Muistamattomat vanhukset eivät osaa aina kertoa, mistä tulevat – kotiutushoitaja kertoo arjestaan sairaalan päivystyksessä

Kotiutushoitaja Päivi Rosilainen on ollut mukana kehittämässä toimivaa kotiutushoitoa Kuopion yliopistollisen sairaalan päivystykseen.

Kuopion yliopistollisen sairaalan päivystyksessä on työskennellyt elokuusta lähtien kotiutushoitajia. Tätä ennen kotiutushoitajat ovat olleet mukana osastojen arjessa, mutta nyt heitä on myös päivystyksen puolella.

Päivystykseen kotiutushoitajia on toivottu hoitotyötä tekevien taholta jo vuosien ajan.

– Tämä on ollut sellainen sydämen asia minulle, kertoo työtä tekevä Päivi Rosilainen.

Kotiutushoitajat varmistavat esimerkiksi ikääntyneen turvallisen kotiin tai hoivakotiin palaamisen.

Myös työikäiset hyötyvät tilanteissa, joissa esimerkiksi suonensisäinen lääkitys järjestetään kotiin kotisairaalan turvin sen sijaan, että potilas jäisi sitä varten osastolle.

Tiedonkulku toimii, kun yksi henkilö hoitaa yhden potilaan kotiuttamista.

Kotiutushoitajia on ollut jo pidempään Suomen muiden sairaaloiden päivystyksissä.

Kuopiossa toteutettiin ensin kolmen viikon mittainen pilotti puolitoista vuotta sitten ja sen perusteella luotiin oma malli.

Osastoilla keskimäärin 10 potilasta vähemmän

Tällä hetkellä KYSin päivystyksessä on kymmenen kotiutushoitajaa. He tekevät työtä kahdessa vuorossa aamukahdeksasta iltakahdeksaan seitsemänä päivänä viikossa.

Ensimmäisten viikkojen aikana on laskettu, että päivittäin keskimäärin kymmenen potilasta pääsee kotiin sen sijaan, että hoito jatkuisi erikoissairaanhoidon osastolla.

Hyöty on suuri, koska hoitajapulan takia vuodepaikkoja on muutenkin vähemmän. Myös päivystys- ja akuuttiosastojen kuormitus on ollut nyt vähäisempää.

– Paras päivä meillä on ollut se, kun 13 potilasta, jotka eivät ole tarvinneet sairaalahoitoa ovat lähteneet kotiin kotihoidon turvin tai lisätyin avuin, Rosilainen kertoo.

Tyhjät potilassängyt odottavat avun tarvitsijoita Kysin päivystyksen aulassa. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Eniten asioidaan iäkkäiden kanssa

Kotiutushoitajan tehtäviin kuuluu muun muassa kyytien järjestäminen. Hoitaja varmistaa samalla, että kotiutettavalla potilaalla on mukana potilasasiakirja, lääkemääräykset ja kotihoito-ohjeet.

Eniten päivystyksen kotiutushoitajat selvittävät iäkkäiden asioita. Heidän osaltaan kotiutushoitaja pitää ajan tasalla omaiset, kotihoidon tai hoivakodin työntekijät.

Työn tulokset huomattiin jo taannoin pilotin aikana.

– Kun potilaita saadaan kotiutettua suoraan päivystyksestä, jää paikkoja heille, jotka ihan oikeasti tarvitsevat erikoissairaanhoidon osastohoitoa, kertoo Rosilainen.

Iäkkäillä kotiutusta on suunniteltava mahdollisimman nopeasti

KYSin päivystyksessä on ruuhkaa yleensä kaikkina päivinä, mutta maanantaiaamut ovat sellaisia, jolloin vanhuksia tulee päivystykseen yleistilan laskun vuoksi enemmän kuin muina päivinä. Kotiutushoitajat tekevät paljon yhteistyötä geriatrin kanssa.

– Kun ikääntynyt ihminen tulee päivystykseen, on kotiuttamista alettava suunnitella heti, siitä huolimatta jääkö hän hoitoon sairaalaan vai ei, geriatri Miia Kärkkäinen kertoo.

Tämä johtuu siitä, että ikääntyneillä päivät vuodeosastolla heikentävät toimintakykyä nopeasti.

Kuopion yliopistollisen sairaalan geriatri Miia Kärkkäinen. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Kuuntele lisää, mitä Kärkkäinen kertoo ikääntyneiden kotiuttamisesta:

Kotiutushoitajien työssä on ollut haasteena löytää puhelinnumeroita tarvittaville henkilöille. Varsinkin yksityisten hoivakotien ihmisiä on ollut vaikea tavoittaa. Kotiutushoitajat ovatkin jatkaneet lääkäreiden aloittamaa työtä ja kirjanneet numeroita ylös.

– Mutta välillä etsitään ihan paikkakuntiakin, kun muistamattomat vanhukset eivät osaa kertoa, mistä ovat tulleet, sanoo Rosilainen.

Aiheesta enemmän:

Laaja kysely: tieto hoidosta ei kulje vanhuksen mukana päivystyksen ja kodin välillä – joskus hoitaja on vain potilaan oman kertomuksen varassa

Lääkärit: Tässä on syy päivystysten kriisiin – sairaalat ovat täynnä vanhuksia, jotka eivät saa apua muualta