Menestynyt frisbeegolffari Sinna Talvensola: “Tyttöihin ja naisiin kohdistuvat epäkohdat lajissa on tuotava esiin”

Joulukuussa 18 vuotta täyttävä jyväskyläläinen Sinna Talvensola on harrastanut frisbeegolfia kymmenkunta vuotta. Kilpailemisen hän aloitti vuonna 2015.

– Olen pelannut pienestä saakka ja tottunut siihen, että ympärillä on vain poikia ja miehiä harjoittelemassa ja kisaamassa. Kieltämättä tilanne on hieman jännittävä, jos olen kilpailun ainoa naispelaaja, pohtii Talvensola.

Talvensola kertoo kuulleensa, että jollekin tytölle on sanottu ikävästi tyyliin, että mitäs tänne tulet, että tämä on meidän poikien laji.

– Yleensä minuun on suhtauduttu tosi hyvin ja olen saanut hyvän vastaanoton kisoissa ja muualla. En pysty muistamaan, että minulle olisi sanottu mitään ikävää. Enemmänkin on kannustettu tulemaan mukaan.

Youtubevideolla vihjattiin naisten frisbeegolfin olevan vain miesten silmänruokaa

Vuosi sitten Youtubeen oli ladattu video, jossa nuorta naispelaajaa halventava video suututti monet frisbeegolfin harrastajat ja nosti keskustelun naisten asemasta suosituksi nousseen lajin sisällä.

Suomen frisbeegolfliiton hallituksen puheenjohtaja Laura Heikkilä kuvaili vuosi sitten Ylen jutussa videota törkeäksi.

– Oli tehty nuoresta naispelaajasta video, jossa vihjattiin, että naisten frisbeegolfia katsotaan vain sen takia, että nähdään naiset takaapäin, sanoo Heikkilä.

Sinna Talvensola on tyytyväinen siihen, että video herätti keskustelua.

– Uskon, että se oli herätys monelle: tätä tapahtuu myös meidän lajissa. Naiset eivät välttämättä myöskään saa huomiota samoista saavutuksista kuin miehet. On tärkeää, että epäkohdat nousevat esiin, korostaa Talvensola.

Tyttöjen aliarvioiminen lajissa on tuotava esiin

Talvensolan mukaan edelleen tapahtuu esimerkiksi niin, että väheksytään sitä, että naiset saattavat heittää isompia kisatuloksia kuin miehet.

Sinna Talvensola pyrkii kilpailemisen ohella edistämään myös naisten ja tyttöjen frisbeegolfin näkyvyyttä lisäksi somekanavillaan. Hänen Instagram-tilinsä on nimeltään @tytotkin_fribaa (siirryt toiseen palveluun).

– Mielestäni on tärkeää tuoda tytöt ja naiset esiin, sillä heillä ei ole niin paljon näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Tytöt ja naiset harrastavat ja kisaavat yhä enemmän tässä lajissa. On tärkeää, että ihmiset näkevät, että tämä on myös tyttöjen laji.

Talvensolan mukaan muutos lähtee siitä, että tyttöihin kohdistuvat epäkohdat tulevat esiin.

– Tuomalla epäkohdat esiin saadaan aikaan muutosta. Tyttöjä ei kiinnosta tulla frisbeegolfin pariin, jos laji on leimattu ainoastaan poikien ja miesten lajiksi.

Sinna on junioreiden frisbeegolfin MM-pronssimitalisti

Sinna Talvensola voitti pronssia frisbeegolfin junioreiden FJ18-luokan MM-kisoissa USA:ssa viime kesänä.

– MM-kilpailu oli tosi erilainen kokemus kuin kilpailut Suomessa. Pelasimme seitsemän kierrosta neljän päivän aikana. Kisassa oli paljon junioreita pelaamassa ja myös omassa sarjassani paljon enemmän osallistujia kuin yleensä, kertoo Talvensola.

Lisäksi lämmin ja kostea sää toi oman lisänsä MM-kisaan.

– Maisemat ja radat olivat hyvin erityyppisiä kuin Suomessa. Kilpailurata oli puistomainen, eikä siellä ollut juurikaan puita. Lämpimän sään takia pystyin nauttimaan kilpailusta.

Jyväskyläisseurassa on paljon toimintaa junioreille

Jyväskylän Liitokiekkoilijat ry on kasvattanut viime vuosina huimasti junioreiden määrää. Seurassa on maan ylivoimaisesti suurin lajin junioritoiminta.

Suurin osa Liitokiekkoilijoiden junioreista on alle 18-vuotiaita poikia. Tyttöjä on mukana harrastuksessa vain muutama.

– Ilmiö on yleinen koko Suomessa. Radoilla tytöt ja naiset käyvät heittämässä, mutta kilpailussa naisia on vähän. Teemme työtä jatkuvasti sen eteen, että saisimme heitä enemmän harrastamaan lajia.

Jyväskylän Liitokiekkoilijoissa on tällä hetkellä noin 230 junioria. Korona-aikana lajin pariin tuli runsaasti uusia harrastajia, sillä ulkona oli turvallista heittää kiekkoja.

Jyväskylän Liitokiekkoilijoissa on kehitetty erityinen malli junioritoimintaan.

– Pohdimme sitä, millä tavalla haluamme liikuttaa lapsia enemmän. Haluamme tukea lasten ja nuorten kokonaishyvinvointia ja siinä samalla kehittää heidän frisbeegolfin taitoja.

Seura haluaa antaa nuorille mahdollisuuden myös panostaa lajiin enemmän ja harjoitella tavoitteellisesti.

Suomen frisbeegolfliitto on palkinnut Jyväskylän Liitokiekkoilijat aktiivisesta junioritoiminnasta.

