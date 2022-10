Asiantuntijan mielestä monet ottavat liian haastavia koirarotuja: ”Siinä herkästi arvioidaan omat kyvyt yläkanttiin”

Vierailimme Raholan koirapuistossa kysymässä koirien omistajilta, millaisiin tilanteisiin he ovat lemmikkinsä kanssa joutuneet, ja miten niistä selvinneet. Toimittaja: Linnea Pitkänen, kuvaus ja editointi: Jani Aarnio

Tampereen Raholan koirapuistossa on lokakuisena arki-iltana rauhallinen tunnelma. Kaksi koiraa säntäilee iloisesti ympäri puistoa, ja niiden omistajat seuraavat menoa tarkkaavaisina.

Koirapuistossa on nyt rauhallista, mutta kävijöiden mielessä on myös viime viikolla Ylöjärvellä sattunut ikävä tapaus, jossa isompi koira hyökkäsi pienemmän kimppuun tappaen tämän. Koira oli onnistunut avaamaan talon ulko-oven, jonka jälkeen se oli hyökännyt lenkillä olevan koiran kimppuun. Hyökkäyksen kohteeksi joutuneen koiran omistajat saivat myös vammoja yrittäessään mennä koirien väliin.

Tapahtumat ovat herättäneet huolta seitsemän kuukautta vanhan Lili-koiran omistajissa Julia Enlundissa ja Riku Loposessa.

– Oma koira on aika pieni, niin tulee katsottua etukäteen, että kenen lähelle sen päästää, Loponen toteaa.

Raholan koirapuistoon olivat tiistai-iltana saapuneet ulkoilemaan Harri Lehtinen ja labratorinnoutaja Vaisto. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Puistossa juoksevien koirien leikki näyttää sujuvan leppoisasti, vaikka Lilin kaverina peuhaa vähintään kaksi kertaa suurempi labratorinnoutaja Vaisto. Koiran isäntä Harri Lehtinen ei ole Enludin ja Loposen tavoin huolissaan.

– Osaan lukea hyvin omaa koiraani ja vähän naapurinkin koiraa. Jos se on hyökkäävän näköinen, niin sitten ei mennä lähellekään, Lehtinen kertoo.

Monella kokemuksia uhkaavista tilanteista

Rikoskomisario Jani Ortamala Sisä-Suomen poliisista kertoi aikaisemmin Ylelle, etteivät vakavat koirien hyökkäykset ole kovin yleisiä.

Tästä huolimatta koirapuistossa olevista omistajista jokaisella on kokemus uhkaavasta tilanteesta koiran kanssa.

– Olen itse joutunut joskus lenkillä puuttumaan, kun kaksi koiraa tuli vastaan ja yhtäkkiä toinen puri toista koiraa päähän kunnolla. Molemmat taluttajat alkoivat kirkua, eivätkä tehneet mitään. Pistin oman koiran maahan ja kävin lyömässä nyrkillä päähän tätä purevaa, niin kyllä se sitten irrotti, Harri Lehtinen kertoo.

Hän kokee, etteivät kaikki ihmiset pärjää kaikkien rotujen kanssa.

– Minun mielestäni vääriä koiria myydään väärille ihmisille.

Riku Loponen taasen joutui itse lapsena koiran hyökkäyksen uhriksi. Sen seurauksena hän pelkäsi koiria vielä useita vuosia tapahtuman jälkeen.

Hänen mukaansa omistajien tulisi ottaa suurempi vastuu koirien käyttäytymisestä.

– Pitäisi ottaa tiukempi linja siihen, että kaikki vahingot tulee korvata koiran omistajan puolesta. Ei voi vedota siihen, että koirat tekevät asioita, Loponen summaa.

Lili-koiran omistajat Julia Enlund ja Riku Loponen ovat seuranneet koirahyökkäyksestä herännyttä keskustelua eri Facebook-ryhmissä. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Luonnetestit kertovat koiran käyttäytymisestä

Koiran käyttäytymiseen vaikuttavat monet asiat. Luonne, ympäristö, aiemmat kokemukset ja ennen kaikkea koulutus ovat suurimpia tekijöitä koiran käytöksen muokkautumisessa.

Yksi tapa tutustua oman koiran luonteeseen on osallistua luonnetestiin. Suomessa erilaisia testejä järjestävät niin Kennelliitto kuin yksityiset tahot.

Koirat testataan usein 2–4 ikävuoden paikkeilla.

– Kaikissa testeissä on samanlainen tavoite, eli yritetään saada jonkunlainen kokonaiskäsitys koiran luonnekuvasta, mistä se rakentuu ja mitä sen käyttäytymisestä voidaan päätellä takana olevan luonteen tai perinnöllisten ominaisuuksien perusteella, kertoo Suomen Kennelliiton Koiramme-lehden päätoimittaja ja luonnetestituomari Tapio Eerola.

Luonnetestien välillä on toteutuksen osalta paljon eroja. Esimerkiksi Kennelliiton testissä koiraa pyritään rasittamaan henkisesti ja sen myötä seuraamaan, miten koira tilanteessa käyttäytyy.

