttaneet suomenvenäläisissä perheissä ristiriitoja. Tutkijatohtori Teemu Oivo kertoo, että jännitteet venäjänkielisten yhteisöissä ovat lisääntyneet Krimin valtauksesta lähtien.

– Osalle perheistä sota on tabu eli siitä ei puhuta. Ja sitten on myös perheitä, joissa on ajauduttu välirikkoon, Oivo toteaa.

Hänen mukaansa tilannetta vaikeuttaa se, että tällä hetkellä myös suomenvenäläiset on pakotettu valitsemaan puolensa.

– Ja kun puoli on valittu, mielipiteissään on helposti vähän räikeämpi kuin muutoin olisi.

Kirill Masyukevich uskoo, että moni venäläinen kokee häpeää siitä, että on uskonut Venäjän propagandaan. Kuva: Pauliina Tolvanen / Yle

Todellisuudesta ei ole yhteistä käsitystä

Vaikka Kirill Masyukevich on voinut puhua kotonaan avoimesti Ukrainan sodasta ja ilman erimielisyyksiä, hän tietää aiheen olevan venäläisille tulenarka.

– Minulle sillä on merkitystä, onko ihminen valmis muuttamaan mielipiteitään. Jos on, voimme keskustella ja se on keskustelu. Mutta jos mielipide on lyöty lukkoon, kyseessä ei ole keskustelu vaan väittely.

Rivien välistä käy selväksi, että väittelyihin Masyukevichilla ei ole suurta intoa. Se johtuu siitä, että usein erimielisyyttä on jo lähtökohdista: käykö Venäjä sotaa vai onko kyseessä erikoisoperaatio.

Masyukevichin mukaan Suomessa ei täysin ymmärretä, mitä tiedon rajoittaminen tarkoittaa.

– Venäläiset eivät saa oikeaa tietoa, vaan heille valehdellaan jatkuvasti. Lopputuloksena ihmiset kieltäytyvät uskomasta oikeaa tietoa, sillä heitä hävettää myöntää, että ovat olleet väärässä.

Nimi vaihtoon

Jos venäjänkieliset välttelevät sodasta puhumista, suomalaiset nostavat aiheen esiin sitäkin hanakammin.

Kirill Masyukevich kertoo, ettei ole kohdannut Ukrainan sodan takia suoraa syrjintää. Sen sijaan hän on saanut toistuvasti ottaa kantaa sotaan.

– Olen keskustellut paljon erilaisten ihmisten kanssa. Osa ilmaisee mielipiteensä sivistyneesti, osa taas voi olla aggressiivisia.

Masyukevich kertoo harkinneensa nimensä vaihtamista, sillä oman elämäntarinan ja mielipiteiden jatkuva kertaaminen on uuvuttavaa.

– Jatkuvasti kysytään sama kysymys, aina siihen ei jaksaisi vastata.