– Kennelliitton luonnetesti on jaettu kahdeksaan eri osioon, joita arvioidaan. Siinä tutkaillaan koiran hermorakennetta, sen rohkeutta ja pyritään saada selvyyttä sen pehmeydestä, kovuudesta ja vilkkaudesta, Eerola jatkaa.

Luonnetestien tuloksia käytetään erityisesti rotukoirien jalostuksessa. Niistä voi kuitenkin olla hyötyä myös ihan tavallisille kotikoirille.

– Testin tulosta voidaan hyödyntää koiran koulutuksessa ja ihan kotikäyttäytymisen ohjaamisessakin.

Kahdeksanvuotias Vaisto-koira käy Raholan koirapuistossa lähes joka päivä. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Voisiko testejä hyödyntää ennaltaehkäisyssä?

Ylöjärvellä tapahtunut koirahyökkäys on kantautunut myös Tapio Eerolan korviin.

Kokenut koira-ammattilainen kuvaa tapausta hirvittävän kurjaksi. Hän huomauttaa, ettei se ole ainoa laatuaan.

– Näitä uutisia tulee säännönmukaisesti lähes tasaisin välein, ei nyt valtavan usein tai kovin yleisesti, mutta joka vuosi kuitenkin. On sellaisia hyökkäyksiä, että koira puree ihmistä, mutta myös erityisesti näitä, joissa koira raatelee toisen koiran.

Eerola harmittelee, ettei vastaaviin tilanteisiin ole pystytty riittävissä määrin puuttumaan tai kokonaan ennaltaehkäisemään.

Mutta pystyisikö tällaisten tilanteiden ennakoimisessa hyödyntämään esimerkiksi luonnetestejä?

– Totta kai testin avulla omistaja pystyy ennakoimaan koiran käytöstä erilaisissa tilanteissa. Ongelma näissä koirahyökkäyksissä liittyy useimmiten siihen, että omistaja ei välitä tai ei ole sillä hetkellä pystynyt huolehtimaan asiasta, Eerola toteaa.

Ylöjärven tapauksessa koira oli onnistunut itse avaamaan ulko-oven omistajan ollessa muualla. Sellaisissa tilanteissa ei luonnetesteistä ole juuri hyötyä.

– Toki, jos luonnetestin perusteella tiedetään esimerkiksi, että koiralla on voimakas taipumus aggressioon, niin ilman muuta sellaisen koiran omistaminen on vähän toisenlaista kuin kiltin seurakoiran. Kyllä tässä valtavan suuri vastuu on aina omistajalla, Eerola jatkaa.

Vaisto-koiran kanssa puistoileva Harri Lehtinen epäilee, ettei luonnetestien tekeminen tuo ratkaisua koirien aggressiiviseen käyttäytymiseen.

– En ole kovin vakuuttunut, että se tuo tilanteeseen mitään isompaa muutosta, koska siinähän vain testataan koiran luonne. Ei se auta mitään, jos isäntä ei ota hommaa hanskaan.

Riku Loponen on samoilla linjoilla.

– Silloin kun minunkin kimppuun hyökkäsi koira, niin se oli ihan selkeästi omistajan syy. Koiraa ei oltu koulutettu ollenkaan.

Suomen Kennelliitto on tehnyt paljon töitä sen eteen, että koirasta haaveilevat löytäisivät helposti oikean, heille sopivan rodun. Esimerkiksi liiton ylläpitämä Hankikoira-palvelu auttaa sopivan rodun valinnassa. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Oikea koira oikeaan kotiin

Tapio Eerolan mielestä koiran omistajan vastuu kasvaa myös sen myötä, minkä rotuisen tai tyyppisen koiran omistaa. Koiraroduille tyypilliset piirteet ovat joissakin maissa muokanneet jopa lainsäädäntöä, ja rotuja on kategorisoitu sen mukaan. Tiettyjen koirarotujen pitämiseen on asetettu tiukemmat ehdot.

Vastaava käytäntö voisi Eerolan mukaan toimia myös Suomessa, vaikka ainakaan vielä ei ajatukselle niin kutsutusta koira-ajokortista ole lämmetty.

– Mutta ei olisi mitenkään mahdoton ajatus, että olisi esimerkiksi lueteltu ne rodut, koot tai sekarotuisten koirien tyypit, joiden omistajalta sitten vaadittaisiin tällainen näyttö osaamisesta. Joissakin maissa on olemassa myös selkeitä rotulistoja kielletyistä roduista, eli on näitä aggressioon kykeneväisiä rotuja kokonaan kielletty. Nämä ovat niitä keinoja, joita lainsäädännössä ainakin toistaiseksi on käytetty.

Vaikka koiran käytöksen osalta koulutus onkin tärkeää, Eerola pitää suurimpana haasteena nimenomaan rotuvalintoja.

Koirarotua ja sen mahdollisesti tuomia haasteita ja vaikeuksia pitäisi punnita tarkkaan.

– Ihmiset ottavat minun kokemukseni mukaan tarpeettoman haastavan rotuisia koiria. Siinä herkästi arvioidaan omat kyvyt yläkanttiin, eli pienemmän ja pehmeäluonteisemman koiran kanssa moni ihminen pärjäisi paljon paremmin. Tämä on vähän sama juttu kuin auton osto, eli voi kysyä, tarvitsevatko kaikkia niitä hevosvoimia, joita tulee ostettua.

